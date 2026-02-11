जिम ट्रेनर ने बताया खाली पेट सुबह जिम क्यों नहीं जाते? साथ ही दिया हेल्दी फूड ऑप्शन

Hindustan Hindi News
Why empty stomach workout harmful for body: सुबह खाली पेट ही जिम जाते हैं तो जिम इंस्ट्रक्टर से जानें ऐसा करना क्यों है गलत। साथ ही बताया कौन से फूड्स कब और कैसे खाकर आने से मिलेगी एनर्जी। जिससे एक्सरसाइज करना होगा आसान। 

Feb 11, 2026 04:36 pm IST
स्लिम एंड फिट होना तो हर कोई चाहता है। लेकिन इस दौरान काफी सारे लोग बहुत ही छोटी-छोटी गलतियों को दोहराते हैं। जो उनके फिटनेस जर्नी में रुकावट बनती है और उन्हें कड़ी मेहनत के बाद भी सही रिजल्ट नहीं देती। दरअसल, काफी सारे लोग सुबह के समय खाली पेट जिम जाते हैं। जिसकी वजह से उनके शरीर में पर्याप्त एनर्जी नहीं होती। हल्द्वानी के जिम इंस्ट्रक्टर प्रकाश दुर्गापाल ने वीडियो शेयर कर बताया है कि खाली पेट सुबह क्यों नहीं जिम जाना चाहिए? और, साथ एनर्जी के लिए हेल्दी फूड के ऑप्शन भी शेयर किए हैं।

खाली पेट सुबह जिम क्यों नहीं जाना चाहिए

जिम इंस्ट्रक्टर ने बताया कि जिम में जाकर हैवी एक्सरसाइज करने वाले लोगों को सुबह खाली पेट जिम नहीं जाना चाहिए। जब जिम में आप हाई एनर्जी एक्सरसाइज करते हैं, स्क्वाट मारते हैं, बर्पीज करते हैं तो शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है और खाली पेट एनर्जी नहीं मिलती।

खाली पेट हाई एनर्जी एक्सरसाइज करने से शरीर को ये नुकसान होते हैं

  • खाली पेट हाई एनर्जी और हैवी एक्सरसाइज करने से मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। जिससे वेट लॉस पर असर पड़ता है।
  • ज्वाइंट्स पर जोर पड़ता है जिससे ज्वाइंट्स खराब होने लगते हैं।
  • शरीर में एनर्जी की कमी होती है, जिससे आप पूरा वर्कआउट नहीं कर पाते।
  • शरीर ज्यादा तेजी से थकता है।
  • एनर्जी और प्रोटीन की कमी से मसल्स का लॉस तेजी से होता है।
  • साथ ही एनर्जी ना होने और थकान की वजह से चोट की संभावना भी बढ़ जाती है।

जिम इंस्ट्रक्टर ने बताया एनर्जी के लिए खाएं ये फूड्स

जिम इंस्ट्रक्टर ने बताया कि सुबह इस हेल्दी फूड रेसिपी को खाकर एक्सरसाइज के लिए एनर्जी को मेंटेन किया जा सकता है।

  • एक से डेढ़ चम्मच चिया सीड्स को रात में भिगो लें।
  • सुबह इन भीगे चिया सीड्स में दो सौ ग्राम फ्रेश दही और साथ में दो खजूर को मिक्स कर खा लें।

दही में प्रोबायोटिक हैं जो गट हेल्थ के लिए अच्छे हैं और साथ ही प्रोटीन का भी सोर्स है। साथ ही खजूर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो बॉडी को धीरे-धीरे एनर्जी देगा, साथ ही डेट्स में मौजूद पोटैशियम बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मेंटेन करके रखने में मदद करता है। वहीं चिया सीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन और फाइबर का रिच सोर्स है। जो पेट को भरे रखने में मदद करेगा। इस बात का ध्यान रखें कि जिम जाने के 45 मिनट पहले इस फूड को खा लें।

इसके साथ ही माइंड को अटेंटेटिव और फोकस्ड रखने के लिए जिम ओनर ने बताया कि जिम जाने से पहले एक कब ब्लैक कॉफी पिएं। ये आपको जिम में वर्कआउट में फोकस करने में मदद करेगी।

