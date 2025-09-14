वेट लॉस के बाद स्किन हो जाती है ढीली तो जान लें इसे रोकने का तरीका

How tighten skin after weight loss: वेट लॉस के बाद ज्यादातर लोग अपनी लूज स्किन की वजह से परेशान रहते हैं। स्किन लूज ना रहे और बाजुओं पर या बॉडी के दूसरे पार्ट पर लटकी हुई ना रहे। इसके लिए डॉक्टर की बताई इन बातों को जरूर समझ लें। जिससे लूज और सैगी हो रही स्किन से बच जाएंगे।

वेट लॉस करना अपनी बॉडी और हेल्थ के लिए सबसे अच्छा डिसीजन होता है। लेकिन हर बॉडी अलग तरीके से वर्क करती है और जब मोटापा कम होता है तो स्किन पर बुरा असर डालता है। वेट लॉस की वजह स्किन सैगी और लूज हो जाती है। स्किन का फर्म टेक्सचर खत्म हो जाता है और वहां पर रिंकल दिखने लगते है। बाजुओं पर तो खासतौर पर लूज स्किन झूलने लगती है। इसलिए जब वेट लॉस कर रहे हों तो साथ में कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। जिससे स्किन की इलास्टिसिटी ना खत्म हो और वेट लॉस के बाद भी आपकी स्किन सॉफ्ट नहीं होगी। इस बारे में न्यूट्रिनृशनिस्ट ने बताया है कि स्किन को लूज होने के से अवॉएड करें।

आखिर क्यों स्किन वेट लॉस के बाद ढीली पड़ जाती है डॉक्टर सिंह ने बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने दो गुब्बारे एक फूला और पिचका हुआ लिया और फूले गुब्बारे की हवा निकाल दी। ऐसा करने से फूले गुब्बारे की हवा निकलने क बाद वो रिंकल वाला बन गया और जिसमे हवा नही भरी थी वो वैसे ही था। ठीक इसी तरह से हमारी फैट सेल्स के साथ भी होता है। वजन बढ़ने के साथ फैट हमारे फैट सेल्स में भर जाता है और सेल्स फैल जाती हैं। जब वजन घटाया जाता है तो फैट निकल जाता है और फेट सेल्स सिकुड़ने लगती हैं। लेकिन सिकुड़ने के बाद भी वो अपने पुराने शेप में नहीं लौट पाती हैं। और जैसे ही वजन बढ़ता है। ये कोशिकाएं फिर से फैल जाती हैं और फैट स्टोर कर लेती हैं।

वेट लॉस करते वक्त लूज स्किन को कैसे कम करें

वजन घटाने के साथ अगर स्किन को लूज नहीं होने देना चाहते हैं तो डॉक्टर ने बताया कि डाइट में प्रोटीन जरूर ऐड करें। हर मील में प्रोटीन इनटेक होना चाहिए।

इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पूरे दिन पीते रहें और हाइड्रेटेड रहें।

वेट लॉस के बाद भी खुद को एक्टिव रखना जरूरी है। रोजाना करीब 30-45 मिनट की वॉक के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें।