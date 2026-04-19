अब बिना स्ट्रिक्ट डायट और जिम के वजन हो सकता है कंट्रोल! खाने से पहले बस 7 सांसें लें
वजन कम करने के लिए ज्यादातर लोगों को स्ट्रिक्ट डायटिंग और जिम वाला तरीका आसान लगता है, लेकिन आप 7 ब्रीथ रूल के साथ बिना कुछ किए भी अपने वजन को काबू में कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आखिर ये क्या है और इसके फायदे क्या होंगे।
वजन कंट्रोल या कम करने की होड़ में हर दूसरा व्यक्ति जिम और डायटिंग करने में लगा है। वजन कम करने के लिए कई तरह के डायटिंग प्लान और एक्सरसाइज लोग करते हैं, इसके बाद भी कुछ लोगों का वजन काबू में नहीं रहता। इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मोबाइल चलाते हुए ओवरईटिंग या फिर स्ट्रेस में कुछ भी खाते रहना। ज्यादातर लोग मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए खाने की आदत को अपना चुके हैं और यही कारण है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह कब 2 की जगह 4 रोटी खा चुके हैं। लेकिन आज हम आपको वजन काबू में करने का जो फॉर्मूल बताने जा रहे हैं, उससे आप आसानी से वेट कंट्रोल कर सकती हैं।
क्यों बढ़ता है तेजी से वजन
आपकी कुछ रोजाना की आदतें, वजन को बढ़ाने का कारण बन रही हैं। अगर आप खाना खाते हैं लेकिन सही समय पर हेल्दी चीज नहीं खाते, तो वजन बढ़ेगा। साथ ही मोबाइल-टीवी देखते हुए खाना खाने से शरीर में नहीं लगता। स्ट्रेस में भी व्यक्ति कुछ भी खाने लगता है, अक्सर लोग जंक फूड ही खाते हैं। यहां कुछ खास आदतों के बारे में जानें-
- मोबाइल चलाते हुए खाना खाने की आदत।
- स्ट्रेस में खाना ज्यादा या कुछ भी खाने की लत।
- बोरियत में कुछ भी खा लेना।
- समय पर सही चीज ना खाना।
स्ट्रेस में क्या खा रहे हो?
स्ट्रेस होने पर आपने नोटिस किया होगा कि आप जंक फूड या फिर मीठा ही खाते हैं। स्ट्रेस होने पर पेट में भूख नहीं होती, बल्कि दिमाग कंफर्ट जोन खोज रहा होता है। दिमाग चाहता है कि उसे स्ट्रेस से जल्दी राहत मिल जाए और यही वजह है कि आप जंक फूड खाने लगते हैं। इसे आम भाषा में इमोशनल ईटिंग भी कहते हैं।
7 ब्रीथ रूल क्या है (7 सांसों वाला नियम)
7 ब्रीथ रूल में आपको न कोई डायट फॉलो करनी होगी और न ही जिम जाना पड़ेगा। बस आपको कुछ भी खाने से पहले एक पॉज लेना होगा। इसमें अगर आपको 7 ज्यादा लग रहा हो, तो सिर्फ 3 से शुरुआत करें। इसमें आपको बस इतना करना है कि कुछ भी खाने से पहले 7 बार सांस लेनी है और फिर छोड़नी है। सिंपल तरीके से कहें तो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट फॉर्मूला है।
फायदा क्या होगा
अगर आप ज्यादा स्ट्रेस में होंगे, तो इसे करने से आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाएगा। स्ट्रेस कम होगा और आप कुछ भी खाने से बचते हैं। ऐसा करने से जब आप रिलैक्स हो जाएंगे तो खुद से सवाल करें कि क्या वाकई आपको भूख लगी है। ऐसे आपको पता चलेगा कि आप बिना भूख के कुछ भी खा लेते हैं, इसी से आपका वजन बढ़ रहा है।
इसके साथ ही आप ओवरईटिंग से बचेंगे और क्रेविंग्स को कंट्रोल में कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, तो खुद ही वजन कंट्रोल में रहेगा। ये टेक्निक छोटी सी आदत है लेकिन इसका असर बड़ा होता है। इसे करने में 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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