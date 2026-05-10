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कम बजट में प्रीमियम फील चाहिए, तो इस बार ट्राई करें Bacca Bucci के जूते!

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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Great Summer Sale डील्स का लाभ उठाया या नहीं? जाओ और अभी एक्सप्लोर करो आकर्षक ऑफर्स! Bacca Bucci ले जूतों पर 80% तक बंपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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अगर आपका बजट कम है और जूते आपको प्रीमियम चाहिए तो इस बार Bacca Bucci के जूते ट्राई करें एक बार खरीदोगे तो फैन हो जाओग। इनका गद्दार सोल और फ्लैक्सिबल फैब्रिक कम दाम में प्रीमियम फील देंगे। साथ ही ये काफी स्टाइलिश होते हैं, अलग-अलग जूते को अलग-अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, जो कैजुअल वियर के साथ काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। Great Summer Sale में इन जूतों पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा साथ में एडीशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे तो ये मौका हाथ से न जाने दें।

कम बजट में प्रीमियम फील चाहिए, तो इस बार ट्राई करें Bacca Bucci के जूते!
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Bacca Bucci का ये जूता एक आकर्षक लुक देगा। इस रनिंग शूज की फ्लैक्सिबल फैब्रिक पैरों के मूवमेंट के अनुसार एडजस्ट हो जाएगी, जिससे चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही इसका सोल गद्देदार है, जो गतिविधियों के दौरान सपोर्ट बरकरार रखता है। खासकर समर्स के लिए ये बेस्ट चॉइस है। इस समय ये प्रोडक्ट 65% के ऑफ पर उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।

ये वॉकिंग शूज आपको जरूर पसंद आएगा। 62% के ऑफ पर केवल 949 रुपए में उपलब्ध है। अगर घर में बजे बुजुर्ग हैं, तो इसे उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। इस जूते में स्ट्रेस फ्री होकर मॉर्निंग वॉक एंजॉय कर सकते हैं। इसका गद्देदार सोल जॉइंट्स पर कम दबाव डालता है, साथ ही साथ बैलेंस मेंटेन रखता है। इस प्रकार चोट लगने की संभावना कम होती है।

जूता खरीदने का सोच रहे हैं तो यह रनिंग शूज जरूर ट्राई करें यह देखने में काफी अट्रैक्टिव है। Bacca Bucci का ये जूता हमेशा से डिमांड में रहा है और उसकी क्वालिटी को कंज्यूमर्स ने भी अप्रिशिएट किया है। इसका स्टाइल और कंफर्ट दोनों कमाल है। इन्हें फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान कैरी करने के साथ ही कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं।

बजट में एक अच्छे रनिंग शूज की तलाश है, तो ये ऑप्शन कैसा रहेगा! ये जूता आपकी फिटनेस जर्नी को इंटरेस्टिंग बना देंगे। इसका गद्दार सोल और फ्लैक्सिबल फैब्रिक इसे बेस्ट चॉइस बनाते हैं। कम दाम में ये जूता आपको ब्रांडेड फील दे सकता है। इसमें 2 अन्य कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और सभी पर 62% का बंपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। समर डील्स का फायदा उठाएं और इसे घर बैठे ऑर्डर करें।

ये स्नीकर शूज एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। ये स्नीकर शूज आप सभी को पसंद आएगा फ्रिक्वेंट ट्रैवल करते हैं या लंबा ड्राइव करना है, तो ये जूता ट्राई करें, इसका सपोर्टिव सोल पैरों को कंफर्टेबल रखता है। अगर आप 4-5 हजार के जूते नहीं खरीद सकते तो चिंता न करें, ये जूता बिल्कुल उनके टक्कर का है। सेल डील्स में ये 62% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा। ये मौका हाथ से न जाने दें।

Bacca bucci ज़फिर- All day comfort running & tranning shoes का गद्देदार सोल शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों को रिलैक्स रखता है, साथ ही ये देखने में भी स्टाइलिश है। फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान कैरी करने के साथ ही कैजुअल आउटफिट के साथ इसे स्टाइल कर सकते हैं। जूते की प्रीमियम क्वालिटी, कंज्यूमर्स को पसंद आई है।

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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