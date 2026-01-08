Hindustan Hindi News
बेली फैट घटाना है तो डिनर में लेना शुरू कर दें ये मखाना मिल्क, न्यूट्रीशनिस्ट बोलीं- 14 दिनों में असर दिखेगा!

वेट लॉस के लिए डिनर हल्का रखना चाहिए। ऐसे में मखाना दूध एक परफेक्ट डिनर ऑप्शन हो सकता है। सर्टिफाइड न्यूट्रीशनिस्ट ईशा ने एक इसके फायदे, बनाने लेने के तरीके सब कुछ डिटेल में शेयर किए हैं-

Jan 08, 2026 11:36 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
वेट लॉस जर्नी में सबसे मुश्किल होता है अपना बेली फैट कम करना। बैठे-बैठे तोंद तो बाहर निकल जाती है, लेकिन फिर अंदर जाने का नाम नहीं लेती। कुछ लोग डाइटिंग के नाम पर खाना छोड़ देते हैं, जिससे कमजोरी, चक्कर, बालों का झड़ना, डल स्किन जैसी कई समस्याएं होने लगती हैं। सॉल्यूशन खाना छोड़ देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सही चीज, सही मात्रा में खाना जरूरी है। अब अपने सुना होगा कि वेट लॉस के लिए डिनर हल्का रखना चाहिए। ऐसे में मखाना दूध एक परफेक्ट डिनर ऑप्शन हो सकता है। सर्टिफाइड न्यूट्रीशनिस्ट ईशा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसके फायदे, बनाने लेने के तरीके सब कुछ डिटेल में शेयर किए हैं, आइए जानते हैं-

मखाना मिल्क के फायदे क्य-क्या हैं?

न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि मखाना मिल्क एक लाइट डिनर ऑप्शन है। खासतौर से अगर आपका गोल वेट लॉस, बेहतर पाचन और अच्छी नींद है, तो ये परफेक्ट है। अगर आप अपने बेली फैट से परेशान हैं, तो अगले 14 दिनों तक आप डिनर में मखाना दूध ले सकते हैं, इससे अच्छा खासा इंच लॉस देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये हड्डियों में जान ले कर आता है और बालों का झड़ना भी कम होता है।

डिनर के लिए कैसे बेहतर है मखाना दूध?

मखाना दूध में कैलोरी की मात्रा कम है, लेकिन ये काफी फिलिंग होता है। यानी इसे लेने के बाद जल्दी भूख नहीं लगती है, जिससे नाइट टाइम क्रेविंग कंट्रोल होती है। इसके अलावा मखाना मिल्क में प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा भी अच्छी होती है, जो मसल रिकवरी में मदद करते हैं। पचाने में भी ये आसान है, इसलिए डिनर के लिए परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है। साथ ही ये शुगर स्पाइक को भी कम करता है। अगर आपको डायबिटीज है, तब भी बिना चीनी और खजूर के आप इसे ले सकते हैं।

weight loss

कैसे बनाना है मखाना मिल्क?

मखाना मिल्क बनाने के लिए एक पैन में 1 गिलास दूध लें, उसमें एक कटोरी मखाना एड करें। अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच सौंफ का पाउडर और मिठास के लिए एक खजूर एड करें। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद चुटकी भरा काली मिर्च का पाउडर भी मिक्स कर दें। आपका मखाना मिल्क बनकर तैयार है।

कितने बजे मखाना मिल्क लेना चाहिए?

न्यूट्रीशनिस्ट के मुताबिक आपको शाम 7 से 8 बजे के बीच मखाना मिल्क लेना चाहिए। कोशिश करें कि सोने से लगभग 2 घंटे पहले इसे ले लें।

किन लोगों को नहीं लेना है?

कुछ लोगों को मखाना मिल्क थोड़ी सावधानी के साथ लेने की जरूरत है। उदाहरण के लिए अगर आपको लैक्टोज इनटोलरेंस है, तो एनिमल बेस्ड मिल्क की जगह आप प्लांट बेस्ड मिल्क ले सकते हैं। वहीं जिन लोगों को किडनी में पथरी है, उन्हें ये डेली नहीं लेना चाहिए। अगर आपका पाचन बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जो हफ्ते में 3 से 4 बार इसे लेना शुरु करें।

वेट लॉस के लिए ये बातें भी ध्यान रखें

न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि मखाना दूध आपकी वेट लॉस में काफी मदद कर सकता है। लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान में जरूर रखनी है। ये तभी फायदा करता है जब आपकी टोटल कैलोरी कंट्रोल में होती है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा रहे हैं और बहुत सारा खा रहे हैं, तो भी वेट लॉस हो जाएगा। अपने प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखें और साथ ही खुद को फिजिकली एक्टिव रखें। डेली वर्कआउट आपके रुटीन का हिस्सा होना चाहिए।

