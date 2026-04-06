स्नीकर्स शूज की तलाश में मुझे मिलें स्केचर्स के 6 बजट फ्रेंडली विकल्प
स्नीकर्स हल्के और गद्देदार होते हैं, इनमें पैर जल्दी नहीं थकते। साथ ही चोट लगने की संभावना भी नहीं रहती। इतना ही नहीं इनका स्टाल भी कमाल का है, जो कैजुअल आउटफिट्स को पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट देता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
पार्टी में जाना हो या आउटिंग पर या फिर छोटी-मोटी शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो स्नीकर्स को आराम से कैरी कर सकते हैं। इतना ही नहीं टेनिस, बास्केटबॉल, रनिंग, वॉकिंग जैसी शारीरिक गतिविधियों के दौरान ये जूता आपके पैरों को फुल सपोर्ट देता है। आम तौर पर स्नीकर्स हल्के और गद्देदार होते हैं, इनमें पैर जल्दी नहीं थकते। साथ ही चोट लगने की संभावना भी नहीं रहती। इतना ही नहीं इनका स्टाल भी कमाल का है, जो कैजुअल आउटफिट्स को पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट देता है। लंबे समय से मैं अपने भाई के लिए एक अच्छी क्वालिटी के स्नीकर्स की तलाश में थी, इस दौरान मुझे Skechers के 6 बेहतरीन विकल्प मिलें, जो आरामदायक होने के साथ ही ड्यूरेबल भी हैं।
Skechers का ये स्नीकर शूज उन लोगों को बेहद पसंद आएगा जिन्हें बिना लेस वाले जूते पसंद हैं। इस गद्देदार जूते को आप अपने अनुसार किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कैजुअल आउटफिट्स के साथ स्टाइल करें, या फिर शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करें। वहीं घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो वॉकिंग के लिए ये जूता परफेक्ट रहेगा। इसमें बैलेंस मेंटेन रहता है और चोट लगने की संभावना नहीं होती।
Skechers का मॉडर्न कूल स्नीकर्स आप सभी को बहुत पसंद आएगा। ये देखने में जितना स्टाइलिश है और उतना ही कंफर्टेबल भी है। इसका गद्देदार सोल पैरों को रिलैक्स रखता है। यानी लंबी जर्नी तय करनी हो या आपको ड्राइव करना हो, ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे रोजाना ऑफिस में कैरी कर सकते हैं। ये ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान पैरों को ड्राई और रिलैक्स रखता है। इस समय ये 35% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।
Skechers का ये डायनामाइट स्नीकर्स आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इस समय ये 50% के ऑफ पर उपलब्ध है, केवल आधे दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इसका स्टाइल और कंफर्ट दोनों कमाल का है। कैजुअल आउटफिट्स के साथ स्टाइल करें और जॉगिंग रनिंग के दौरान भी इन्हें कैरी कर सकते हैं। वहीं ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान ये जूते पैरों को ड्राई और रिलैक्स रहने में मदद करेंगे।
Skechers जूते को जाना माना ब्रांड है, इसके रनिंग शूज हों या स्नीकर्स लोग इन्हें बेहद पसंद करते हैं। हालांकि, ये थोड़े महंगे आते हैं, परंतु इस समय यह स्नीकर शूज 48% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएंगे। यानी इन्हें लगभग आधा दाम देकर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर लंबे समय से जूता खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये विकल्प नजरअंदाज न करें! इस जूते में स्टाइल और कंफर्ट दोनों मिलेगा।
Skechers के स्नीकर्स की बात करें, तो इस विकल्प को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका स्टाइल और फैब्रिक क्वालिटी दोनों कमाल के हैं। खासकर गर्मी में ये पैरों को पूरी तरह ड्राई रखता है, जिससे इरिटेशन और इचिंग का खतरा नहीं रहता। इसे शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करें, साथ ही किसी भी कैजुअल आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। वहीं इस समय यह 60% के ऑफ पर उपलब्ध है। आधे से काम धाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
लंबे समय से स्नीकर्स लेने का सोच रहे हैं, तो इस बार स्केचर्स का ये विकल्प ट्राई करें। ये देखने में जितना स्टाइलिश है और उतना ही कंफर्टेबल भी है। इसका गद्देदार सोल पैरों को रिलैक्स रखता है। यानी लंबी जर्नी तय करनी हो या आपको ड्राइव करना हो, ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। खासकर गर्मी में ये पैरों को पूरी तरह ड्राई रखता है, जिससे इरिटेशन और इचिंग का खतरा नहीं रहता।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।
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