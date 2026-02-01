54 साल की उम्र में कैसे फिट रहते हैं बॉबी देओल? कैलिफोर्निया के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने बताया उनका फिटनेस सीक्रेट

संक्षेप: एक्टर बॉबी देओल अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 54 साल की उम्र में फिट-लीन मसल्स और एब्स बना रखे हैं। कैलिफोर्निया के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने उनकी फिटनेस का पूरा राज और डायट प्लान बताया है।

बॉबी देओल 54 साल के हो चुके हैं लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उनकी बॉडी पहले से ज्यादा फिट होती चली जा रही है। फिल्म एनिमल में बॉबी देओल के मसल्स, एब्स, फिट बॉडी को देखकर कई युवाओं को वर्कआउट करने की प्रेरणा मिली थी और लोगों ने शुरू भी किया लेकिन परफेक्ट बॉडी शेप नहीं मिला। बॉबी देओल की फिट बॉडी का राज सिर्फ वर्कआउट ही नहीं बल्कि उनका परफेक्ट फूड प्लान है। शरीर को बनाने के लिए डंबल उठाना ही काफी नहीं होता, बल्कि अच्छा और हेल्दी खाना भी जरूरी है। बॉबी देओल अपने खान-पान का खास ख्याल रखते हैं और वह वही चीजें खाते हैं, जो शरीर के लिए हेल्दी हैं। कैलिफोर्निया बेस्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर पालानियप्पन (डॉ. पाल) ने बॉबी देओल का पूरा डायट प्लान शेयर किया है। अगर आप भी फिट बॉडी बना रहे हैं, तो कुछ टिप्स ले सकते हैं।

क्या खाते हैं एक्टर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. पाल का कहना है कि जिम में वर्कआउट करने के साथ हेल्दी फूड फिट बॉडी बनाने का पहला नियम है। बॉबी देओल सही पोर्शन चुनकर खाना खाते हैं और हेल्दी ही खाते हैं। वह कुछ भी ऐसा नहीं खाते, जिससे शरीर को कुछ फायदा न मिले। चलिए बताते हैं आखिर उनकी प्लेट में क्या-क्या रहता है?

1- अंडा- बॉबी देओल उबला अंडा खूब खाते हैं। उबले अंडे का सफेद वाला पार्ट ही वह खाते हैं, पीले पार्ट में कैलोरी ज्यादा होती है। डॉक्टर के मुताबिक, अगर बॉबी देओल दिन में 5 अंडे खाते हैं, तो सिर्फ 1 अंडे का पीला पार्ट भी खा लेते हैं। इससे उनके शरीर में प्रोटीन भी पहुंचता है और कार्ब्स, कैलोरी भी। एक्टर अंडा हमेशा उबला ही खाते हैं, उसे फ्राई या घी में ऑमलेट, हाफ फ्राई बनाकर नहीं खाते हैं। उबला अंडा लीन मसल्स के लिए अच्छा होता है।

2- कार्ब्स के लिए क्या है- जिम करने वाले लोग कार्ब्स खाना पूरी तरह से छोड़ देते हैं, जो गलत है। कार्ब्स भी शरीर के लिए जरूरी होते हैं। बॉबी देओल अंडा, ओट्स, ब्रेड के साथ कार्ब्स भी खा लेते हैं और फिर कुछ दिन के लिए इसे छोड़ देते हैं। ऐसा करने से उनके शरीर में कार्ब्स का बैलेंस बना रहता है।

3- ओट्स- बॉबी देओल की परफेक्ट बॉडी का राज आप ओट्स को मान सकते हैं, ऐसा डॉ. पाल का कहना है। ओट्स को काफी लोग नहीं खाते हैं लेकिन ये बहुत फायदेमंद होता है। ओट्स में प्रोटीन, फायबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है और ये शरीर को शेप में रखने में हेल्प करता है। इसे खाने से शुगर भी कंट्रोल में रहती है।

4- लीन प्रोटीन और सब्जियां- ग्रिल्ड चिकन, फिश, हरी सब्जियां, बॉबी देओल की थाली में रहते हैं। वह बदल-बदलकर ये सब चीजें खाते रहते हैं। डॉक्टर के मुताबिक, चिकन और फिश मसल्स बनाने में हेल्प करते हैं। सब्जियां फायबर देती हैं। बस इन्हें कम तेल में बनाना आना चाहिए।

5- घर का सिंपल खाना- बॉबी देओल घर का पका सिंपल खाना खाने से परहेज नहीं करते। वह दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद खाना पसंद करते हैं और ये भी उनकी फिटनेस का राज है। वह बाहर का खाना कभी-कभार ही खाते हैं। जंक फूड और शुगर से वह कोसों दूर रहते हैं।

6- स्लीप और हेल्दी लाइफस्टाइल- बॉबी देओल टाइम से सो जाते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं। लेकिन उनके सोने का समय थोड़ा कम है। वह सिर्फ 4-5 घंटे ही सोते हैं। किसी भी इंसान को करीब 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। इसलिए हेल्दी फूड के साथ सही लाइफस्टाइल भी जरूरी है।