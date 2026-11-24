घर में वॉक करके 90 से 74 किलो पहुंची महिला, शेयर की अपनी वेट लॉस जर्नी
वजन घटाने के लिए जिम जाना या बाहर वॉक करना जरूरी नहीं। फिटनेस इन्फ्लुएंसर अंबिका सागर ने घर में रोज 20 हजार कदम चलकर 16 किलो वजन कम किया। जानें उनकी वेट लॉस जर्नी के बारे में-
वजन कम करने के लिए अक्सर लोग जिम की मेंबरशिप लेते हैं, वॉकिंग के लिए पार्क ढूंढते हैं या फिर महंगे फिटनेस इक्विपमेंट खरीदते हैं। लेकिन क्या घर के अंदर रहकर भी वजन कम किया जा सकता है? फिटनेस इन्फ्लुएंसर अंबिका सागर की जर्नी देखकर इसका जवाब मिल सकता है। उन्होंने अपने 2बीएचके फ्लैट के अंदर रोज वॉक करके अपना वजन 90 किलो से घटाकर 74 किलो कर लिया। यानी अब तक वह 16 किलो वजन कम कर चुकी हैं। इसके लिए उन्होंने न ट्रेडमिल का इस्तेमाल किया और न ही जिम जाकर वर्कआउट किया। उनका फोकस रोज चलने, खाने पर ध्यान देने और अपनी आदतों में बदलाव करने पर रहा।
2बीएचके फ्लैट में रोज चलती थीं 20 हजार कदम
अंबिका सागर ने बताया कि उन्होंने रोज 20 हजार कदम चलने का टारगेट रखा था। इसके लिए उन्हें घर से बाहर जाने या किसी बड़े पार्क की जरूरत नहीं पड़ी। वह अपने 2बीएचके फ्लैट में ही चलते हुए रोज के स्टेप्स पूरे करती थीं। घर के अंदर ही चलने की इस आदत को उन्होंने अपने वजन घटाने के सफर का हिस्सा बनाया।
बिना जिम और ट्रेडमिल के घटाया वजन
अंबिका की वेट लॉस जर्नी की खास बात यह है कि उन्होंने जिम या ट्रेडमिल के बिना अपना फिटनेस रूटीन बनाया। कई लोगों को लगता है कि वजन घटाने के लिए महंगे इक्विपमेंट या जिम में घंटों बिताना जरूरी है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। घर में खाली जगह पर चलना, दिनभर एक्टिव रहना और अपनी डाइट पर ध्यान देना भी फिटनेस की शुरुआत हो सकती है। हालांकि, वजन कम होने में डाइट, एक्टिविटी, नींद और दूसरे हेल्थ फैक्टर्स की भी भूमिका होती है।
सिर्फ चलना नहीं, खाने पर भी दिया ध्यान
अंबिका ने अपनी जर्नी में कैलोरी डेफिसिट को भी अहम बताया। इसका मतलब है कि शरीर दिनभर जितनी कैलोरी खर्च करता है, खाने से उससे थोड़ी कम कैलोरी लेना। इसके लिए भूखा रहना या पसंद की चीजें पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि खाने की मात्रा और रोज की डाइट को बैलेंस करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि उनकी जर्नी में कोई फैंसी डाइट या शॉर्टकट नहीं था, बल्कि रोज की मेहनत और अनुशासन था।
शुरुआत 20 हजार कदम से करना जरूरी नहीं
अगर आप भी घर पर चलकर वजन कम करना चाहते हैं, तो शुरुआत में ही रोज 20 हजार कदम चलने का टारगेट न रखें। अंबिका भी सलाह देती हैं कि पहले 3 हजार कदम चलें, फिर 5 हजार और धीरे-धीरे 8 हजार कदम तक पहुंचें। जब शरीर इस रूटीन का आदी हो जाए, तो अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। एकदम से बहुत ज्यादा चलने के बजाय धीरे-धीरे स्टेप्स बढ़ाना ज्यादा सही है।
वजन घटाने के लिए बड़े घर या जिम की जरूरत नहीं
अंबिका की जर्नी बताती है कि फिटनेस की शुरुआत करने के लिए बड़े घर, जिम या खास इक्विपमेंट का इंतजार नहीं करना चाहिए। घर में थोड़ी सी जगह हो, चलने की आदत बनाने का मन हो और खुद के लिए समय निकाल सकें, तो शुरुआत की जा सकती है। हालांकि, हर व्यक्ति के लिए रोज 20 हजार कदम चलना जरूरी नहीं है। अपनी उम्र, फिटनेस और सेहत के हिसाब से एक्टिविटी चुनें। जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह लें और छोटे टारगेट से शुरुआत करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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