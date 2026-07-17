10 किचन टिप्स! डेली कुकिंग के काम को बनाएंगे आसान

10 Cooking Tips: किचन में खाना बनाने के लिए समय और डेडिकेशन दोनों की जरूरत होती है। अगर आपके पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है तो कई बार खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है और समय भी ज्यादा लगता है। इसलिए ये 10 छोटे किचन टिप्स को हमेशा याद रखें।

किचन में कुकिंग का मतलब है कि डेडिकेशन और टाइम। किसी भी खाने को पकाने के लिए आपका पूरा ध्यान और समय उस चीज को पकाने पर होना चाहिए। ऐसे में भागदौड़ भरी फास्ट लाइफ में बाकी चीजों के लिए टाइम कैसे निकलेगा। डेली कुकिंग के काम आपके आसान हो जाएं और खाना भी बिल्कुल परफेक्ट बने इसके लिए ये 10 छोटे-छोटे कुकिंग टिप्स को हमेशा याद रखें। ये आपके काम को आसान बनाएंगे और खाने को टेस्टी।

जानें कौन से हैं ये 10 कुकिंग टिप्स चाकू की धार हुई खराब सब्जी काटते वक्त लग रहा है कि चाकू की धार थोड़ी सी कम हो गई है और आपकी चॉपिंग मुश्किल हो रही तो फटाफट से एक सेरेमिक वाला मग उठाएं और उसे पलट दें। बस इस मग के उलटे हिस्सों के किनारों पर दस से बीस सेकेंड अपनी चाकू को घिस डालें। एक बार में ही चाकू की धार में तेजी आ जाएगी।

फ्रिज में नींबू सूख जाता है फ्रिज में नींबू रखती हैं लेकिन बहुत जल्दी ये ब्राउन होकर सूखने लगता है। तो बस एक छोटा सा काम करें अपने नींबूओं पर हल्का सा तेल लेकर मल दें और फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर करें। ये जल्दी से सूखेंगे नहीं और ना ही खराब होंगे।

भिंडी काटते वक्त चाकू हो जाए गंदी भिंडी काटते वक्त चाकू पर पूरी लेस लग जाती है और बाकी चीजों को काटना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में भिंडी काटने से पहले ही चाकू पर नींबू काटकर रगड़ दें। इसका खट्टापन चाकू पर लेस नहीं चिपकने देगा।

गाजर सड़ जाते हैं बिना मौसम के मिलने वाली ऑरेंज कलर वाली गाजर मार्केट से घर लाते ही सड़ने लगती है। तो इसका सीधा सा उपाय है कि इसे किसी एयर टाइट जार में डालकर पानी से भर दें और फिर ढक्कन बंद कर फ्रिज में स्टोर कर लें। ये जल्दी खराब ही नहीं होंगी और महीना दो महीना तक फ्रेश बनी रहेंगी।

नमक को स्टील में ना रखें नमक को स्टील के डिब्बे में ना रखें। नमक स्टील के साथ रिएक्शन करता है। इसलिए नमक के लिए किसी कांच या सिरैमिक के डिब्बे को लें जो एयर टाइट हो।

जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाकर करें स्टोर हर रोज लहसुन छीलने का झंझट खत्म करें और अदरक-लहसुन के पेस्ट को बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लें। आधे से ज्यादा लहसुन और आधे से कम अदरक को छीलकर सुखा लें और फिर मिक्सी के जार में पानी की बजाय थोड़ा सा तेल डालें और फिर पीसें। तैयार पेस्ट को बर्फ वाली ट्रे में डालकर फ्रीज कर लें। तैयार है जिंजर गार्लिक पेस्ट वाली आइस, इसे जब जरूरत हो निकालकर अपने कुकिंग में यूज करें।

तवे पर रोटी चिपक रही तवे पर रोटी डालते ही चिपक जा रही तो इसका कारण आपका तवा ठंडा होता है। लेकिन रोटी चिपकने से बचानी है तो पहले चुटकीभर नमक डाल दें। फिर उसके बाद रोटी डालेंगी तो नहीं चिपकेगी।

सब्जी का तीखापन कैसे कम करें सब्जी में मसाला और मिर्च ज्यादा हो गई है तो इसे कम करने के लिए सब्जी की मात्रा के हिसाब से थोड़ी सी दही डालकर चला दें। इससे मसाले और मिर्च का तीखापन हल्का हो जाएगा।

सब्जी में नमक ज्यादा हो तो सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो उसमे एक उबला आलू मैश करके डाल दें। उबले आलू से नमक बैलेंस हो जाएगा और टेस्ट खराब नहीं होगा।