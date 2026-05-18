10 खाने की चीजें जो फ्रिज में कभी नहीं रखनी चाहिए, जान लें वरना हो सकता है नुकसान!

Foods To Avoid In Fridge: क्या आपको पता है हर खाने की चीज को फ्रिज में भी रखना चाहिए? ये ना सिर्फ उनके स्वाद और टेक्सचर को खराब कर देता है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी सही नहीं। आइए जानते हैं ऐसी ही चीजों की लिस्ट।

फ्रिज का इस्तेमाल आजकल लगभग हर घर में होता है। बचे हुए खाने से ले कर फलों और सब्जियों को स्टोर करने के लिए सबसे पहले हमारा ध्यान फ्रिज की ओर ही जाता है। लेकिन क्या हर चीज फ्रिज में रखना सही है? इसका जवाब है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कई फूड आइटम्स हैं, जिन्हें फ्रिज में रखने से उनका स्वाद, टेक्सचर और यहां तक कि क्वालिटी भी जल्दी खराब हो सकती है। इतना ही नहीं, कुछ फूड्स तो सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं, अगर इन्हें फ्रिज में ज्यादा देर के लिए स्टोर कर दिया जाए तो। अगर आप भी बिन सोचे-समझे सब कुछ फ्रिज में डाल देते हैं, तो ये लिस्ट के बार आपको जरूर जान लेनी चाहिए। ताकि आपकी सेहत और स्वाद के साथ कोई भी समझौता ना हो।

कौन सी चीजें फ्रिज में कभी नहीं रखनी चाहिए? 1) ब्रेड ब्रेड को कभी भी फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए। फ्रिज में रखने से ब्रेड जल्दी सूख जाता है और कड़क भी हो जाता है। ऐसे में ये ज्यादा दिन तक खाने लायक नहीं रहता। इसलिए ब्रेड को फ्रेश रखना है तो फ्रिज के बाहर ही स्टोर करें।

2) टमाटर ज्यादातर घरों में टमाटर फ्रिज में स्टोर किए जाते हैं, जो कि गलत है। फ्रिज में रखने से टमाटर का टेस्ट और टेक्सचर दोनों खराब हो सकते हैं। इसलिए इन्हें रूम टेंपरेचर पर स्टोर करना ही सही माना जाता है।

3) शहद शहद को भी फ्रिज में कभी नहीं रखना चाहिए। फ्रिज में रखने से ये जम जाता है और उसके क्रिस्टल बनने लगते हैं। शहद को हमेशा रूम टेंपरेचर पर किसी एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर कर के रखना चाहिए।

4) तरबूज और खरबूजा तरबूज और खरबूजे को भी फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। कई रिसर्च के मुताबिक, रूम टेंपरेचर पर रखने से इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बेहतर तरीके से बनते हैं। वहीं फ्रिज में रखने से इनका स्वाद, टेक्सचर और रंग तीनों फीके पड़ सकते हैं।

5) आलू आलू को फ्रिज में रखने से उनमें मौजूद स्टार्च जल्दी शुगर में कन्वर्ट होने लगता है। इससे आलू का स्वाद ज्यादा मीठा होने लगता है और पकने पर टेक्सचर भी अजीब आता है। कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो जब आप फ्रिज में रखे आलू को पकाते हैं, तो इसमें 'एक्रिलामाइड' कंपाउंड बन सकता है, जिसे कैंसर पैदा करने वाला बताया जाता है।

6) प्याज प्याज फ्रिज के मॉइश्चर यानी नमी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है और खराब हो जाती है। इससे प्याज में जल्दी फफूंदी भी लग सकती है। प्याज को हमेशा सूखी और खुली जगह स्टोर करना सही माना जाता है।

7) लहसुन लहसुन भी एक ऐसी सब्जी है, जिसे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। फ्रिज में रखने से ये जल्दी अंकुरित होने लगता है, जिससे इसकी खुशबू और स्वाद दोनों प्रभावित हो सकते हैं।

8) केला फ्रिज में रखने से केला बाहर से जल्दी काला होने लगता है। फ्रिज के ठंडे तापमान से इसके पकने की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है, जिससे इसका स्वाद और टेक्सचर दोनों खराब हो सकता है।

9) कॉफी कॉफी एक तरह का नेचुरल डिओडोराइजर होती है। यानी ये फ्रिज के आसपास की सारी गंध और नमी को सोख लेती है। इससे कॉफी का पूरा फ्लेवर और खुशबू चेंज हो सकती है।