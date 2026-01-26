ये हैं 10 नए किचन टिप्स, जो आसान कर देंगे रसोई के झंझट भरे काम, अम्मा जी ने किए शेयर

संक्षेप: किचन के झंझट भरे कामों को मिनटों में निपटाना चाहती हैं, तो अम्मा जी के ये घरेलू तरीके जरूर अपनाएं। किचन के कामों को खत्म करने के लिए ये काफी मदद करेंगे।

किचन के कामों को करना किसी मिशन को पूरा करने जैसा होता है, जिसमें हर चीज सही से होनी चाहिए। किचन के काम करते हुए महिलाएं पूरी तरह से थक जाती हैं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ रह जाता है। ऐसे में अगर कुछ किचन हैक्स पता हो, तो कुछ कामों को जल्दी निपटाया जा सकता है। अम्मी की थाली नाम का इंस्टाग्राम पेज चलाती हैं शशिकला चौरसिया जी। उन्होंने कुछ ऐसे हैक्स बताए हैं, जो आपके किचन के कामों को फटाफट निपटाने में मदद करेंगे और कुछ चीजों को आसान कर देंगे।

क्या हैं किचन हैक्स 1- नमक- नमक अक्सर डिब्बी के अंदर पड़े हुए भी गीला हो जाता है और फिर इसे निकालना मुश्किल हो जाता है। कई बार ये ऐसे जम जाता है कि इसे फेंकना ही पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो नमक भरने से पहले शीशी में 4-5 चावल के दाने डाल दें। ये नमी सोख लेगा और नमक हमेशा सूखा रहेगा।

2- हरी मिर्च- हरी मिर्च को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए उसे कागज में लपेटकर एयरटाइट डिब्बे में रखें। हरी मिर्च 15 दिनों तक खराब नहीं होगी और न ही काली पड़ेगी।

3- दाल- दाल पकाते समय अक्सर पानी में झाग आ जाता है और फिर ये झाग कुकर से बाहर आकर फैल जाता है। इससे बचना है कि दाल चढ़ाते समय 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दें। दाल का स्वाद भी अच्छा होगा और झाग नहीं बनेगा।

4- मिक्सी- मिक्सी में प्याज-लहसुन और चीजें पीसते हुए बदबू आने लगती है। अगर आपकी मिक्सी भी बदबू मार रही है, तो मिक्सी के अंदर नींबू का छिलका और पानी डालकर चलाएं। 1 मिनट में बदबू गायब हो जाएगी।

5- प्याज- प्याज काटते समय हर किसी को आंसू आते हैं और हर कोई इसका इलाज खोज रहा है। अम्मा जी का कहना है कि प्याज काटते समय मुंह में लौंग दबा लें, आंखों से पानी नहीं आएगा।

6- बासी रोटी- बासी रोटी रखने के बाद हमेशा सख्त हो जाती है। फिर इन्हें खाने में मजा नहीं आता और ये फेंकनी पड़ती है। ऐसे में आपको बासी रोटी पर हल्का सा पानी छिड़कना है और कुकर में 2 मिनट तक स्टीम देना है। रोटी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी।

7- फ्रिज की बदबू- फ्रिज में कभी कोई चीज रखे हुए खराब हो जाए या किसी चीज की बदबू भर जाए। तो फ्रिज साफ करने के बजाय उसमें खुली कटोरी में कॉफी भरकर रख दें। कॉफी पूरी बदबू खींच लेगी।

8- चावल- अगर पकाते समय आपके चावल भी चिपक जाते हैं, तो नींबू का 1 टुकड़ा उसमें डाल दें। चावल हमेशा खिला-खिला रहेगा।

9- कढ़ाही- जली हुई कढ़ाही को साफ करने के लिए सिरका और नमक डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। कढ़ाही बिना रगड़ें ही चमक उठेगी।