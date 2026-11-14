करीब 71 किलो वजन घटाने वाली महिला ने बताईं 3 बड़ी गलतियां, वेट लॉस जर्नी में आप न करें ये भूल

करीब 71 किलो वजन कम कर चुकी महिला ने इंस्टाग्राम पर अपनी वेट लॉस जर्नी से 3 मिस्टेक के बारे में बताया है। ये ऐसी गलतियां है जिन्हें आपको भी वेट लॉस जर्नी के दौरान करने से बचना चाहिए।

वजन घटाना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान सफर नहीं होता। इसके लिए तसल्ली, मेहनत और सही लाइफस्टाइल अपनाने की जरूरत होती है। आजकल सोशल मीडिया पर कई लोग अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर कर दूसरों को फिट रहने के लिए मोटिवेट करते हैं। ऐसी ही एक महिला ने अपनी मेहनत से करीब 71 किलो वजन कम करके सबको हैरान कर दिया। उनकी यह वेट लॉस जर्नी उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो लंबे समय से अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। महिला ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बताया कि वजन घटाने के दौरान सिर्फ डायट और एक्सरसाइज पर ध्यान देना ही काफी नहीं होता, बल्कि आदतों को भी बेहतर बनाना जरूरी है। वेट लॉस के सफर में कई बार छोटी-छोटी बातें भी आपके नतीजों को प्रभावित कर सकती हैं। महिला ने अपनी वेटलॉस जर्नी 155 किलो पर शुरू की थी और ऐसे में उन्होंने 3 गलतियों के बारे में बताया है, जिन्हें वेट लॉस जर्नी में आपको अवॉइड करना चाहिए।

1) खाने को सही ना करना महिला ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने वजन घटाने के लिए अपनी डाइट को संतुलित करने के बजाय खाना कम करना शुरू कर दिया था। उन्हें लगता था कि जितना कम खाना खाएंगी, उतनी ही जल्दी वजन कम होगा। हालांकि, यह तरीका उनके लिए लंबे समय तक काम नहीं कर पाया। महिला के मुताबिक, तीन दिन से ज्यादा कम खाना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। इसका असर उनके वजन पर भी दिखाई देता था। उनका करीब दो किलो वजन कम होता और फिर दोबारा बढ़ जाता था।

2) वर्कआउट प्लान सेट ना करना महिला ने अपनी दूसरी गलती के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने वेट लॉस जर्नी के दौरान कभी भी वर्कआउट का कोई प्लान तैयार नहीं किया था। वह न तो एक्सरसाइज का समय तय करती थीं और न ही अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से वर्कआउट करती थीं। कभी-कभी वह जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर लेती थीं, जिसकी वजह से उनका शरीर बुरी तरह थक जाता था। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक उनका वर्कआउट करने का मन नहीं करता था। प्लान न होने की वजह से वह ये सोचने लगती थीं कि वह वर्कआउट कर ही नहीं सकती थीं।

3) वजन घटाने के पीछे रहना महिला ने अपनी तीसरी गलती बताते हुए कहा कि वह हमेशा इस बात पर ध्यान देती थीं कि वजन चेक करने वाली मशीन पर उनका वजन कितना कम हुआ है। उनका पूरा फोकस सिर्फ वजन घटाने के आंकड़े पर रहता था। वह यह नहीं सोचती थीं कि उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे बदलाव करने हैं, जिन्हें वह जिंदगीभर अपनी आदत बना सकें। इस सोच की वजह से वह अपनी प्रोग्रेस को सही तरीके से नहीं समझ पाती थीं। आपको समझना होगा कि फिटनेस का मतलब सिर्फ वजन कम करना नहीं, बल्कि शरीर को स्वस्थ और एक्टिव रखना भी है।

टिप-महिला कहती हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन 4 दिन में नहीं होता। लेकिन सही से करने पर पक्का ऐसा हो जाएगा।