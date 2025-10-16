Hindustan Hindi News
एक नहीं चार तरह का होता है एनेस्थीसिया, जानें कब होता है किसका इस्तेमाल

संक्षेप: World Anaesthesia Day 2025 : क्या आप जानते हैं एनेस्थीसिया के भी कई प्रकार होते हैं, जो अलग-अलग स्थिति को देखते हुए दिया जाता है। आइए जानते हैं किस समस्या में कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है।

Thu, 16 Oct 2025 03:24 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
आज दुनियाभर में विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया जा रहा है। यह खास दिन हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य एनेस्थीसियोलॉजिस्टों के योगदान को सलाम करते हुए लोगों को बिना दर्द के सर्जरी के महत्व को बताना है। एक आम व्यक्ति सर्जरी से लेकर दांत निकालने और टांके लगाने के लिए यूज किए जानें वाले एनेस्थीसिया को एक ही समझता है। लेकिन क्या आप जानते हैं एनेस्थीसिया के भी कई प्रकार होते हैं, जो अलग-अलग स्थिति को देखते हुए दिया जाता है। बता दें, एनेस्थीसिया एक नहीं बल्कि 4 तरह का लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया और सेडेशन होता है। आइए जानते हैं किस समस्या में कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है।

लोकल एनेस्थीसिया

लोकल एनेस्थीसिया हमेशा शरीर के एक छोटे से हिस्से जैसे त्वचा या छोटे ऊतकों को सुन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें दवा को सीधे उस क्षेत्र में इंजेक्ट किया जाता है या सतह पर लगाया जाता है। यह तंत्रिकाओं को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर देता है, जिससे दर्द के संकेत मस्तिष्क तक नहीं पहुंचते है। इस तरह के एनेस्थीसिया का उपयोग छोटी प्रक्रियाओं जैसे दांत निकालना, त्वचा की सर्जरी, बायोप्सी में किया जाता है।

रीजनल एनेस्थीसिया

रीजनल एनेस्थीसिया शरीर के किसी विशेष हिस्से को सुन्न करके उस जगह दर्द का अहसास नहीं होने देता है। इस एनेस्थीसिया में रोगी बेहोश नहीं होता है। इस तरह के एनेस्थीसिया में एनेस्थेटिक दवा को तंत्रिकाओं के पास इंजेक्ट किया जाता है, जो उस क्षेत्र में दर्द के संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचने से रोकती है। उदाहरण के लिए, बड़ी सर्जरी जैसे कि पैर या हाथ की सर्जरी, सी-सेक्शन आदि के लिए इस तरह का एनेस्थीसिया यूज होता है। इस एनेस्थीसिया में दवा को रीढ़ की हड्डी के आसपास या बड़े नसों के पास इंजेक्ट किया जाता है।

जनरल एनेस्थीसिया

सामान्य एनेस्थीसिया रोगी को पूरी तरह से बेहोश कर देता है, जिससे वह सर्जरी के दौरान कुछ भी महसूस नहीं करता और न ही उसे प्रक्रिया की कोई याद रहती है। इस एनेस्थीसिया में दवाएं (जैसे प्रोपोफोल, सेवोफ्लुरेन) नसों में इंजेक्शन के माध्यम से या सांस के द्वारा दी जाती हैं। ये दवाएं मस्तिष्क के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं, जिससे चेतना, दर्द की अनुभूति और मांसपेशियों की गतिविधि रुक जाती है। बड़ी और जटिल सर्जरी जैसे कि हृदय की सर्जरी, मस्तिष्क की सर्जरी आदि के लिए जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है।

सेडेशन (बेहोशी)

यह रोगी को शांत और आरामदायक बनाता है, लेकिन इस प्रकिया में रोगी पूरी तरह बेहोश नहीं रहता है। इसे 'ट्वाइलाइट स्लीप' भी कहते हैं। यह एक सुरक्षित प्रक्रिया है जो चिंता और बेचैनी को कम करती है, जिससे मरीज प्रक्रियाओं को सहन कर पाते हैं। ट्वाइलाइट सेडेशन सामान्य एनेस्थीसिया से अलग होता है, जिसमें रोगी पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। सेडेशन में, मरीज पूरी तरह से बेहोश नहीं होते हैं और कभी-कभी संकेतों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

