गोबर से लीपी दीवारें और आम के पेड़, यूट्यूबर 'फ्लाइंग बीस्ट' का फार्महाउस देख फराह खान भी हुईं हैरान
Step Inside Gaurav Taneja Farmhouse: दिल्ली एनसीआर में बने गौरव तनेजा के फार्महाउस की झलक फराह खान के यूट्यूब चैनल में दिखीं। इस फार्महाउस में लक्जरी के साथ गांव के देसी ठाठ-बाट नजर आ रहे हैं। देखें इनसाइड फोटोज।
पॉपुलर यूट्यूबर और फिटनेस इंफ्लूएंसर फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा के दिल्ली वाले फार्महाउस की झलक फराह खान के यूट्यूब चैनल फन विद फराह में दिखीं। दिल्ली-एनसीआर में बने यूट्यूबर के इस फार्महाउस में लक्जरी और गांव की परंपरा का शानदार नजारा देखने को मिला। इकोफ्रेंडली कमरों के साथ ही ढेर सारी गायें, जिससे गौरव अपने स्टार्टअप को चलाते हैं। इसी फार्महाउस पर मिले।
गाय के गोबर से लीपी हुईं दीवारे
फराह खान के व्लॉग में इस फार्महाउस का सबसे शानहार हिस्सा नजर आया। घर की दीवारों को गोबर से लीप कर तैयार किया गया है। जो ना केवल नेचुरल तरीके से घर को ठंडा रखने में मदद करता है बल्कि एंटीबैक्टीरियल भी होता है। सबसे खास बात कि लाउंज एरिया की दीवारों पर लगे गोबर के लेप से किसी भी तरह की गंध नहीं आ रही थी। जिससे फराह खान भी हैरान रह गईं। वहीं इस कमरे के दरवाजों को भी पूरे गांव के पुराने अंदाज में तैयार किया गया है।
फार्महाउस का एंट्रेस
फार्महाउस का नाम रोजियर फार्म है। जिसमे एंट्रेस के साथ ही काफी सारे पेड़-पौधे और हरियाली नजर आ रही थी। साथ ही इस फार्महाउस में मंदिर, फार्मिंग एरिया और गायों का तबेला भी है, जहां 200 गाएं रहती हैं। फ्लाइंग बीस्ट का ये पूरा फार्महाउस एक गांव की फील दे रहा।
फार्म हाउस में 200 गायें
फार्म हाउस के व्लॉग में यूट्यूबर ने अपनी 200 गायों को भी दिखाया है। जिनसे वो अपने स्टार्टअप को चलाते हैं। गाय के दूध से वो A2 घी, मक्खन और छाछ बेचते हैं। और साथ ही अपने घर के अचार वाले स्टार्टअप को भी शो किया है।
हर दीवार पर दिखा गांव वाला फील
फार्महाउस के हर कोने पर वो गांव वाला फील दिखाई दे रहा है। गोबर से लीपी दीवारों के अलावा ब्राउन शेड का इस्तेमाल किया गया है। यलो लाइट्स और बैक पर रखे मिट्टी के मटके पूरी तरह से देसी अंदाज दिखा रहे हैं।
ओपन किचन दिख रहा खास
फार्महाउस का हाईलाइट ओपन किचन है जो पूरी तरह से देसी फील दे रहा। यू शेप चूल्हा (जिसे गाय के गोबर से जलाया जाता है) इन्हीं चूल्हों पर दूध को पकाकर घी और मक्खन तैयार किया जाता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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