मीठा भी खाया और 6 महीने में 40 किलो वजन भी घटाया, जानें क्या था आशीष चंचलानी का वेट लॉस सीक्रेट
यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने सिर्फ 6 महीने में 40 किलो वजन कम कर लिया था और वह भी बिना किसी सख्त रूटीन को फॉलो किए। उनका मानना है कि आप क्या और कितना खा रहे हैं, ये मैटर करता है। उन्होंने वेट लॉस करते समय मीठा भी खाया।
Ashish Chanchalani Weight Loss Tips: मोटापा आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बन चुका है और हर दूसरा व्यक्ति इससे जूझ रहा है। कई लोग वजन कम करने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, तो कई लोग हैवी डाइटिंग करते हैं तब जाकर कुछ किलो वजन कम होता है। यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने सिर्फ 6 महीने में अपना 40 किलो वजन घटाकर साबित कर दिया कि अगर आप किसी रूटीन को सही तरीके से अपनाया जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आशीष ने अपने फैट टू फिट जर्नी शेयर करते हुए बताया था कि सुपरस्टार शाहरुख खान ने उनसे वजन कम करने के लिए कहा था। उनका कहना था कि अपना वजन कम करो तुम्हें अच्छा फील होगा। बस उसी दिन आशीष ने ठान लिया था कि उन्हें कैसे भी करके वजन कम करना होगा।
आशीष की वेट लॉस जर्नी
आशीष चंचलानी ने बताया कि हम खाते सही चीजें हैं, बस गलती है कि ज्यादा खा लेते हैं। ओवरईटिंग करने से वजन बढ़ता है और पेट से जुड़ी समस्याएं भी। उन्हें पता चला कि उनका वेट 130 किलो है तो उन्हें दुख हुआ और वह अपने 30वें जन्मदिन से पहले ही इसे कम करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी डायट में कुछ बदलाव किए।
खाने वाली डाइट में किए बदलाव
आशीष ने अपनी डायट में प्रोटीन-फाइबर वाली चीजों को शामिल किया और उन्हें ही रूटीन से खाना शुरू किया। इसके अलावा वह बाहर का खाना या जंक फूड नहीं खाते थे। उनकी डायट का टाइम टेबल कुछ इस तरह से था-
ब्रेकफास्ट- 6 उबले अंडे या एक ऑमलेट, साथ में फाइबर रिच अंकुरित अनाज।
लंच- दोपहर 3 बजे के आसपास एक रोटी और लगभग 200 ग्राम ग्रिल्ड चिकन, साथ में खीरे और अजवाइन से बना फ्रेश जूस।
शाम- शाम 6 बजे के आसपास, वह व्हे प्रोटीन शेक लेते थे।
डिनर- रात 8 बजे के आसपास, वह चिकन की एक और सर्विंग पसंद करते थे।
मीठे से नहीं किया परहेज
आशीष का मानना है कि चीनी मोटापा का कारण नहीं है, अगर आप इसे लिमिट में खाते हैं। वह हर संडे को गुलाब जामुन और रसमलाई खाते थे। इसे वह अपना ईनाम का दिन मानते थे और जरूरत के हिसाब से ही कैलोरी लेते थे। वह कैलोरी काउंट करके खाते थे। उनका कहना था कि वह जो भी खाते थे, उसका वजन तौल लेते थे। लगभग 3 महीने बाद, यह उनकी आदत बन गई थी।
वर्कआउट भी किया
आशीष ने डायट के साथ एक्सरसाइज, रनिंग करना भी शुरू किया। इससे वजन कम करने में मदद मिली और शरीर भी मजबूत हुआ। रनिंग करने से पैर, मांसपेशियां, हड्डियां सबकुछ मजबूत होता है। इस तरह से यूट्यूबर ने अपना वजन कम किया। 8 जून, 2023 को आशीष का वजन 130 किलोग्राम था, और 8 दिसंबर, 2023 तक उन्होंने इसे घटाकर 88 किलोग्राम कर लिया। सभी का शरीर अलग-अलग होता है, आप अपने हिसाब से डायट और न्यूट्रिशन चुनकर वेट लॉस करें।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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