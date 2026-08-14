कम बजट में चाहिए प्रीमियम ब्रांड का एहसास, तो यहां खरीदें कैंपस के बेस्ट रेटेड जूते
बजट कम है मगर क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहते, तो कैंपस के इन 8 बेस्ट रेटेड जूतों पर एक नजर जरूर डालें!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आपको भी कम दाम में प्रीमियम ब्रांडेड एहसास चाहिए? अगर हां, तो आपकी ये खोज यही खत्म हुई। Amazon पर कैंपस के कई बेहतरीन जूते उपलब्ध हैं, वो भी किफायती दाम पर। जो आपको देंगे प्रीमियम एहसास ब्रांडेड जूतों के आधे दाम में। शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो, या रोजाना वर्कआउट करना हो, अब आपको जूतों पर अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं है! कैंपस के जूतों का दाम भले ही कम है, मगर इसकी क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं किया गया है। ये उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो फिटनेस मेंटेन करना चाहते हैं, मगर उनके पास जूते पर खर्च करने के लिए हजारों रुपए नहीं हैं।
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वहीं रक्षा बंधन आ रहा है, आप सभी बहनें अपने भाई को देने के लिए गिफ्ट की तलाश में होंगी, अगर आपने अभी तक उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदा तो कैंपस के जूते खरीदने पर विचार कर सकती हैं। क्योंकि आमतौर पर सभी को जूता बेहद पसंद होता है, फिटनेस एक्टिविटी हो या ऑफिस जाना हो या फिर कैजुअल आउटिंग या पार्टी अटेंड करनी हो, लड़कों के पास हर मौके के लिए अलग से जूता होता है। साथ ही आपको गिफ्ट खरीदने से पहले 10 बार सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सभी किफायती दाम पर उपलब्ध हैं। यानी अब आपका भाई तो खुश होगा ही वो भी आपके बजट को डिस्टर्ब किए बगैर।
1. Campus Men Refresh Pro Running Shoes
Campus के इस रनिंग शूज की 3400 से अधिक उपभोक्ताओं ने पसंद किया है। इस जूते की बनावट और इसका कपड़ा दोनों ही बेहद आरामदायक हैं। कम दाम में मजबूत और स्टाइलिश होने के साथ ही ये आरामदायक भी है। अगर आप स्केचर्स जैसे प्रीमियम ब्रांड से तुलना करें, तो उनके मुकाबले आधे दाम में ये पैरों को बेहतर सपोर्ट देंगे। वहीं इस समय इसपर 39% का ऑफ चल रहा है, मौके का लाभ उठाना न भूलें।
2. Campus Men Abacus Running Shoes
बजट फ्रेंडली जूते की तलाश में मुझे मिला Campus का ये मजबूत और टिकाऊ जूता आप सभी को बेहद पसंद आएगा। ये रनिंग शूज हजारों लोगों की पसंद है और उपभोक्ताओं ने इस पर सकारात्मक समीक्षा जाहिर की है। एक तरफ इसका गद्देदार सोल पैरों को बेहतर समर्थन देता है और दूसरी ओर फ्लैक्सिबल कपड़ा पैरों के अनुसार मुड़ जाता है और संतुलन बनाए रखना है।
3. Campus Men First Running Shoes
Campus के इस रनिंग शूज की डिमांड हमेशा से रही है, लोगों ने इसे अपना खूब सारा समर्थन दिया है। इस जूते की क्वालिटी और इसका डिजाइन दोनों ही बेहद कमल के हैं। ये देखने में जितना स्टाइलिश है, पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। अगर आप भी लंबे समय से जूते की तलाश में हैं, तो इस विकल्प को एक मौका जरूर दें। राखी के त्योहार पर भाई को बजट फ्रेंडली गिफ्ट देना है, तो इस जूते से बेहतर भला क्या होगा।
4. Campus Men Oxyfit (N) Walking Shoes
अगर आपके भाई रोजाना वॉक करते हैं, या हर रोज लंबी दूरी ट्रैवल करके ऑफिस जाते हैं, तो कैंपस का ये वाकिंग शूज उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। Campus का ये जूता एक फ्लैक्सिबल विकल्प है, ये पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाता है, इस प्रकार पैर जल्दी नहीं थकते और साथ ही साथ संतुलन बना रहता है।
5. Campus Men's DRIVO Running Shoes
कैंपस जूते कम दाम में अपने प्रीमियम एहसास के लिए जाने जाते हैं। ये जूता देखने में स्टाइलिश है, साथ ही आरामदायक भी है। इस बजट फ्रेंडली जूते का गद्देदार सोल और इसका आरामदायक एहसास, कंज्यूमर्स को बेहद पसंद आया है, जो आपको भी अच्छा लगेगा। वर्कआउट या रनिंग के लिए ये जूता एक अच्छा विकल्प है। साथ ही इसे कैजुअल आउटफिट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं।
6. Campus Men Hurricane Running Shoes
अगर आप कम दाम में ब्रांडेड एहसास चाहते हैं, तो ये जूता आपके लिए परफेक्ट रहेगा। 7000 से अधिक उपभोक्ताओं का पसंदीदा जूता, वर्कआउट और अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए एक प्रभावी विकल्प है। इसका बनावट और गद्देदार सोल इसे एक आरामदायक विकल्प बना रहे, जिसमें लंबे समय तक सक्रिय रहने पर भी उत्पादकता कम नहीं होती।
जानते हैं कैंपस के जूते के कुछ मुख्य खासियत:
किफायती और स्टाइलिश:
कैंपस के जूते प्रीमियम स्टाइल और लुक के साथ किफायती दामों में उपलब्ध हैं, इस तरह कम बजट में भी ब्रांडेड अहसास पाया जा सकता है।
आरामदायक गद्देदार सोल:
कैंपस के जूतों के सोल गद्देदार (cushioned sole) होते हैं, जो पैरों को बेहतर सपोर्ट देने के लिए जाने जाते हैं। इस तरह लंबे समय तक शारीरिक रूप से सक्रीय रहने के बाद भी थकान का अनुभव नहीं होता है।
लचीलापन (Flexibility):
ये जूते बहुत लचीले होते हैं और पैरों की गतिविधि के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, जिससे वर्कआउट के दौरान चोट लगने का खतरा काम हो जाता है और संतुलन बना रहता है।
हवादार फैब्रिक:
इनकी हवादार फैब्रिक पैरों को सूखा रखती है और गंध कम करती है। साथ ही वर्कआउट या शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैर ठंडे और आरामदायक रहते है।
मजबूत और टिकाऊ:
कैंपस के जूते मजबूत और टिकाऊ सामग्री से बने होते हैं, जो इन्हें नियमित रनिंग, एक्सरसाइज और डेली वर्कआउट के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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