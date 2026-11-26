कई सिलेब्रिटीज की कनपटी पर एक खास टेंपल डिवाइस लगा हुआ देखने को मिल रहा है। इसे देखकर अगर आपके मन में भी सवाल उठ रहा है कि आखिर ये काम करता है, तो आइए न्यूट्रिशनिस्ट से जानते हैं। आपको इसे लेना चाहिए या नहीं, इन बातों को ध्यान में रखकर डिसाइड करें।

आजकल फिटनेस से जुड़े कई गैजेट्स मार्केट में आ गए हैं। तमाम तरह के फिटनेस बैंड और स्मार्टवॉच मौजूद हैं, जो हार्ट रेट, स्लीप साइकिल और पल्स जैसी चीजों को मॉनिटर करते रहते हैं। लेकिन इन दिनों एक छोटा सा टेम्पल डिवाइस काफी चर्चा में बना हुआ है, जिसे कई बड़े सेलिब्रिटी पहने नजर आ रहे हैं। हाल ही में पीवी सिंधु और शुभमन गिल जैसे बड़े खिलाड़ी भी इसे पहने हुए नजर आए। राजमा जैसा दिखने वाला ये छोटा सा डिवाइस टेंपल यानी कनपटी के पास लगाया जाता है। इसे देखकर लोगों का यही सवाल है कि आखिर ये छोटा सा डिवाइस काम क्या करता है? क्या ये दिमाग की सेहत के बारे में कुछ बताता है या किसी चिप की तरह काम करता है? अगर आपके मन में भी ऐसे तमाम सवाल बने हुए हैं, तो आइए जानते हैं आखिर ये डिवाइस क्या है। जाने-माने न्यूट्रीशनिस्ट भावेश गुप्ता में इसके बारे में विस्तार से बताया है।

आखिर क्या है ये टेंपल (Temple) डिवाइस? पीवी सिंधु, शुभमन गिल, राज शमानी, गजल अलघ और दीपिंदर गोयल जैसे कई बड़े सिलेब्रिटीज अपनी कनपटी के पास एक छोटा सा डिवाइस पहने हुए स्पॉट किए गए हैं। दरअसल इस डिवाइस का नाम है टेंपल (Temple) जिसे जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल की टीम ने तैयार किया है। इस डिवाइस की कीमत लगभग 85,000 रुपए तक बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ये डिवाइस ब्रेन में ब्लड फ्लो को मॉनिटर करने का काम करता है।

आखिर कैसे और क्या काम करता टेंपल डिवाइस? टेंपल डिवाइस को खासतौर पर ब्रेन में होने वाले ब्लड फ्लो को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे कनपटी के पास लगाया जाता है, जहां त्वचा के नीचे मौजूद ब्लड वेसल्स से जुड़े संकेतों को सेंसर की मदद से पढ़ा जाता है। इस डिवाइस से मिलने वाले डेटा को एक खास टेक्नोलॉजी की मदद से एनालाइज किया जाता है। दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए इंटरनल हेल्थ, एजिंग और रिकवरी के बारे में पता लगाया जा सकता है।

क्या ये वाकई काम करता है? न्यूट्रीशनिस्ट की राय जानें न्यूट्रीशनिस्ट भावेश बताते हैं कि सबसे पहले हमें बेसिक साइंस समझने की जरूरत है। दरअसल हमारे ब्रेन में मौजूद ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे स्किन के ऊपर सिर्फ एक सेंसर लगाकर मॉनिटर करना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा ये डिवाइस जिन मार्कर्स को ट्रैक करता है, उनके बेसिस पर लॉन्ग टर्म में वाकई हेल्थ इंप्रूव होती है या नहीं, इसका भी कोई खास एविडेंस मौजूद नहीं है।

क्या कहती हैं स्टडीज? टेंपल डिवाइस को ले कर कुछ शुरआती स्टडीज जरूर सामने आई हैं, लेकिन अभी इसपर स्वतंत्र रिसर्च की जरूरत है। मौजूद स्टडीज कंपनी द्वारा फंड की गई हैं और अभी पीयर रिव्यू से भी नहीं गुजरी हैं। ऐसे में इस डिवाइस की सटीकता और उपयोगिता को समझने के लिए आगे और अध्ययनों की जरूरत है।

क्या आपको लेना चाहिए ये डिवाइस? सिर्फ सिलेब्रिटीज को देखकर महंगे गैजेट्स खरीदना जरूरी नहीं है। हालांकि अगर आप 85 हजार रूपए आराम से खर्च कर सकते हैं, तो इसे ट्राई किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें इसे केवल फिटनेस और वेलनेस ट्रैक करने वाले गैजेट के तौर पर देखें, ना कि किसी बीमारी की जांच करने वाले मेडिकल उपकरण के रूप में।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।