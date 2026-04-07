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35 किलो वजन कम करने के लिए महिला ने दिनभर में खाया 5 टाइम एक जैसा खाना, जानिए डायट प्लान

Apr 07, 2026 01:10 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर एक महिला ने अपनी वेट लॉट जर्नी को शेयर किया है। उन्होंने 35 किलो वजन कम करने के लिए दिन में 5 बार खाना खाया। अच्छी बात ये है कि उन्होंने रोजाना एक जैसे डायट प्लान को फॉलो किया। आप भी जानिए।

35 किलो वजन कम करने के लिए महिला ने दिनभर में खाया 5 टाइम एक जैसा खाना, जानिए डायट प्लान

वजन कम करने की बात आते ही लोग सबसे पहले खाना कम करते हैं या फिर खाना छोड़ देते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा करने से वजन कम होता है? हां, लेकिन यह तरीका सही नहीं है और इसके नतीजे अक्सर खराब साबित हो सकते हैं। दरअसल, जब आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं, तो आपके शरीर को लगता है कि खाना कम मिल रहा है। खुद को बचाने के लिए, शरीर एनर्जी खर्च करने की रफ्तार धीमी कर देता है। ऐसे में आप जब दोबारा खाना शुरू करते हैं तो शरीर उसे बहुत जल्दी फैट के रूप में जमा करने लगता है। लेकिन अगर खाना खाकर भी वजन कम हो सकता है तो क्यों न खाकर कम किया जाए। हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए महिला ने बताया की उन्होंने 35 किलो वजन कम करने के लिए दिन में 5 बार खाया, हालांकि हर दिन का डायट प्लान एक जैसा ही था। आप भी जानिए-

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कैसे कम किया वजन

इंस्टाग्राम पर शैवीजैन नाम की महिला ने 35 किलो वजन कम करने के लिए बारह महीनों तक लगातार कैलोरी डेफिशिएट डायट को फॉलो किया और रोजान 100 ग्राम प्रोटीन का खाया। इसके अलावा वह हफ्ते में पांच बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं और हर सेशन के बाद 30 मिनट कार्डियो करती हैं। इसी के साथ डिनर के बाद वह टहलने भी जाती हैं।

कैसा था डायट प्लान

1) ब्रेकफास्ट के लिए प्रोटीन डायट- इसे बनाने के लिए वह 100 ग्राम दही में 2 स्कूप प्रोटीन पाउडर, 10 ग्राम भीगे हुए चिया सीड्स, 1 बड़ा चम्मच इसबगोल, 100 ग्राम अपनी पसंद का फ्रेश फ्रूट मिलाकर खाती थीं।

2)धनिया योगर्ट चटनी के साथ मूंग दाल टिक्की- इस टिक्की को बनाने के लिए वह 100 ग्राम भीगी हुई मूंग दाल में अपनी पसंद की कद्दूकस की हुई सब्जियां मिलाती और 30 ग्राम सूजी मिक्स करके टिक्की बनाकर खाती थीं

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3)टोफू वेजी प्लेटर- इस प्लेटर को बनाने के लिए 250 ग्राम टोफू के साथ सोया सॉस और चिली सॉस मिलाती हैं। इसके अलावा उबली हुई सब्जियों से साइड डिश भी तैयार करती है।

4)धनिया चटनी के साथ मूंग चिल्ला- चिल्ला 250 ग्राम भीगी हुई मूंग दाल से तैयार करती हैं। वह सिर्फ दाल ब्लेंड करके घोल बनाती हैं और नॉन-स्टिक पैन पर पकाती हैं।

5)वेजी रैप और साइड सलाद- पैन में सेकी हुई रोटी को भुनी हुई सब्जियों से स्टफ करके ये रैप तैयार हो जाता है। जिसे फ्रेश सलाद के साथ सर्व किया जाता है।

टिप खाना बनाने के लिए वह नॉन-स्टिक पैन का इस्तेमाल करती थीं। क्योंकि इस पर बिना तेल के खाना पक जाता है।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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