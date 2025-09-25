वर्ल्ड लंग डे 2025 : ये है अस्थमा से जुड़ी 5 गलतफहमियां और उनकी सच्चाई

World Lung Day 2025 : इंटरनेट पर मौजूद कई अफवाहें, अधूरी खबरें और गलत इलाज लोगों की सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगता है। आज इस खास मौके पर दिल्ली स्थित कंसल्टेंट चेस्ट मेडिसिन (पल्मोनोलॉजिस्ट) डॉ. अभिनव भनोट से जानते हैं अस्थमा से जुड़ी क्या हैं गलतफहमियां और हकीकत।

World Lung Day 2025 : हर साल 25 सितंबर को वर्ल्ड लंग्स डे (विश्व फेफड़ा दिवस) मनाया जाता है। यह खास दिन लोगों के लिए फेफड़ों के स्वास्थ्य और सांस संबंधी बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। लंग्स यानी फेफड़े हमारे शरीर के सबसे अहम अंगों में से एक हैं। ये हमारे शरीर के सभी अंगों तक साफ ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। आज इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया के जमाने में हेल्थ से जुड़ी जानकारी एकत्रित करना बेहद आसान हो गया है। हर सवाल का जवाब व्यक्ति की उंगलियों पर है। आंकड़ों की मानें तो लगभग 4.5 प्रतिशत इंटरनेट रिसर्च हेल्थ से जुड़ी हुई होती हैं। सही जानकारी लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाकर उन्हें उनके इलाज में मदद कर सकती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि कई बार इंटरनेट पर मौजूद यह सुविधा व्यक्ति के लिए बड़ी समस्याओं का कारण भी बन जाती है। दरअसल, इंटरनेट पर मौजूद कई अफवाहें, अधूरी खबरें और गलत इलाज लोगों की सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगता है। कई बार लोग किसी रोग के बारे में बहुत ज्यादा सर्च करके बेवजह चिंता करने लगते हैं, जिसे अंग्रेजी में साइबरकांड्रिया कहते हैं। तो कुछ लोग इंटरनेट पर मौजूदा जानकारी की वजह से डॉक्टर की दवा लेना बंद करके खुद ही अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं। भारत में हुए एक सर्वे में पाया गया कि हर 5 में से 3 भारतीय सेहत से जुड़ी सही जानकारी ना होने पर रोग को पहचानने में मुश्किल महसूस करते हैं। अस्थमा के रोग में यह समस्या और बढ़ जाती है। भारत में कई लोग 'अस्थमा' शब्द का इस्तेमाल करने से कतराते हैं और इसे 'स्वास', 'दमा' या 'सर्दी-खांसी' कहकर टाल देते हैं। ग्लोबल अस्थमा नेटवर्क स्टडी के अनुसार, गंभीर लक्षण वाले करीब 70 प्रतिशत लोग समय पर डायग्नोस भी नहीं हो पाते हैं। ऐसे में आज इस खास मौके पर दिल्ली स्थित कंसल्टेंट चेस्ट मेडिसिन (पल्मोनोलॉजिस्ट) डॉ. अभिनव भनोट से जानते हैं अस्थमा से जुड़ी क्या हैं गलतफहमियां और हकीकत।

क्या है अस्थमा रोग अस्थमा फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है जिसमें वायुमार्ग में सूजन आ जाती है और वे संकीर्ण हो जाते हैं, जिससे रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। बात अगर इसके लक्षणों की करें तो रोगी को खांसी, घरघराहट और सीने में जकड़न महसूस होती हैं। एलर्जी, धुआं, ठंडा मौसम और व्यायाम अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके इलाज में इनहेलर से दवा लेना, ट्रिगर से बचाव और कुछ मामलों में आयुर्वेदिक उपाय भी शामिल हैं, लेकिन गंभीर होने पर डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी माना जाता है।

अस्थमा से जुड़ी 5 गलतफहमियां और उनकी सच्चाई 1- इनहेलर और स्टेरॉयड यूज करने से उनकी 'लत लगने' का डर बना रहता है- यह एक मिथक है। इनहेलर अस्थमा के प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं और इनसे लत नहीं लगती है; ये शरीर में सूजन को नियंत्रित करते हैं और लक्षणों से तुरंत राहत दिलाते हैं।

2- अस्थमा संक्रामक है- जबकि सच्चाई यह है कि अस्थमा एक गैर-सूक्ष्मजीवीय सूजन संबंधी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है।

3- अस्थमा के मरीज व्यायाम नहीं कर सकते- ऐसा नहीं है। उचित प्रबंधन और डॉक्टर की सलाह से, अस्थमा से पीड़ित लोग व्यायाम और खेलकूद कर सकते हैं। दरअसल, नियमित व्यायाम फेफड़ों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है और अस्थमा पर बेहतर नियंत्रण प्रदान कर सकता है।

4- इनहेलर सिर्फ बहुत गंभीर मरीजों के लिए होता हैं- यह सच नहीं है कि इनहेलर सिर्फ गंभीर अस्थमा मरीजों के लिए होते हैं। हल्के अस्थमा के लिए भी इनहेलर आवश्यक है ताकि स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सके। इनहेलर दवाओं को सीधे फेफड़ों तक पहुंचाते हैं और लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

5- देसी नुस्खे और सोशल मीडिया पर वायरल इलाज को ज्यादा असरदार समझना- बता दें, कई बार सोशल मीडिया पर मौजूद गलत और अधूरी जानकारी गलतफहमी का कारण बन जाती है। जिसकी वजह से कई बार कुछ लोग अपना सही समय पर इलाज नहीं करवा पाते हैं, जिससे उनकी बीमारी बढ़ जाती है और कभी-कभी जानलेवा भी हो सकती है।

सही जानकारी कहां से लें 1. डॉक्टर से सलाह लें- अस्थमा का सही इलाज तभी संभव है जब आप चेस्ट स्पेशलिस्ट या फेफड़ों के डॉक्टर से मिलें। हर बदलाव पर, दवा बदलने से पहले और नए इलाज के बारे में सोचने से पहले डॉक्टर से बात करें।

2. विश्वसनीय वेबसाइट देखें- जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की वेबसाइट, या भारत के नामी अस्पतालों की हेल्थ लाइब्रेरी से जानकारी लें।

3. मरीज सहायता कार्यक्रम में जुड़ें- ये प्रोग्राम सही जानकारी देते हैं, लक्षण पहचानना सिखाते हैं और सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बनाते हैं ताकि मरीज अकेला महसूस न करें।