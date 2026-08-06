Freedom Sale Deals: बिना थके पूरा करें 10,000 स्टेप्स का लक्ष्य, यहां खरीदें वॉकिंग शूज के शानदार विकल्प
Amazon Great Freedom Sale शुरू होने वाला है, इस मौके का फायदा उठाएं और बेहद सस्ते में अपना पसंदीदा जूता घर मंगवाएं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
फिट रहने का सोच रहे, इसके लिए शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना सबसे जरूरी है। मगर भारी शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से पहले रोजाना 10,000 स्टेप्स चलने का लक्ष्य रखें। हालांकि, बहुत से लोग लक्ष्य तो बनाते हैं मगर इसे पूरा करने में बुरी तरह थक जाते हैं। इसमें आपके फुटवियर का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। एक सही जूता बिना थके आपको 10,000 स्टेप्स का लक्ष्य पूरा करने में मदद कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लाए हैं, बेहतरीन कंफर्ट और बेस्ट क्वालिटी के वॉकिंग शूज।
Amazon Great Freedom Sale 2026 के ऑफर्स प्राइम मेंबर्स के लिए खुल चुके हैं और आमलोगों के लिए आज रात 12 बजे से खुलेंगे। इस दौरान सभी प्रोडक्ट्स पर 50 से 80% तक का छूट उपलब्ध है, साथ में एडिशनल बेनिफिट जैसे कि बैंक ऑफर्स, कैशबैक और क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिस्काउंट जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। इस प्रकार बेहद सस्ते में बजट के अंदर अपना पसंदीदा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं।
यहां खरीदें वॉकिंग शूज के 8 बेहतरीन विकल्प:
Athco का ये वॉकिंग शूज एक बजट फ्रेंडली विकल्प है। ये जूता कम दाम में अपने बेहतर कंफर्टेबल डिजाइन के लिए जाना जाता हैं। इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक और इसका हल्का बनावट इस जूते को आप सभी के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। वॉक करने के साथ ही वर्कआउट, जिम और जॉगिंग के दौरान आप इस जूते को आराम से कैरी कर सकते हैं। साथ ही ये ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी इसे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। कुल मिलाकर ये पैसा वसूल प्रोडक्ट है, आपके बजट में इसमें सारी खूबियां मिल जाएगी।
2. Campus Men's Flynn Walking Shoes
Campus का वॉकिंग शूज रोजाना पहनने के लिए अच्छा विकल्प है। 10,000 स्टेप्स का लक्ष्य पूरा करने के साथ ही आप इसे ऑफिस वियर के तौर पर भी कैरी कर सकते हैं। वहीं जो लोग रोजाना घंटों ट्रैवल या ड्राइव करते हैं, उनके लिए भी इस तरह का जूता अच्छा रहेगा। इस जूते की बनावट बेहद हल्की है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी हवादार है। इस तरह के हल्के आरामदायक जूते वॉकिंग के दौरान पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखते हैं। इसे किसी भी आउटडोर एक्टिविटी के दौरान आराम से स्टाइल कर सकते हैं।
Amazon Great Freedom Sale 2026 के मौके पर आपका पसंदीदा वाकिंग शूज बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा। साथ ही इन पर बैंक ऑफर्स और एडीशनल बेनिफिट्स भी उपलब्ध हैं, यानी कुल मिलाकर इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। इस कैजुअल वाकिंग शूज का डिजाइन और इसका हल्का बनावट दोनों कमाल के हैं। खासकर जो लोग रोजाना 10,000 स्टेप्स पूरे करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन साबित होगा। इस समय इस पर 65% का उपलब्ध है। आधे से कम दाम में फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ ये आपको घर बैठे डिलीवर होगा।
रोजाना 10,000 स्टेप्स का लक्ष्य है, मगर पैरों के दर्द से परेशान हैं और जब ज्यादा चलने की बारी आती है तो पैरों का दर्द बढ़ जाता है। ऐसे में doctor extra soft का यह जूता आपकी मदद कर सकता है। इसका गद्देदार सोल और फ्लैक्सिबल डिज़ाइन पैरों को बेहतर समर्थन और संतुलन देते हैं, इस प्रकार वॉक करने के दौरान चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। वहीं दर्द से जुड़ी शिकायत भी नहीं रहती। वॉकिंग के अलावा लंबा ड्राइव करना हो या शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो, ये जूता पूरी तरह परफेक्ट रहेगा।
5. Liberty Force 10 Black & Teal Blue Sports Shoes for Men - Knit Sports Wear
Liberty का बजट फ्रेंडली जूता एवरीडे स्टाइलिंग के लिए एक अच्छा विकल्प है। ये जूता आपके रोजाना वॉक करने के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करेगा। 10,000 स्टॉप्स का लक्ष्य पूरा करने के अलावा इसे ऑफिस वियर के तौर पर कैरी कर सकते हैं। ये पैरों को बेहतर संतुलन देता है, इस प्रकार चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। इस प्राइस रेंज में इस तरह का जूता मिलना काफी मुश्किल है। खासकर अगर आप रोजाना घंटों ट्रैवल करते हैं, तो इसका गद्देदार सोल पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रहने में मदद करेगा। लंबी जर्नी तय करनी हो या लंबे समय तक ड्राइव करना हो, इस जूते से बेहतर और कुछ भी नहीं!
6. Campus Men Anon Walking Shoes
Campus के वॉकिंग शूज को लोगों ने काफी पसंद किया है। ये जूता हमेशा से डिमांड में रहा है और खासकर जिन्हें हल्के हवादार जूते पसंद होते हैं, उनके लिए बेहतरीन विकल्प साबित होगा। ये वॉकिंग शूज रोजाना वॉकिंग के अनुभव को मजेदार बना देगा। इसका गद्देदार सोल पैरों को आराम देता है, साथ ही साथ संतुलन का भी पूरा ध्यान रखता है। इस प्रकार गतिविधियों के दौरान पैरों में थकान नहीं होती। Amazon Great Freedom Sale 2026 के मौके पर इसपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, बेहद सस्ते में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
7. Campus Men Oxyfit (N) Walking Shoes
कैंपस ब्रांड के ये जूते पैरों पर बेहद आरामदायक महसूस होंगे। खासकर अगर आप रोजाना वॉकिंग और जॉगिंग जैसी गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो इस जूते से बेतार और कुछ भी नहीं! अगर आपको लेस वाले जूते समझ नहीं आते, तो इस तरह का जूता आर्डर करें। इसे पहनना और उतारना भी काफी आसान रहेगा। वहीं ये ज्यादा महंगा नहीं है, Amazon Great Freedom Sale 2026 के ऑफर्स में बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा। तो मौके का लाभ उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
8. SPARX Men Mesh Running Shoes
इस वॉकिंग शूज को लोगों ने बहुत पसंद किया है। इस जूते को डेली वियर के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बताया जा रहा। खासकर जो लोग रोजाना जॉगिंग और वॉकिंग करते हैं, उन्हें ये बेहद पसंद आएगा। इतना ही नहीं ऑफिस जाना हो या लंबा ड्राइव करना हो, इस जूते की हल्की और हवादार फैब्रिक पैरों में पसीना जमा नहीं होने देती और आपको पूरे दिन तरोताजगी का एहसास होता है। इसका सपोर्टिव सोल बैलेंस मेंटेन रखता है और चोट लगने की संभावना कम कर देता है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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