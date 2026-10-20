गार्डनिंग का है शौक? पौधों को हरा-भरा रखने के लिए अपनाएं ये 10 टिप्स

घर में पौधे लगाना न केवल घर की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, मन और वातावरण के लिए भी फायदेमंद होता है। हरियाली के बीच समय बिताने से मन को शांति मिल सकती है और तनाव कम महसूस हो सकता है। जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है वह अपने घर की बालकनी या फिर छत पर कुछ पौधे जरूर लगाते हैं। हालांकि, आजकल लोग घर पर सब्जी और फलों के पौधों को लगाना भी पसंद करते हैं। हालांकि, कई बार केयरिंग में कमी के चक्कर में पौधे हरे-भरे नहीं होते हैं और जल्दी मुरझाने लगते हैं। ऐसे में यहां हम 10 टिप्स बता रहे हैं जो गार्डिंग लवर्स को पता होनी चाहिए। ये टिप्स पौधों को हरा और भरा रखने में मदद कर सकती हैं। जानिए क्या हैं टिप्स-