62 की उम्र में 32 के दिखते हैं आसिफ शेख, फिट रहने के लिए अपनाते हैं बस ये 3 आदतें
एक्टर आसिफ शेख 62 साल के हो चुके हैं लेकिन आज भी वह 30-35 के लगते हैं। आसिफ को देखकर उनकी सही उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आसिफ फिट रहने के लिए कुछ आदतों को अपनाते हैं, आइये उनके बारे में जानें।
भाभी जी घर पर हैं सीरियल में आपने विभूती नारायण मिश्रा का खूब देखा होगा और आपको उनका किरदार भी काफी पसंद आया होगा। एक्टर आसिफ शेख ने विभूती का रोल किया और वह उसमें एकदम फिट बैठे। उन्होंने इस किरदार को निभाते हुए कई अलग रोल किए कभी वह मालिश वाले बन गए तो कभी धोबी। आसिफ शेख इतने यंग और एक्टिव दिखते हैं कि उनकी सही उम्र का अंदाजा कोई नहीं लगा पाता। असल में वह 62 साल के हैं लेकिन उन्हें देखकर कोई उनकी उम्र नहीं बता सकता। इस उम्र में अक्सर लोग आराम करते हैं या फिर बूढ़े दिखते हैं लेकिन एक्टर आसिफ लगातार काम कर रहे हैं और यंग दिखते हैं। आज हम आपको आसिफ शेख के फिटनेस रूटीन के बारे में बताने जा रहे हैं।
फिटनेस को लेकर क्या सोचते हैं आसिफ
आसिफ शेख का मानना है कि एक्टर कभी बूढ़े नहीं होते। वह लोग ऐसी फाइन वाइन की तरह होते हैं, जिनकी उम्र जितनी बढ़ती है वह उतने ही जवां होते जाते हैं। उनका कहना है कि मैं अपने खान-पान, सोने के समय और शरीर को एक्टिव रखने का खास ध्यान रखता हूं। यही वजह है कि मैं आज भी फिट दिखता हूं। इसके अलावा वह फिट रहने के लिए कुछ नया नहीं करते हैं।
फिट रहने के लिए अपनाते हैं ये 3 आदतें
1. वर्कआउट-योगा कभी नहीं करते हैं स्किप
आसिफ शेख करीब 1 घंटे वर्कआउट या कसरत करते हैं। वह अपने बिजी शेड्यूल से एक्सरसाइज के लिए समय निकाल लेते हैं। शुरुआत फ्री-हैंड एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग से करते हैं, जिसके बाद 20–25 मिनट क्रंचेस, 5–7 मिनट बॉडी बैलेंसिंग, नेक एक्सरसाइज करते हैं। कसरत के अलावा आसिफ शाम के समय जॉगिंग भी करते हैं। उनका मानना है कि आप जो भी एक्सरसाइज करें उसे सही ढंग और समय पर करें। ऐसे में आपका शरीर उस रूटीन का आदि हो जाएगा और आप फिट रहेंगे।
2. डाइट को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है आसिफ
अपनी डाइट को लेकर भी आसिफ शेख काफी स्ट्रिक्ट हैं। वह घर का बना सादा खाना खाते हैं लेकिन हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम ही खाते हैं। अगर 4 रोटी की भूख होती है तो 2 ही खाते हैं। वह अपनी डाइट में प्रोटीन और कार्ब्स का बैलेंस रखते हैं और जंक फूड, तले-भुने भोजन और शक्कर से बिल्कुल दूरी बनाकर रखते हैं। सोने से पहले करीब 3 घंटे पहले ही वह खाना खा लेते हैं।
3. स्लीप साइकिल होनी चाहिए राइट
आसिफ का कहना है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो आपका बाकि सब काम बेकार है। नींद आपके दिमाग के साथ शरीर को भी आराम दिलाती है और इससे आपकी फिटनेस भी बनी रहती है। यही वजह है कि आसिफ करीब 7-8 घंटे की पूरी नींद लेते हैं। वह सोने को लेकर कभी अपना समय कम नहीं करते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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