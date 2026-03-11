Kitchen Hacks: भारतीय रसोई के बड़े काम आसान कर देंगे ये 10 अमेजिंग किचन हैक्स, 7वां वाला है सबसे कमाल का

महिलाओं के लिए किचन का काम काफी चुनौतीपूर्ण होता है, जिसमें उनके कई घंटे लग जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो बस आपको कुछ हैक्स को अपनाना है। किचन के घंटों वाले काम हो जाएंगे चुटकियों में और आप बन जाएंगी किचन की जादूगरनी। चलिए बताते हैं कमाल के 10 किचन हैक्स।

आजकल के बिजी लाइफ में हर कोई चाहता है कि सभी काम जल्दी और आसानी से निपट जाए, फिर चाहे वो ऑफिस के काम हो या घर और किचन के। किचन के कुछ कामों में काफी समय लगता है, जिसमें महिलाएं घंटों तक लगी रहती हैं। वर्किंग वुमेन है तो किचन-ऑफिस और घर के कामों के बीच तालमेल बिठाना और ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में कुछ हैक्स हैं, जो हर औरत को पता होने चाहिए। ये हैक्स आपके हाथ में जादू की छड़ी जैसा काम करेंगे। आपके सभी मुश्किल काम मिनटों में हो जाएंगे और परफेक्ट तरीके से भी। चलिए आपको ये अमेजिंग किचन हैक्स बताते हैं-

क्या हैं 10 अमेजिंग किचन हैक्स- 1- अदरक-सहसुन का पेस्ट- ज्यादातर लोग अदरक-लहसुन का पेस्ट बनाकर फिर सब्जी में डालते हैं लेकिन अगर आपको इसमें अपना समय बचाना है तो दोनों को बराबर मात्रा में पीस लें। इसमें थोड़ा नमक-तेल मिलाएं और पेस्ट के आइस क्यूब ट्रे में रखें। इसे फ्रिजर में रखकर छोड़ दें, अब ये अच्छे से जम जाएगा। बस जब भी सब्जी बनाइये, एक क्यूब का इस्तेमाल करें। बार-बार बनाना नहीं पड़ेगा और स्वाद भी परफेक्ट रहेगा।

2- हरी मिर्च- हरी मिर्च अगर जल्दी सूख या काली पड़ जाती है, तो उसकी डंठल काटकर टिश्यू पेपर में लपेट दें। अब इसे एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रखें। हरी मिर्च खराब नहीं होगी और फ्रेश बनी रहेगी।

3- लहसुन कैसे छीलें- सब्जी के लिए लहसुन छीलना मतलब 15 से 20 मिनट का काम। लहसुन को पानी में भिगोकर रखें और छीलें। सभी छिलके आसानी से निकल जाएंगे।

4- भिंडी हो रही चिपचिपी- भिंडी की सब्जी ज्यादातर घरों में सूखी बनाई जाती है लेकिन ये बनाते समय चिपचिपी हो जाती है। इसके लिए आपको भिंडी बनाते समय इसमें नींबू का रस या फिर खटाई पाउडर डाल देना है। इससे भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी।

5- टमाटर का छिलका- अगर टमाटर को बिना छिलके के किसी चीज में इस्तेमाल करना है, ते कुछ देर के लिए इसे गर्म पानी में डाल दें। इससे छिलका आसानी से निकल जाएगा और मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी।

6- प्याज कैसे काटें- प्याज काटते समय हर कोई रोता है, क्योंकि इसमें सल्फर होता है। लेकिन आप न रोए इसके लिए प्याज काटने से पहले 10-15 मिनट तक फ्रिज में रख दें। बस फिर बिन रोए इसे झटपट काटें।

7- हरी धनिया रहेगी फ्रेश- गर्मी में हरी धनिया और पुदीने को रखना है फ्रेश तो पेपर टॉवल में लपेट दें। फिर एयरटाइट डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रखें। इससे ये दोनों ही फ्रेश रहेंगे लंबे समय तक लेकिन दोनों को रखें अलग-अलग।

8- चावल बनते हैं चिपचिपे- चावल खिले-खिले नहीं बनते हैं, तो पकाते समय नींबू का रस डाल दें। इससे चावल खिले-खिले बनेंगे और बिल्कुल सफेद भी। चावल के दाने अलग-अलग रहेंगे।

9- रोटि

यां हो गई सख्त- बची हुई या काफी समय पहले बनी रोटियां अक्सर सख्त हो जाती हैं। इसके लिए आपको रोटी पर हल्का सा पानी छिड़कना है और फिर तवे पर डालकर सेंक लेना है। रोटी बिल्कुल नर्म हो जाएगी।