कभी चलना हो गया था मुश्किल, अब 70 किलो वजन घटाकर महिला ने शेयर की वेट लॉस हैबिट्स

Weight loss journey: फिटनेस इंफ्लूएंसर ने इंस्टाग्राम पर अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर की है। कैसे दो साल में लगातार प्रैक्टिस और अपनी आदतों को बदलकर उसने 70 किलो से भी ज्यादा वजन घटा लिया। केट की वेट लॉस जर्नी लोगों को इंस्पायर कर रही है।

बढ़ हुआ वजन कई सारी बीमारियां लेकर आता है। वहीं बढ़े वजन से रोजमर्रा के काम तक करना, यहां तक कि चलना-फिरना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ फिटनेस इंफ्लूएंसर केट डेनियल के साथ था। जिन्हें ज्यादा वजन की वजह से 100 मीटर तक चलने में थकान महसूस हो जाती थी। लेकिन अब लगभग 70 किलो से भी ज्यादा वजन घटाने के बाद उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी ऑनलाइन शेयर की है। जिससे दूसरे इंस्पायर हो सकें। केट ने बताया कि कैसे मॉर्निंग रूटीन और माइंड सेट बदलने से उनकी हेल्थ में बदलाव आया।

सुबह होने वाली दिक्कत को किया दूर वेट लॉस करने से पहले केट की मॉर्निंग बहुत ही थकी हुई होती थी। सुबह उठने के साथ ही थकान महसूस करना और फिर कॉफी पीना। ब्रेकफास्ट छोड़ देना उनके मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा था। ब्रेकफास्ट स्किप करने की वजह से दिनभर क्रेविंग्स, एनर्जी क्रैश होते थे और नतीजा दिनभर में ओवरइटिंग। केट ने सबसे पहले अपने सुबह के रूटीन को बदला।

ब्रेकफास्ट खाना किया शुरू सुबह के समय ब्रेकफास्ट को छोड़ने की बजाय केट ने सबसे पहले अपने मॉर्निंग रूटीन में ब्रेकफास्ट को शामिल किया। दिन की शुरुआत प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट के साथ किया। जिसकी वजह से ना केवल पेट भरा और दिनभर होने वाली क्रेविंग से दूर रह पाईं। इसके साथ ही उन्होंने बॉडी को मूव करना स्टार्ट किया। इसके लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट वर्कआउट नहीं बस लाइट मूव्स करती थी। जैसे किचन में ही डांस करना, स्ट्रेचिंग और वॉकिंग। बॉडी मूव करने से उनके नर्वस सिस्टम शांत हुए बल्कि उन्हें बॉडी पर फिर से ट्रस्ट होने लगा।

पर्याप्त मात्रा में पानी केट ने दूसरी अपनी आदत जिसे बदला वो था हाइड्रेशन। खुद को पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर हाइड्रेट किया। इससे उन्हें ज्यादा एनर्जी महसूस हुई। डाइजेशन इंप्रूव हुआ और साथ ही प्यास को क्रेविंग समझने वाली भूल खत्म हुई। इन आदतों को शुरू करने के साथ ही वो खुद से एक प्रॉमिस करती थी। बहुत लंबे गोल्स बनाने की बजाय छोटी-छोटी जीत पर खुश होती और खुद को मोटिवेट करती।