सर्दियों में बाजरा खाना स्वाद और सेहत दोनों के लिहाज से फायदेमंद माना जाता है। यहां हम बाजरे से बनने वाली 10 देसी और टेस्टी डिशेज बता रहे हैं,जो आप ठंड में अपनी डायट में शामिल कर सकते हैं।

सर्दियों का मौसम आते ही खानपान में ऐसी चीजों को शामिल करने की सलाह दी जाती है, जो टेस्टी होने के साथ शरीर को पोषण भी दें। बाजरा इन्हीं अनाजों में से एक है। भारतीय रसोई में सदियों से इस्तेमाल होने वाला बाजरा फाइबर, प्रोटीन, आयरन और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसकी तासीर गर्म मानी जाती है, इसलिए ठंड के मौसम में इसे खाना काफी पसंद किया जाता है। बाजरा न सिर्फ पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है, बल्कि पाचन के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद फाइबर आंतों की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा, बाजरे में मौजूद पोषक तत्व शरीर को एनर्जी देने में मददगार होते हैं। सर्दियों में बाजरे को अपनी डायट का हिस्सा बनाने के कई टेस्टी तरीके हैं। अगर आप भी इस ठंड में कुछ देसी और पौष्टिक खाना चाहते हैं, तो बाजरे से बनने वाली ये 10 टेस्टी डिशेज जरूर ट्राई करें।

1) बाजरे की रोटी

सर्दियों का सबसे पसंदीदा देसी खाना। बाजरे के आटे से बनी गरमागरम रोटी को सफेद मक्खन, गुड़ या सरसों के साग के साथ परोस सकते हैं।

2) बाजरे की खिचड़ी बाजरा और मूंग दाल से तैयार होने वाली यह पारंपरिक डिश सर्दियों के लिए बेहतरीन है। ऊपर से देसी घी डालकर इसका स्वाद और बढ़ाया जा सकता है।

3) बाजरे की राबड़ी बाजरे के आटे और छाछ से बनने वाली राजस्थानी राबड़ी सर्दियों में खूब पसंद की जाती है। यह पारंपरिक पेय पौष्टिक और स्वाद में खास होता है।

4) बाजरे का पराठा बाजरे के आटे में मेथी, मूली, प्याज या मसाले मिलाकर स्वादिष्ट पराठे बनाए जा सकते हैं। इन्हें दही या अचार के साथ खाएं।

5) बाजरे का चूरमा

बाजरे की रोटी को मसलकर उसमें देसी घी, गुड़ और मेवे मिलाकर चूरमा तैयार किया जाता है। मीठा खाने के शौकीनों को यह खूब पसंद आएगा।

6) बाजरे का चीला बाजरे के आटे में बारीक कटी सब्जियां, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर चीला बनाया जा सकता है। यह नाश्ते के लिए एक अच्छा विकल्प है।

7) बाजरे का ढोकला बाजरे के आटे से बना ढोकला एक नया और स्वादिष्ट प्रयोग है। इसे भाप में पकाकर राई, करी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का लगाया जा सकता है।

8) बाजरे का पुलाव

सब्जियों और हल्के मसालों के साथ बाजरे के दानों से पुलाव बनाया जा सकता है। यह रोजाना के खाने में चावल का एक अच्छा विकल्प है।

9) बाजरे के लड्डू

भुने हुए बाजरे के आटे में गुड़, घी और तिल मिलाकर स्वादिष्ट लड्डू तैयार किए जाते हैं। ये सर्दियों में खाने के लिए बेहतरीन देसी मिठाई हैं।