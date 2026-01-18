Hindustan Hindi News
मम्मी की रसोई के काम को फटाफट निपटा देंगे ये 10 किचन हैक्स, पड़ोस की भाभियां पूछेंगी ट्रिक्स

संक्षेप:

महिलाओं के लिए किचन का काम काफी मेहनत भरा होता है, जिसके लिए कोई सैलरी भी नहीं मिलती। वर्किंग औरतों के लिए ये और भी ज्यादा टफ हो जाता है। लेकिन आप अपने कामों को आसान कर सकती हैं, कुछ किचन हैक्स की मदद से।

Jan 18, 2026 09:05 am IST
रसोई में घंटों खड़े होकर काम करना आजकल महिलाओं के लिए बड़ा टास्क बन गया है। काफी देर तक खड़े होकर काम करने से पैरों में दर्द होने लगता है और फिर काम करने का मन भी नहीं करता। अगर आप वर्किंग हैं, तो किचन के काम निपटाने में और ज्यादा दिक्कत लगती होगी। ऐसे में लगता है कि कोई जादू की छड़ी हो, जिसे घुमाकर काम निपटा लें। अगर आप किचन के कामों को झटपट-फटाफट निपटाना चाहती हैं, तो कुछ सिंपल और क्विक किचन हैक्स को जरूर जान लीजिए। ये हैक्स आपके किचन के कामों को जल्दी निपटा देंगे और आप किचन की क्वीन भी बन जाएंगी। पड़ोस की औरतें आप से ट्रिक पूछने जरूर आएंगी, चलिए आपको ये तरीके बताते हैं।

क्या हैं ये किचन हैक्स

1- अगर तेल भरते समय शीशी से तेल बाहर गिरने लगता है, तो पतली स्टिक (डंडी) की मदद लें। डंडी को शीशी में डाल दें और फिर तेल डालें। इससे तेल बाहर बिल्कुल नहीं गिरेगा और सब अंदर ही जाएगा। इसके अलावा कीप का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।

2- चावल अगर ज्यादा गीला बन जाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस चावल के भगोने या कुकर में 1 स्लाइस ब्रेड रख दें। ब्रेड चावल का सारा पानी सोख लेगी और ये नॉर्मल हो जाएगा। चावल में माड़ होता है, तो ब्रेड एब्जॉर्ब करती है।

3- बटर चाकू से काटने पर चाकू को भी बाद में साफ करना पड़ता है, वरना सब्जी नहीं कटेगी। चाकू में टिश्यू पेपर लगाकर बटर काटें, मक्खन आसानी से कट जाएगा और चाकू साफ करने का झंझट भी खत्म हो जाएगा।

4- रोटी-पूड़ी बेलते समय बेलन में आटा ज्यादा चिपक जाता है, तो बेलन में पतली वाली पन्नी चिपका लें। इससे आपको रोटी भी परफेक्ट तरीके से बन जाएगी और बेलन भी साफ रहेगा। इसके अलावा परथन भी लगा सकती हैं।

5- जल्दी में दाल-चावल पकाना है, तो कुकर में पहले दाल चढ़ाएं। फिर इसमें धुले हुए चावल एक कटोरे में पानी के साथ रखकर दाल के बीच में रख दें। 2-3 सीटी लगा दें, दाल-चावल एक साथ पक जाएंगे।

6- पनीर, प्याज का पराठा बनाते समय ये बीच में ही फूटने लगता है। स्टफिंग में सभी चीजें मिलाएं, लेकिन नमक बनाते हुए ही मिलाएं। पनीर और प्याज दोनों ही पानी छोड़ते हैं। स्टफिंग गीली हो जाती है, तो आटे से बाहर आने लगती है।

7- किचन में चाकू का काम वैसा ही होता है, जैसे घर में औरतों का काम। उनके बिना कोई काम नहीं हो सकता। चाकू की धार कम हो जाए, तो दुकान भागने की जरूरत नहीं है। कप के पीछे वाले हिस्से पर रगड़ें, लोढ़े पर या किसी अन्य पत्थर पर रगड़कर धार तेज कर सकते हैं।

8- हरी मिर्च काटने पर कई बार हाथ में लग जाती है और फिर फेस पर हाथ लगने से आंखों पर भी जलन होती है। मिर्ची का डंठल हटा दें और काटे वाले चम्मच में 1-1 करके फंसा लें, अब चाकू से बारीक मिर्ची फटाफट काट लें, बिना हाथ में लगाए।

9- आटे को लंबे समय तक नर्म रखना चाहती हैं, तो एयर टाइट कंटेनर में हल्का सा तेल लगाकर रखें। ऐसा करने से आटा फ्रिज में रखने के बाद भी सॉफ्ट बना रहेगा और रोटियां भी नर्म बनेंगी।

10- आलू उबालने के लिए रखने से पहले उनमें आधा कट लगा दें। इससे आप उबले हुए आलू को आसानी से छील सकती हैं और इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी।

