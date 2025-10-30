Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फिटनेसwhy weight gain occurs during menopause mystery lies in science not about willpower
मेनोपॉज के दौरान क्यों बढ़ने लगता है वजन, इच्छाशक्ति नहीं विज्ञान से जुड़ा है रहस्य

मेनोपॉज के दौरान क्यों बढ़ने लगता है वजन, इच्छाशक्ति नहीं विज्ञान से जुड़ा है रहस्य

संक्षेप: Menopause And Weight Gain : मेनोपॉज के दौरान कई महिलाएं वजन बढ़ने की शिकायत अकसर करती हैं। ऐसा महिलाओं के आलस या इच्छाशक्ति की कमी की वजह से नहीं होता है बल्कि यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो शरीर के हार्मोनल बदलावों और मेटाबॉलिज्म की गति से जुड़ी हुई रहती है।

Thu, 30 Oct 2025 04:42 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पीरियड्स से लेकर मेनोपॉज (रजोनिवृत्ति) तक, महिलाओं के शरीर में कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। मेनोपॉज (जो महिलाओं को आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच होता है) के दौरान महिलाओं का मासिक धर्म स्थायी रूप से बंद हो जाता है और महिला स्वाभाविक रूप से गर्भधारण नहीं कर सकती है। ऐसा शारीरिक और हार्मोनल बदलाव की वजह से होता है, जिसकी वजह से महिलाएं हॉट फ्लैश, नींद की समस्या और मूड स्विंग्स जैसे लक्षण महसूस कर सकती है। मेनोपॉज के दौरान कई महिलाएं वजन बढ़ने की शिकायत अकसर करती हैं। ऐसा महिलाओं के आलस या इच्छाशक्ति की कमी की वजह से नहीं होता है बल्कि यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो शरीर के हार्मोनल बदलावों और मेटाबॉलिज्म की गति से जुड़ी हुई रहती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है मेनोपॉज के दौरान बढ़ते मोटापे का कारण

मेनोवेदा की फाउंडर और मेनोपॉज कोच तमन्ना सिंह कहती हैं कि मेनोपॉज में वजन बढ़ने का मुख्य कारण शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर का कम होना है, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, मांसपेशियां कम होती हैं और पेट के आसपास ज्यादा चर्बी जमा होने लगती है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ कम शारीरिक गतिविधि और जीवनशैली में बदलाव भी इसमें योगदान करते हैं।

हार्मोनल बदलाव और बढ़ता वजन कैसे जुड़े हैं एक साथ

रजोनिवृत्ति के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर घटता है। यह वही हार्मोन है जो पहले शरीर में फैट को समान रूप से वितरित रखता था। इसके कम होने पर फैट खासकर पेट के हिस्से में जमा होने लगता है। इसके साथ मेटाबॉलिक रेट धीमी हो जाती है। जिसका अर्थ है शरीर पहले जैसी तेजी से कैलोरी नहीं जला पाता। मेनोपॉज कोच तमन्ना सिंह कहती हैं कि ‘यह इच्छाशक्ति का नहीं, जैविक असंतुलन का परिणाम है। लेकिन अगर महिलाएं इस दौर में अपने आहार और गतिविधि को अपने नए हार्मोनल रिदम के अनुसार ढालें, तो संतुलन संभव है।’

आहार और जीवनशैली का महत्व

इस उम्र में प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर भोजन जरूरी है। ओवर-डाइटिंग या अत्यधिक फास्टिंग से नुकसान होता है, क्योंकि यह हार्मोनल तनाव को और बढ़ा देता है। आयुर्वेद के अनुसार, भोजन को केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि औषधि माना जाता है। गर्म और पचने योग्य भोजन, पर्याप्त जल, और तेलीय पदार्थ जैसे घी या तिल का सेवन शरीर में स्थिरता लाता है।

तनाव और नींद का संबंध

कम नींद और लगातार तनाव कॉर्टिसोल को बढ़ाते हैं । जो सीधे पेट की चर्बी और इंसुलिन के असंतुलन से जुड़ा है। इसलिए मेंटल रेस्ट , ध्यान, और अच्छी नींद रजोनिवृत्ति के वजन प्रबंधन में आहार जितने ही जरूरी हैं।

भविष्य का दृष्टिकोण

तमन्ना सिंह कहती हैं, 'रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं के शरीर को दोष नहीं, देखभाल की जरूरत होती है। वजन बढ़ना शरीर की प्रतिक्रिया है, सजा नहीं'। अगर इस बात को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो हर महिला अपने स्वास्थ्य की निर्माता बन सकती है। यह समय है कि महिलाएं अपने शरीर से लड़ना नहीं, उसे सुनना सीखें क्योंकि यही उनकी असली फिटनेस है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।