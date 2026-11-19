सर्दियों में रोज क्यों नहीं नहाना चाहिए? एक्सपर्ट से जानें कितने दिनों का गैप रखना है सही!
सर्दियों में रोज नहाना नामुमुकिन लगता है। बेस्ट बात है कि साइंस और स्किन एक्सपर्ट के मुताबिक रोज नहाने की जरूरत भी नहीं है। सर्दियों में उल्टा ये नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं कितने दिनों का गैप रखना सही रहेगा।
सर्दियों के मौसम में रजाई से बाहर निकलकर नहाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। ठंडा पानी देखकर तो रूह ही कांप उठती है। ऐसे में ज्यादातर लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, लेकिन ठंड तो उसमें भी काफी लगती है। यही वजह है कि बहुत से लोग डेली नहाना अवॉइड करते हैं और दो-तीन छोड़कर ही नहाते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि अगर डेली ना नहाएं हो क्या ये हेल्थ को नुकसान नहीं करेगा। कई लोगों को लगता है कि भले ही कितनी भी ठंड हो, लेकिन रोज नहाना जरूरी है। जैसे गर्मियों में डेली नहाते हैं, उसी तरह सर्दियों में भी नहाना चाहिए। इसपर साइंस क्या कहती है, कभी सोचा है? जानी-मानी डायटिशियन सुमन अग्रवाल एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताती हैं कि सर्दियों में रोज नहाना सही नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है, आइए जानते हैं-
सर्दियों में रोज नहाने से क्यों बचना चाहिए?
साइंस और स्किन एक्सपर्ट्स के मुताबिक सर्दियों में डेली नहाने से बचना चाहिए। दरअसल हमारी त्वचा पर नेचुरल ऑयल की एक परत होती है, जो जैकेट की तरह काम करती है। ये सर्दियों में हमें ठंड से बचाती है, त्वचा की नमी बनाए रखती है और बैक्टिरियल इन्फेक्शन से बचाती है।
एक्सपर्ट कहती हैं कि जब आप रोज नहाते समय त्वचा पर तेज गर्म पानी डालते हैं और साबुन से जोर-जोर से रगड़ते हैं, तो नेचुरल ऑयल की ये परत निकलने लगती है। यही वजह है कि नहाने के बाद त्वचा में बहुत खिंचाव और रूखापन महसूस होता है। इसके बाद त्वचा पर लोग केमिकल वाला मॉइश्चराइजर लगा लेते हैं और स्किन इंफेक्शन की शिकायत करते हैं।
सर्दियों में कितने दिनों में नहाना चाहिए?
एक्सपर्ट के मुताबिक सर्दियों में 3 से 4 दिनों में एक बार नहाना काफी होता है। इससे त्वचा पर नेचुरल ऑयल की परत बनी रहती है, जिससे नमी बरकरार रहती है। हालांकि ये कोई तय नियम नहीं है। अगर आप जिम जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जिसमें पसीना बहुत आता है तो हर दो दिन में एक बार नहाना आपके लिए सही रहेगा। कुल मिलाकर कहें तो नहाने की फ्रिक्वेंसी आप अपनी जरूरत और दिनचर्या के हिसाब से तय कर सकते हैं।
सर्दियों में नहाते समय इन बातों का रखें ध्यान
- नहाने के लिए बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। ज्यादा गर्म पानी त्वचा की नमी कम कर के उसे ड्राई बना सकता है। इसलिए नहाने के लिए गुनगुना पानी चुनें।
- कोशिश करें कि 5-10 मिनट के अंदर नहाना खत्म कर लें। लंबे समय तक पानी के संपर्क में रहने से त्वचा रूखी हो सकती है।
- नहाने के लिए माइल्ड साबुन या क्लींजर का इस्तेमाल करें।
- नहाने के बाद त्वचा पर ऑयल या एक अच्छा जेंटल मॉइश्चराइजर अप्लाई करें।
- त्वचा को स्क्रबर या लूफा से तेज-तेज ना रगड़ें।
- अंडरमर्स, पैर और प्राइवेट पार्ट्स जैसे हिस्सों को रोजाना साफ करें।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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