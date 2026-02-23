Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

विजय देवरकोंडा हरी सब्जियां खाकर रहते हैं फिट, चीट डे पर खाते हैं ये चीज, जानें एक्टर का फिटनेस मंत्र

Feb 23, 2026 01:31 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एक्टर विजय देवरकोंडा फिल्मों में फिट बॉडी बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। एक्टर कई बार अपने फिटनेस रूटीन और डायट प्लान भी शेयर चुके हैं। चलिए उनके फिटनेस टिप्स बताते हैं। 

विजय देवरकोंडा हरी सब्जियां खाकर रहते हैं फिट, चीट डे पर खाते हैं ये चीज, जानें एक्टर का फिटनेस मंत्र

एक्टर विजय देवरकोंडा (Vijay Devarakonda) एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) संग जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। कपल ने फाइनली अपनी शादी की खबरों को कंफर्म कर दिया है और अब जल्द ही दोनों पति-पत्नी बनने वाले हैं। विजय देवरकोंडा पर्सनल के अलावा प्रोफेशनल लाइफ में भी परफेक्ट हैं। विजय हर फिल्म के लिए कड़ी मेहनत कर अपनी बॉडी मेंटेन करते हैं। कई बार एक्टर अपनी फिटनेस का राज फैंस को बता चुके हैं। विजय देवरकोंडा 36 की उम्र फिट और टोन्ड बॉडी बनाए हुए हैं। चलिए एक्टर का फिटनेस रूटीन आपको बताते हैं।

क्या है विजय का फिटनेस रूटीन-

केटलबेल वर्कआउट

विजय देवरकोंडा जिम में घंटों तक पसीना बहाते हैं और केटलबेल वर्कआउट रोजाना करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बॉडी फिट बनी रहती है। इसे करने के लिए केटलबेल के हैंडल को दोनों हाथों से अपनी छाती के पास पकड़ें और नीचे की ओर झुककर पूरी तरह से नीचे तक जाएं। अपनी एड़ियों पर जोर लगाते हुए खुद को वापस शुरुआती स्थिति में धकेलें।

लेग एक्सटेंशन वर्कआउट

एक्टर लेग एक्सटेंशन वर्कआउट भी करते हैं। अगर आपको पैरों की मसल्स को फिट करना है, तो लेग एक्सटेंशन वर्कआउट करें। इसे करने के लिए बैठ जाइए और अपनी पिंडलियों को मशीन के आधार पर स्थित पैड के पीछे रखिए। गहरी सांस लें और अपनी जांघों की मांसपेशियों को कसते हुए अपने पैरों को फैलाएं। घुटनों को सीधा करते समय, सांस छोड़ते हुए इस एक्सरसाइज को करें।

योगा भी हेल्पफुल

विजय देवरकोंडा एक्सरसाइज के अलावा योगा भी करते हैं। योगा करने से बॉडी में लचीलापन आता है और उनका फोकस बढ़ता। एक्टर रोज सुबह उठकर योग करते हैं और इसके बाद बर्फ से नहाते हैं।

क्या खाते हैं

विजय देवरकोंडा के खान-पान की बात करें तो एक्टर अपनी डायट कैलोरी काउंट के हिसाब से तय करते हैं। विजय नमक और शक्कर कम खाते हैं और प्रोटीन युक्त चीजें ज्यादा खाते हैं। विजय हरी सब्जियां सबसे ज्यादा खाते हैं और मीट भी साथ में डायट में शामिल करते हैं। एक्टर हरी सब्जियों का सलाद खूब खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। इसके अलावा डायट में फल और ताजा जूस पीते हैं।

बर्गर खाना है पसंद

एक्टर चीट डे पर बर्गर खाना काफी पसंद करते हैं। उन्हें मेक्सिकन बर्गर खाना अच्छा लगता है और मेक्सिकन फूड्स भी। विजय का कहना है कि आप शुगर बिल्कुल न खाएं, बाकि चीजें कभा-कभार खाई जा सकती हैं। लेकिन रोजाना ये चीजें न खाएं।

ये भी पढ़ें:67 साल की नीतू कपूर फिट रहने के लिए क्या खाती हैं? फिटनेस सीक्रेट हुआ रिवील
ये भी पढ़ें:60 की उम्र में कैसे फिट रहते हैं सलमान खान? यहां जानें एक्टर का फिटनेस रूटीन
ये भी पढ़ें:33 की उम्र में दिशा पाटनी ने मेंटेन किया है कर्वी फिगर, खाती-पीती हैं ये चीजें
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Fitness Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।