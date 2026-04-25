10-12 लच्छा पराठे एक बार में बन जाएंगे, मेहमानों के आने पर अब नहीं होगी झंझट
Cooking Hacks: लच्छा पराठे का स्वाद तो सबको पसंद आता है लेकिन इसे मेहमानों को खिलाना हो या ढेर सारा बनाना काफी टाइम वाला काम लगता है। लेकिन इस एक हैक की मदद से आप एक बार में ही कम से कम 10-12 पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं।
लच्छा पराठे का स्वाद तो सबको भाता है। लेकिन जब पूरे परिवार को साथ में खिलाना हो या फिर गेस्ट घर आ जाएं तो लच्छा पराठा बनाने के नाम से ही हाथ-पांव फूल जाते हैं। क्योंकि इन पराठों को बनाने में टाइम लगता है और अगर एक साथ 4-5 लोग डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठ गए हों तो फटाफट बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जितने चाहे मेहमानों और फैमिली मेंबर को लच्छा पराठा खिला सकते हैं। इस काम में मदद करेगी पूनम देवनानी की ये ट्रिक, जिसकी मदद से आप एक बार में कम से कम 10-12 लच्छा पराठा साथ में बना सकेंगी। तो बस नोट कर लें ये कमाल की ट्रिक।
एक बार में ही 10-12 लच्छा पराठा बनाने की ट्रिक
- सबसे पहले गेंहू और मैदा को बराबर मात्रा में मिलाकर गूंथ लें। अगर आप चाहें तो केवल मैदा या फिर केवल गेंहू का आटा भी ले सकती हैं।
- आटे को अच्छी तरह से गूंथकर रख लें। टेस्ट के मुताबिक आटे में आप नमक, मिर्च और मसाले मिला सकती हैं। या फिर यूं ही सादा ही छोड़ दें।
- बस अब बराबर मात्रा में लोई लेकर नॉर्मल से काफी बड़े आकार की गोल रोटी बेलकर रख लें।
- इसी तरह से एक-एक करीब 12 रोटियों को बेल लें।
- एक रोटी को रखने के बाद उस पर सूखा आटा फैलाकर तब दूसरी रोटी रखें। जिससे ये आपस में चिपकेंगी नहीं।
- अब चौके पर पहली रोटी रखकर उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएं और स्वादानुसार थोड़ी कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर दें।
- इसी तरह से दूसरी रोटी को रखें तो उस पर भी तेल लगाकर कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर दें।
- रोटियों को तेल लगाकर एक के ऊपर एक रखें और फिर किनारे से फोल्ड कर लें।
- जब ये फोल्ड हो जाए तो करीब एक से डेढ़ इंच चौड़ाई में चाकू से इसे काटते चले जाएं।
- इससे आपकी करीब एक बार में 10-12 लोई आराम से निकल आएंगी।
- बस इसी तरह से आप जितनी चाहे लोईयां बनाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में करके फ्रिज में स्टोर कर लें।
- जब मेहमान आने वाले हों या फिर अगले दिन घरवालों को लच्छा पराठा खिलाना हो तो डिब्बे को एक घंटा पहले फ्रिज से बाहर कर लें और फटाफट पराठे बेल-बेलकर खाने के लिए परोसते चले जाएं।
- पराठे बेलते समय ध्यान रखें कि इन्हें बिल्कुल धीरे-धीरे हल्के हाथ से सेंके। जिससे इनकी लेयर खत्म ना हों। बस फटाफट सेंके और सबको खिलाएं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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