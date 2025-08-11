क्या होगा जब आप 2 हफ्ते तक लगातार खाएंगे चिया सीड्स? खुद डॉक्टर ने दिया जवाब What will happen if you eat chia seeds continuously for 2 weeks doctor answer, फिटनेस टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फिटनेसWhat will happen if you eat chia seeds continuously for 2 weeks doctor answer

क्या होगा जब आप 2 हफ्ते तक लगातार खाएंगे चिया सीड्स? खुद डॉक्टर ने दिया जवाब

ज्यादातर लोगों ने फिट रहने के लिए चिया सीड्स को अपने रूटीन में शामिल किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप दो हफ्ते तक लगातार चिया सीड्स खाते हैं तो क्या होता है? इस आर्टिकल में डॉक्टर से जानिए-  

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 02:42 PM
share Share
Follow Us on
क्या होगा जब आप 2 हफ्ते तक लगातार खाएंगे चिया सीड्स? खुद डॉक्टर ने दिया जवाब

चिया सीड्स के फायदे और नुकसान दोनों अक्सर इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं। ये बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन, और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। इसके फायदों के कारण ज्यादातर लोग इसे अपनी डायट में शामिल करते हैं। काले रंग के ये छोटे बीज पाचन में सुधार, वजन घटाने, हड्डियों को मजबूत बनाने, ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित करने और हार्ट हेल्थ को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। खूब सारे फायदे होने के बावजूद इसके कुछ नुकसान भी हैं। ज्यादा मात्रा में इन बीजों को खाने से पाचन संबंधी समस्याएं, जैसे कि पेट दर्द, सूजन और दस्त हो सकते हैं। अगर आप इन बीजों को अपने रूटीन में शामिल कर रहे हैं तो जानिए क्या होगा जब आप 2 हफ्ते तक लगातार चिया सीड्स खाएंगे।

2 हफ्ते तक रोजाना चिया सीड्स खाने पर क्या होगा?

गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि जब आप रोजाना दो हफ्ते तक चिया सीड्स खाते हैं तो कई तरह के बदलाव शरीर में महसूस हो सकते हैं। जैसे चिया बीज अपने वजन से 12 गुना ज्यादा पानी सोख लेते हैं, जिससे आपको हाइड्रेटेड रहने में मदद मिलती है। ये फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। चिया बीज अपने हाई फाइबर सामग्री के कारण पाचन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिससे आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। यह वेट मैनेज करने में मददगार हो सकते हैं। चिया सीड्स हाइड्रेशन और एंटीऑक्सीडेंट देते हैं जो आपकी स्किन के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। रोजाना जब आप इन्हें खाते हैं तो आप अपनी स्किन की बनावट और चमक में थोड़ा सुधार देख सकते हैं।

कैसे खाएं चिया सीड्स?

चिया सीड्स को सुबह नाश्ते में शामिल करना सबसे अच्छा है। इसे सुबह खाने से शरीर को दिनभर के लिए एनर्जी मिलती है। वजन कम करने वाले लोग इसे खाली पेट पानी में भिगोकर खा सकते हैं। रात में चिया सीड्स खाने से बचना चाहिए।

ये भी पढ़ें:हार्ट अटैक को न समझ बैठें गैस की समस्या, डॉक्टर ने बताया कैसे पहचाने अंतर
ये भी पढ़ें:महिलाएं हो रही एनीमिया की शिकार, डॉक्टर से जानें लक्षण और कैसे हो बचाव
Fitness Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।