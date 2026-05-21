अब बिना थके रोजाना पुरे होंगे 10,000 स्टेप्स, ऑर्डर करें टॉप रेटेड वॉकिंग शूज
रोजाना 10,000 स्टेप्स पूरे करने के चक्कर में पैरों में थकान हो जाती है, तो एक परफेक्ट जूतों का पेयर आपको इस परेशानी से बचा सकता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आप भी वॉकिंग शूज ढूंढ रहे हो, अगर हां तो यहां इन विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें। फिट रहने के लिए रोजाना 10,000 स्टेप्स चलना जरूरी है, इसके लिए वाकिंग शूज का एक अच्छा पेयर आपके पास होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लाए हैं, बेहतरीन कंफर्ट और बेस्ट क्वालिटी के वॉकिंग शूज वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर! Amazon पर वॉकिंग शूज (walking shoes) की वैरायटी उपलब्ध है, जिन्हें आप डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
Liberty का वॉकिंग शूज एक बजट फ्रेंडली विकल्प है। बेहतर कंफर्ट और स्टाइल इसे लोगों का पसंदीदा बनाते हैं। ये जूता बेहद हल्का है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी हवादार है। गर्मी में बेफिक्र होकर इसे कैरी करें, ये पैरों को पूरी तरह ड्राई और रिलैक्स रखेंगे। वॉक करने के साथ ही इसे जिम और आउटडोर एक्टिविटीज के दौरान कैरी कर सकते हैं।
Asian Wind वॉकिंग शूज लाइटवेट और कंफर्टेबल ऑप्शन है। इनमें रोजाना आराम से वॉक कर सकते हैं। खासकर समर्स में ये पैरों पर हल्की महसूस होती हैं, जिससे इन्हें कैरी करना आसान हो जाता है। लंबा ड्राइव करना हो या शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो, ये जूता पूरी तरह परफेक्ट रहेगा। इस समय ये 55% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।
3. SPARX Mens SM 680 Walking Shoe| Enhanced Durability & Soft Cushion
Sparx का ये जूता आपके डेली वॉकिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बना देगा। वॉक करने के दौरान पैरों पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होता है। वहीं लंबी जर्नी तय करनी हो या लंबे समय तक ड्राइव करना हो, इन्हें ट्राई कर सकते हैं। ये एक सुरक्षित और किफायती विकल्प है।
वॉक करना पसान है पर पैरों में दर्द रहता है, तो स्लीपर नहीं जूता पहनकर वॉक करना शुरू करो! लंबे समय से वॉकिंग शूज की तलाश है, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें। इसका गद्देदार सोल पैरों को कंफर्टेबल रखता है और साथ ही साथ बैलेंस का भी पूरा ध्यान रखता है। इस प्रकार गतिविधियों के दौरान पैर रिलैक्स रहते हैं, और जल्दी नहीं थकते।
5. Campus Men Oxyfit (N) Walking Shoes
कैंपस का ये वॉकिंग शूज डेली वियर के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। खासकर डेली वॉकिंग के लिए अच्छा रहेगा। वहीं ऑफिस जाना हो या लंबी ड्राइव करनी हो इसकी फैब्रिक हल्की और हवादार है, जिससे पैरों में पसीना जमा नहीं होता और आपको फ्रेश महसूस होता है। ये बुजुर्गों के लिए भी एक अच्छा विकल्प है, वॉक करने के दौरान उनके पैरों का बैलेंस मेंटेन रहेगा।
ATHCO का मेमोरी फोम जूता एक परफेक्ट वॉकिंग शूज है, जिसे आप अपने अनुसार कभी भी कैरी कर सकते हैं। इस वॉकिंग शूज का कंफर्ट और स्टाइल दोनों कमाल का है। अगर आपको वॉक करना हो या वर्कआउट ये विकल्प पूरी तरह परफेक्ट रहेगा। इसका सपोर्टिव सोल बैलेंस मेंटेन रखता है और चोट लगने की संभावना कम कर देता है।
पैरों में दर्द रहता है इसलिए वॉक नहीं कर पाते तो अब आप वॉक कर सकते हैं। DOCTOR EXTRA SOFT के इस जूते का सपोर्टिव सोल पैरों को कंफर्टेबल रखता है। शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो या आउटिंग पर जाना हो, ये जूता आप आराम से कैरी कर सकते हैं। वहीं अगर आप रोजाना वॉकिंग और जॉगिंग पर जाते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस जूते में बैलेंस बनाना आसान है, आप बेफिक्र होकर इन्हें कैरी कर सकते हैं।
8. Bata Men's Slip-on Walking Shoe
BATA का वॉकिंग शूज एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। रोजाना अपने 10,000 स्टेप्स पूरा करने के लिए इन्हें जरूर ऑर्डर करें। इस जूते को लोगों ने बेहद पसंद किया है। इसका स्टाइल और कंफर्ट दोनों कमाल का है। लंबी जर्नी तय करनी हो या ड्राइव करना हो, ये जूता पैरों को रखता है। इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है, जिससे चोट लगने की संभावना बहुत कम होती है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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