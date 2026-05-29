शुगर फ्री कॉफी की कड़वाहट एक चुटकी में दूर हो जाएगी, ये हैक करेगा काम
How to reduce bitterness of coffee: कॉफी पीने पर हमेशा कड़वी लगती है और आप इसके टेस्ट का सही से लुत्फ नहीं उठा पाते हैं तो अगली बार चीनी डालने की बजाय बस एक चुटकी ये डाल दें। सारी कड़वाहट गायब हो जाएगी।
ब्लैक कॉफी पीना हेल्थ के लिए अच्छा है। कई सारी रिसर्च बता चुकी है कि अगर आपको लिवर हेल्दी रखना है और हार्ट की केयर करनी है तो ब्लैक कॉफी को रोजाना एक से दो कप पिएं। लेकिन ये हेल्दी कॉफी पीना सबके लिए मुमकिन नहीं होता। एक कप ब्लैक कॉफी की बिटरनेस पूरे मुंह के टेस्ट को खत्म कर देती है। जिसकी वजह से काफी सारे लोग तो इसे अवॉएड ही करते हैं। जबकि रोजाना कॉफी माइंड और फोकस को भी सुधारती है। तो आपके डॉक्टर ने ब्लैक कॉफी पीने की सलाह दी है और डाइट चार्ट में भी ब्लैक कॉफी लिखी है। तो इसे पीना शुरू करें। और अगर आप कॉफी कड़वाहट से दूर भाग रहे तो बस इस आसान से हैक को फॉलो कर लें। ये आपकी जुबान को कड़वा नहीं होने देगी।
एक चुटकी नमक से दूर होगी कड़वाहट
कॉफी की कड़वाहट दूर करनी है तो बहुत ही सिंपल सा हैक है। एक चुटकी नमक को कॉफी तैयार करने के बाद डाल दें। इससे आपकी कॉफी नमकीन नहीं लगेगी बल्कि उसका कड़वापन महसूस होना बंद हो जाएगा।
नमक से दूर होगी कड़वाहट
ये हैक पूरी तरह से साइंस से जुड़ा है। अगर आप कॉफी को कड़वाहट के साथ नहीं पीना चाहते हैं तो इस हैक के साथ पी सकते हैं। नमक में मौजूद सोडियम आयन बिटर रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। जिससे जुबान से दिमाग तक कड़वे स्वाद वाले रिसेप्टर्स का सिग्नल जाता ही नहीं। जिसकी वजह से कॉफी आपको कड़वी नहीं लगती।
शुगर से नहीं जाती बिटरनेस
अगर आप सोचते हैं कि कॉफी के स्वाद की बिटरनेस को दूर करन के लिए शुगर डालना ज्यादा अच्छा है तो आप गलत है क्योंकि शुगर से कड़वाहट केवल कवर होती है लेकिन पीने पर लास्ट में कड़वापन लगता ही है। लेकिन नमक इसमे ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है।
करेले के लिए यूज होता है नमक
ये नुस्खा वैसे ही काम करता है जैसे करेले के लिए नमक। करेले की कड़वाहट को दूर करने के लिए नमक डालना बहुत ही पुराना और देसी नुस्खा है। करेले को छील-काटकर उस पर नमक डालकर छोड़ दिया जाए तो नमक करेले के कड़वे रस को बाहर निकाल देता है। जिससे सब्जी बनाने पर करेला ज्यादा कड़वा नहीं महसूस होता। तो अगली बार जब किचन में कुछ पकाते समय कड़वापन दूर करना हो तो बेझिझक नमक का यूज करें, ये साइंस अप्रूव हैक है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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