75 की उम्र में कैसे फिट रहती हैं जीनत अमान, जानें क्या खाती हैं और फिटनेस रूटीन
एक्ट्रेस जीनत अमान 75 साल की हो चुकी हैं लेकिन आज भी वह फिट और एक्टिव दिखती हैं। जीनत अपनी फिटनेस का राज कई बार अपने खान-पान को बता चुकी हैं। आइये जानते हैं वह खुद को कैसे फिट रखती हैं।
एक्ट्रेस जीनत अमान हमेशा से ही बेहद खूबसूरत थीं और आज भी वह अपनी सुंदरता से यंग एक्ट्रेसेस को सीधी टक्कर दे सकती हैं। वह बढ़ती उम्र के साथ खूबसूरत और फिट होती जा रही हैं। जीनत अमान किसी फाइन वाइन की तरह हर दिन फिट होती जा रही हैं। 75 साल की उम्र में आकर अक्सर लोग आराम करना पसंद करते हैं और शरीर ढीला दिखने लगता है लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी जीनत एक से बढ़कर एक फोटोशूट कराती हैं और स्टाइलिश दिखती हैं। जीनत अमान जिम या डाइटिंग नहीं करती हैं लेकिन वह खुद को फिट रखने के लिए कुछ आदतों को नियम के साथ अपनाए हुए हैं। उनके रूटीन में सबसे जरूरी चीज है, उनकी डाइट। जीनत अपनी डाइट को लेकर कोई लापरवाही नहीं करती हैं और शायद यही कारण है कि वह आज भी एक्टिव और फिट हैं। आइये जानते हैं जीनत अमान के फिटनेस रूटीन के बारे में।
ब्लैक ड्रिंक से करती हैं सुबह की शुरुआत
जीनत अमान ब्लैक टी के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करती हैं। साथ में छिले हुए बादाम भी खाना पसंद करती हैं। ब्लैक टी यानी बिना दूध वाली काली चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं।
नाश्ते और लंच में खाती हैं ये चीजें
जीनत अमान अपनी डाइट में वेस्टर्न और इंडियन दोनों फूड्स को शामिल करती हैं। वह ब्रेकफास्ट में एवोकाडो और चेडर चीज खाती हैं। इसके अलावा कभी-कभी पोहा और चीला खा लेती हैं। वह नाश्ते में वही चीजें खाती हैं, जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। प्रोटीन वाली चीजों को नाश्ते में खाने से शरीर में फूर्ति बनी रहती है और ताकत भी। लंच में वह दाल, सब्जी और रोटी खाना पसंद करती हैं। उन्हें हरे मसालों में बने मटर आलू, पनीर टिक्का और घर की बनी टमाटर की चटनी खाना काफी पसंद है।
स्नैकिंग में मखाना और डिनर में क्या है
शाम के स्नैक्स में जीनत अमान रोस्टेड मखाना खाती हैं और फिर डिनर में वह रोटी-सब्जी खाना पसंद करती हैं। कभी-कभार थोड़े चावल भी खाती हैं। अगर चावल खाती हैं, तब रोटी नहीं खाती हैं। जीनत अमान हमेशा ताजा बना खाना ही खाती हैं, वह कभी बासी खाना नहीं खाती। इसके अलावा स्वीट क्रेविंग के लिए वह डार्क चॉकलेट खा लेती हैं।
योगा भी करती हैं एक्ट्रेस
जीनत अमान कोई भारी-भरकम एक्सरसाइज नहीं करती हैं और ना ही जिम जाती हैं लेकिन वह योगा करती हैं। रोजाना सुबह वह मेडिटेशन और फिर कुछ सरल योगासन करती हैं। योग करने से भी शरीर फिट और एक्टिव बना रहता है। योगा के अलावा जीनत अमान टहलना भी पसंद करती हैं। वह सुबह या शाम में किसी भी वक्त थोड़ी देर वॉक कर लेती हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू