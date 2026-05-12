काम की बात: 11 Kitchen Hacks: गर्मी में रसोई के कामों से जल्दी मिल जाएगी छुट्टी! भारतीय मम्मियों के स्मार्ट किचन हैक्स
रसोई के काम कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो कभी खत्म नहीं रहते। कुछ न कुछ रह जाता है और इसी में महिलाएं लगी रहती हैं। अगर आप भी बड़े कामों से परेशान रहती हैं, तो कुछ हैक्स की मदद से उन्हें जल्दी निपटा सकती हैं।
Kitchen Hacks: किचन के कामों में समय लगता है और हर चीज सही तरीके से करने के लिए महिलाएं लगी रहती है। सब्जी सही से बनी है कि नहीं, दाल में नमक तो ज्यादा नहीं हो गया, चावल खिले-खिले होने चाहिए और रोटियां भी फूली ही अच्छी लगेंगी। रोजाना बनने वाले इस खाने को बनाने से पहले भी कई काम और मेहनत होते हैं, जो शायद कोई नहीं देखता। औरतें इन कामों को निपटाने के लिए रसोई में घंटों तक लगी रहती हैं और गर्मी में पसीना बहाती हैं। अगर आप भी गर्मियों में घंटों तक किचन में घुसी रहती है, तो आज कुछ जबरदस्त किचन हैक्स जान लीजिए। किचन के ये देसी जुगाड़ मम्मियां काफी पहले से करती आ रही हैं, जिससे कई बड़े काम आसानी से निपट जाते हैं। अगर आप भी किचन में मेहनत कम करना चाहती हैं, तो इन हैक्स को जरूर ट्राई करें।
देसी मम्मियों के 11 किचन हैक्स-
- 1- दूध उबालते समय अक्सर बाहर गिर जाता है, जिसकी वजह से गैस खराब होती है। सफाई करने में समय बर्बाद होता है और दूध का नुकसान भी होता है। इसलिए मम्मियां दूध में लकड़ी का चम्मच डाल देती हैं या फिर उसे भगोने के ऊपर रख देती है। ऐसा करने से दूध कभी बाहर नहीं गिरता, आप भी आजमाकर देख लें.
- 2- प्याज काटते समय आंसू निकलते हैं और इसमें समय खराब होता है। जब ज्यादा प्याज काटनी हो तो गुस्सा भी आता है। प्याज काटने से पहले फ्रिज में रख दीजिए, बस काटते समय फिर आंसू नहीं निकलेंगे। आसानी से छिलका भी उतर जाता है।
- 3- लहसुन छीलते-छीलते हाथ थक जाते हैं, तो पानी में भिगोकर रख दो। जब तक बाकि काम कर रही हैं, तो तब तक लहसुन को पानी में डालकर रखें और फिर उसे छील लीजिए। छिलका बिना चाकू के ही निकल जाएगा।
- 4- चावल खिला-खिला नहीं बनता है, चिपचिपा हो जाता है। तो पकाते समय नींबू का रस और घी डाल दीजिए। ये तरीका मेरा आजमाया हुआ है, इससे चावल खिले-खिले अलग बनते हैं। आप खाने से 2 घंटे पहले भी चावल बना लेंगी, तब भी वो चिपकेंगे नहीं।
- 5- आटा गूंथने के बाद कुछ ही देर में वो गीला होने लगता है, तो गूंथते समय उसमें चुटकीभर नमक डाल दो। ऐसा करने से रोटियां नरम बनेंगी और आटा गीला नहीं होगा। बस फिर कम पानी में आटे को गूंथ लीजिए।
- 6- धनिया-पुदीना गर्मियों में हर घर में आता है लेकिन जल्दी खराब हो जाता है। फिर इसे घंटाभर छांटना पड़ता है, जिसमें आपका समय बर्बाद होगा। इससे बचने के लिए धनिया पुदीना को धोकर सुखाकर अखबार में लपेटकर फ्रिज में स्टोर करें। ऐसा करने से ये हरे बने रहेंगे और फ्रेश भी।
- 7- सब्जी में मिर्ची ज्यादा हो जाए, तो आटे की छोटी लोई बनाकर डाल दीजिए। ये पूरी मिर्च को सोख लेगी और फिर इसे निकाल लें। इसके अलावा दही या नींबू का रस मिक्स कर सकती हैं। इससे आपका समय बचेगा और सब्जी भी स्वादिष्ट बनेगी।
- 8- चीनी, चावल, दाल को कीड़ों से बचाकर रखना है, तो उसमें लौंग या तेजपत्ता डालें। इससे ना चीटियां आएंगी और ना ही घुन लगेंगे। वरना चावल-चीनी-दाल को पहले बीनने में समय लगेगा और फिर बनाने में।
- 9- चाय की छन्नी अक्सर गंदी हो जाती है, जिससे चाय भी नहीं छनती। अब इसे रगड़कर साफ करेंगी तो समय लगेगा। आप गैस जलाकर 5 मिनट तक उसे आंच पर रखें। ऐसा करने से छन्नी की गंदगी निकल जाएगी। इसके अलावा नींबू के रस और बेकिंग सोडा में इसे डुबोकर रखें और फिर रगड़कर साफ करें।
- 10- अंडा उबालते समय पानी में नमक और तेल डाल दें। ऐसा करने से अंडे पानी में फूटेंगे नहीं, छिलका निकालने में भी आसानी होगी। अंडे को आप 10 मिनट तक उबालकर फिर गैस बंद करें।
- 11- डिब्बे में अचार-खटाई या कुछ भी रखा था और अब उससे स्मेल आ रही है। तो उसे हटाने के लिए अखबार को भिगोकर डिब्बे में रख दें और उसे बंद करें। ऐसा करने से डिब्बे में मौजूद बदबू गायब हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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