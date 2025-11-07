प्रेग्नेंसी के बाद निकला हुआ पेट खराब पोस्चर का होता है नतीजा, फिटनेस कोच बता रहीं ये एक्सरसाइज

संक्षेप: Exercise to fix poor posture after pregnancy: डिलीवरी के बाद काफी सारी महिलाओं का पोस्चर बिगड़ जाता है। जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के कारण होता है। खराब पोस्चर की ये समस्या बढ़े पेट को कम करने में भी रुकावट पैदा करती है। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट इन एक्सरसाइज को करने की सलाह देते हैं।

प्रेग्नेंसी के बाद बढ़ा हुआ पेट कई सारी महिलाओं की समस्या रहती है। जो कई सारी एक्सरसाइज के बाद भी नहीं जाती। दरअसल, प्रेग्नेंसी के दौरान बच्चे और यूटरस के बढ़े वजन को सपोर्ट करने की वजह से कमर पर प्रेशर बढ़ता है। वहीं यूटरस के फैलने से कोर मसल्स ढीली हो जाती है। लगातार वजन उठाने की वजह से स्पाइन पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है। जिसकी वजह से डिलीवरी के बाद पोस्चर बिगड़ जाता है। काफी सारी महिलाओं में पेल्विक टिल्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। जिसकी वजह से हिप का एरिया बाहर की तरफ झुका हुआ दिखता है। साथ ही इस तरह के पोश्चर में डिलीवरी वाले पेट को कम करना भी मुश्किल होता है। ऐसे में सबसे पहले पोस्चर को सुधारना जरूरी है। इंस्टाग्राम पर श्रेया योगशाला ने एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइज शेयर की हैं।

हिप फ्लेक्सर एक्सरसाइज एंटीरियर पेल्विक टिल्ट का मतलब ये भी है कि आपके हिप और हैमस्ट्रिंग एरिया की मसल्स बिल्कुल टाइट है। जिन्हें रिलैक्स करने के लिए कुछ एक्सरसाइज को शामिल करना जरूरी है। जैसे हिप फ्लेक्सर एक्सरसाइज। जिसे करने के हिप के मसल्स रिलैक्स होते हैं।

कोर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कोर स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज को करना जरूरी है। साथ ही ऐसी एक्सरसाइज को बॉडी को स्टेबल बनाएं।

करें ये 3 एक्सरसाइज वॉल सिट एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की समस्या को खत्म करना है तो इस एक्सरसाइज को करें। वॉल सिट में किसी दीवार के सहारे ऐसे बैठना है कि दीवार से पीठ सटी रहे और महसूस करना है कि आप कुर्सी पर बैठी हैं और घुटने 90 डिग्री के कोण पर मुड़े हो। साथ ही साथ पीठ और हिप के बीच में किसी तरह का गैप ना हो। ़

फ्रॉग पोज एक्सरसराइज पेल्विक टिल्ट को सही करने के लिए इस एक्सरसाइज को भी करना जरूरी है। जैसे फ्रॉग पोज एक्सरसाइज। इसे करने के लिए वज्रासन की मुद्रा में बैठकर नाभि के पास दोनों हाथ की मुठ्ठियां बनाकर टिका लें। फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर उठें।