घर में एक्सरसाइज से क्या ही होगा? अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो इस फिटनेस कोच के चैलेंज को लेकर देखें। घर में बिना इक्विपमेंट के 7 दिनों में फैट बर्न करने के साथ वेट लॉस भी होगा।

फिटनेस गोल चाहे जो भी हो लेकिन अपने डेली रूटीन में वर्कआउट को शामिल करना जरूरी है। ऑनलाइन फिटनेस कोच निकिता ने वेट लॉस टिप्स शेयर की और साथ ही वर्कआउट प्लान भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। ये प्लान उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो घर में रहकर ही वेट लॉस करना चाहते हैं। दरअसल, इंस्टाग्राम पर फिटनेस कोच ने अपने फॉलोअर्स को 7 डे फैट बर्निंग चैलेंज दिया है। निकिता ने अपनी फिटनेस जर्नी भी लोगों के साथ शेयर की और बताया कि कैसे घर में ही एक्सरसाइज करके उन्होंने 19 किलो तक वजन घटाया और 71 किलो से सीधा 52 किलो पर आ गईं।

वो लोग जो वजन घटाना चाहते हैं उनके लिए ये 7 डे फैट बर्निंग चैलेंज इंटरेस्टिंग हो सकता है। क्योंकि हर दिन बॉडी के डिफरेंट एरिया पर टारगेट किया गया है पैरों से लेकर कोर मसल्स सबकी एक्सरसाइज शामिल है। सबसे खास बात कि वर्कआउट्स को करने के लिए किसी तरह के इक्विपमेंट की जरूरत नही है, बस आपका डेडिकेशन होना चाहिए।

पहला दिन- फुल बॉडी वार्म अप 1- आर्म सर्क- 30 सेकेंड के 2 सेट

2- जंपिग जैक- 30 सेकेंड के 2 सेट

मेन वर्कआउट 3- बॉडीवेट स्क्वाट्स- 30 सेकेंड के 4 सेट

4- पुशअप्स- 10 रिपीटिशन के 4 सेट

5- माउंटेन क्लाइंबर्स- 30 सेकेंड के 4 सेट

6- रिवर्स लंज- 12 रिपिटीशन के 4 सेट पर लेग

7- प्लैंक होल्ड- 40 सेकेंड के 3 सेट

8- हाई नी - 30 सेकेंड के 3 सेट

स्ट्रेचिंग 9- स्टैंडिंग क्वाड स्ट्रेच- 30 सेकेंड के 2 सेट पर लेग

10- स्टैडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच- 30 सेकेंड के 2 सेट पर लेग

दूसरा दिन- लोअर बॉडी 1- बट किक्स- 30 सेकेंड के 2 सेट

2- हाई नीज- 30 सेकेंड के 2 सेट

मेन वर्कआउट 3- बॉडीवेट स्क्वाट्स- 15 रिपिटीशन के 4 सेट

4- लंजेज- 12 रिपीटिशन के 4 सेट

5- ग्लूट ब्रिज- 15 रिपीटिशन के 4 सेट

6- डंकी किक्स- 15 रिपीटिशन के 3 सेट

7- वॉल सिट- 40 सेकेंड के 3 सेट

8- काफ रेजेज- 20 रिपीटिशन के 4 सेट

स्ट्रेचिंग 9- बटरफ्लाई स्ट्रेच- 30 सेकेंड के 2 सेट

10- हिफ फ्लेक्सर स्ट्रेच- 30 सेकेंड के 2 सेट

तीसरा दिन- अपर बॉडी 1- आर्म सर्कल- 30 सेकेंड के 2 सेट

2- शोल्डर रोल्स- 30 सेकेंड के 2 सेट

मेन वर्कआउट 3- पुशअप्स- 10 रिपीटिशन के 4 सेट

4- ट्राईसेप्स डिप्स- 12 रिपीटिशन के 4 सेट

5- पाइक पुशअप्स- 10 रिपीटिशन के 3 सेट

6- शोल्डर टैप- 30 सेकेंड के 4 सेट

7- प्लैंक टू पुशअप्स- 10 रिपिटीशन के 3 सेट

8- सुपरमैन होल्ड- 30 सेकेंड के 3 सेट

स्ट्रेचिंग 9- चेस्ट स्ट्रेच- 30 सेकेंड के 2 सेट

10- ट्राईसेप स्ट्रेच- 30 सेकेंड के 2 सेट पर आर्म

चौथा दिन- कोर वर्कआउट प्लान वार्म अप 1- टॉर्सो ट्विस्ट- 30 सेकेंड के 2 सेट

2- स्टैंडिंग साइड ब्लेंड- 30 सेकेंड के 2 सेट

मेन वर्कआउट 3- क्रंचेज- 15 रिपीटिशन के 4 सेट

4- लेग रेज- 12 रिपीटिशन के 4 सेट

5- रसियन ट्विस्ट- 20 रिपीटिशन के 4 सेट्स

6- बाइसकल क्रंच- 20 रिपीटिशन के 4 सेट्स

7- रिवर्स क्रंच- 12 रिपीटिशन के 4 सेट्स

8- प्लैंक- 40 सेकेंड के 4 सेट

स्ट्रेचिंग 9- कोबरा स्ट्रेच- 30 सेकेंड के 2 सेट्स

10- चाइल्ड पोज- 30 सेकेंड के 2 सेट्स

पांचवा दिन- कॉर्डियो + कोर

वार्मअप 1- जंपिंग जैक- 30 सेकेंड के 2 सेट

2- हाई नीज- 30 सेकेंड के 2 सेट

मेन वर्कआउट 3- बर्पीज- 10 रिपीटिशन के 4 सेट

4- माउंटेन क्लाइम्बर- 30 सेकेंड के 4 सेट

5- रशियन ट्विस्ट- 20 रिपीटिशन के 4 सेट

6- बाइसकल क्रंच- 20 रिपीटिशन के 4 सेट

7- रिवर्स क्रंच- 12 रिपीटिशन के 4 सेट्स

8- साइड प्लैंक (दोनों साइड)- 30 सेकेंड के 3 सेट्स

स्ट्रेचिंग स्टैंडिंग साइड स्ट्रेच- 30 सेकेंड के 2 सेट्स

10- कैट काऊ स्ट्रेच- 30 सेकेंड के 2 सेट्स

छठा दिन- लोअर बॉडी + कोर

वार्म अप 1- बॉडी वेट स्क्वाट- 15 रिपीटिशन के 2 सेट

2- लेग स्क्वाट्स- 30 सेकेंड के दोनों पैरों के 2 सेट

मेन वर्कआउट 3- लेटरल लंज- 12 रिपिटीशन के 3 सेट दोनों लेग

4- सूमो स्क्वाट्स- 15 रिपीटिशन के 4 सेट

5- सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज- 12 रिपीटिशन के 3 सेट

6- हील टच- 20 रिपीटिशन के 4 सेट

7- लेग रेज- 12 रिपीटिशन के 4 सेट

8- प्लैंक- 45 सेकेंड के 4 सेट

स्ट्रेचिंग 9- हेमस्ट्रिंग स्ट्रेच- 30 सेकेंड पर लेग 2 सेट

10- बटरफ्लाई स्ट्रेच- 30 सेकेंड के 2 सेट

सातवां दिन- एक्टिव रिकवरी वार्म अप 1- आर्म सर्कल- 30 सेकेंड का 1 सेट

2- लेग स्विंग- 1 सेट पर लेग 30 सेकेंड

मेन वर्कआउट 3- हेमस्ट्रिंग स्ट्रेच- 30 सेकेंड के दो सेट पर लेग

4- क्वाड स्ट्रेच- 30 सेकेंड के 2 स्ट्रेच पर लेग

5- शोल्डर स्ट्रेच- 30 सेकेंड पर आर्म के 2 सेट

6- कैट काऊ स्ट्रेच- 30 सेकेंड के 2 सेट

7- चाइल्ड पोज- 30 सेकेंड के 2 सेट

8- हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच- 30 सेकेंड के दो सेट

स्ट्रेचिंग 9- डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज- 5 मिनट