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विटामिन डी की कमी होगी दूर, बस जानें रंगत के मुताबिक धूप में कितनी देर रहें, देखें सुरक्षित रहने के सुझाव

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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आजकल बहुत से लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हो रहे हैं। इसकी कमी होने पर हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। इसकी कमी को दूर करने के लिए धूप में समय बिताना जरूरी है। जानिए विटामिन डी बूस्ट करने के लिए कुछ जरीर टिप्स।

विटामिन डी की कमी होगी दूर, बस जानें रंगत के मुताबिक धूप में कितनी देर रहें, देखें सुरक्षित रहने के सुझाव

विटामिन डी हमारे शरीर के लिए एक बेहद जरूरी पोषक तत्व है, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। यह शरीर में एक हार्मोन की तरह काम करता है और हड्डियों को मजबूत रखने से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने तक कई जरूरी भूमिकाएं निभाता है। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और मजबूत हड्डियां, इम्यूनिटी और मूड को बूस्ट सपोर्ट करता है। विटामिन डी की कमी से आजकल ज्यादातर लोग जूझ रहे हैं और इसकी पूर्ती करने के लिए धूप काफी है। लेकिन धूप में जाने के लिए सही समय का ख्याल रखना जरूरी है। यहां जानिए धूप में जाने का सही समय और अलग-अलग स्किन टोन वालों को धूप में कितना समय बिताया चाहिए।

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धूप सेकने के लिए बेस्ट समय

सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक का समय बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इस समय पर सूरज की यूवीबी किरणें सबसे तेज होती है, जो विटामिन डी बूस्ट करने के लिए बेहतरीन हैं।

स्किन टोन के मुताबिक धूप में कितनी देर रहें

गोरी त्वचा- गोरी त्वचा धूप में जल्दी जल जाती है इसलिए सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय बहुत है। कोशिश करें कि आप हफ्ते में 3 से 4 बार ही धूप में जाएं। इससे ज्यादा समय ना बिताएं और धूप में बैठने के बाद सनस्क्रीन लगाएं।

मीडियम स्किन टोन- ये त्वचा कभी-कभी जल जाती है। इसलिए सिर्फ 15 से 25 मिनट के लिए का समय ही धूप में बिताएं। इस तरह की स्किन टोन वाले भी 3 से 5 बार ही धूप में जाएं। बिना रिस्क के धूप में समय बिताने का ये अच्छा समय है।

डार्क स्किन टोन- इस तरह की स्किन कभी-कभी ही बर्न हो जाती है। इस स्किन टोन वाले धूप में 25 से 40 मिनट बिता सकते हैं। हफ्ते में 3 से 5 बार का समय सबसे सही है। इस तरह की स्किन को ज्यादा समय की जरूरत होती है क्योंकि इस पर मेलानिन का उत्पादन ज्यादा होता है।

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धूप में सुरक्षित रहने के लिए सुझाव

1) शरीर के खुले हिस्से जैसे हाथ, पैर, चेहरा, हथेलियों को उजागर करें।

2) हफ्ते में कुछ दिन धूप में जाएं।

3) सनबर्न से बचने के लिए बेहतर है कि आप कम समय के लिए धूप में जाएं।

4) धूप में जाने का समय खत्म होने के बाद एसपीएस 30+ की सनस्क्रीन लगाएं।

5) आंखों पर चश्मा लगाएं और सिर पर एक टोपी पहनें।

जरूरी टिप्स

1) शीशे से आने वाली धूप से विटामिन डी नहीं मिलता।

2) धूप में जाने के अलावा खाने की उन चीजों को खाएं जिनमें विटामिन डी की मात्रा ज्यादा हो जैसे अंडे, मशरूम और फैटी फिश को डायट में शामिल करें।

3) आप इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के जितने करीब होंगे, उतना ही कम समय लगेगा।

4) सर्दियों के मौसम में ज्यादा समय लग सकता है।

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डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का ऑप्शन नहीं है। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े सवालों के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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