प्याज पर लगे काले दाग होते हैं फंगस के निशान, क्या इसे खाना सेफ है?

प्याज का इस्तेमाल सब्जी बनाने से लेकर सलाद तक में किया जाता है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि प्याज को छीलने पर वह अंदर से काली दिखाई देती है। ये काले दाग फंगस के निशान होते हैं। इस आर्टिकल में जानते हैं इस फंगस के बारे में और क्या इस तरह की प्याज को खाना सेफ है।

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 10:18 PM
प्याज एक ऐसी सब्जी जिसका इस्तेमाल अधिकतर घरों में किया जाता है। इसे सब्जी दाल बनाने से लेकर सलाद तक में यूज किया जाता है। मौसम चाहें कोई भी हो हर कोई इसे खाना पसंद करता है। लेकिन कई बार प्याज काटने पर काले रंग के धब्बे नजर आते हैं। ये धब्बे कई बार प्याज के ऊपर छिलके पर होते हैं या फिर प्याज के अंदर दिखते हैं। इस तरह की प्याज को अगर पानी से अच्छी तरह से धो दिया जाए तो ये धब्बे साफ हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये धब्बे क्या हैं और क्या इस तरह की प्याज खाना सेफ है या नहीं?

क्या होते हैं प्याज पर लगे काले धब्बे?

प्याज पर लगे काले धब्बे काली फंगस होते हैं। ये आमतौर पर एस्परगिलस नाइजर नामक फफूंद के कारण होता है। ये मिट्टी में पाया जाता है और प्याज मिट्टी के अंदर उगती है इसलिए ये प्याज में भी पहुंच जाता है। यह फंगस अक्सर प्याज की कागज जैसी बाहरी परतों के बीच उगता है।

क्या काले फंगस वाले प्याज खाना सेफ है?

कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि इस तर की प्याज को खाने से बचना चाहिए। प्याज पर लगी काले रंग की परतों को छीलने पर भी फफूंद माइकोटॉक्सिन उत्पन्न कर सकती है, जो प्याज के माध्यम से फैल सकती है और हमेशा दिखाई नहीं देती। ये टॉक्सिन पदार्थ एलर्जी, श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

कैसे पहचानें खराब प्याज

-काली फफूंद या धब्बे

-नरम या गूदेदार बनावट

-खराब या खट्टी गंध

-सड़न के साथ अंकुरण

प्याज को खराब होने से बचाने के लिए कैसे करें स्टोर

प्याज को ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर रखें। इसी के साथ उन्हें आलू से दूर रखें क्योंकि आलू नमी और गैस छोड़ते हैं जिससे खराब होने की संभावना बढ़ जाती है।

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। किसी चिकित्सीय स्थिति के बारे में किसी भी सवाल के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लें।

