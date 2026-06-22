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ऑफिस वियर के लिए ट्राई करें ये 6 आरामदायक जूते, जो देंगे दिनभर का आराम

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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यहां ऐसे ही 6 बेहतरीन कैजुअल शूज उपलब्ध हैं, जो रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करने के लिए परफेक्ट रहेंगे। इन्हें आज ही ऑर्डर करें!

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ऑफिस के लिए लाखों लोग रोजाना घंटों ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग मेट्रो से तो कुछ लंबा ड्राइव करके या फिर बस और कब लेते हैं! ट्रैवल और ऑफिस में घंटों बैठे रहना आसान नहीं है, मगर इसको आसान बनाया जा सकता है। एक आरामदायक जूता जो आपको ट्रैवल से लेकर ऑफिस के लंबे घंटों का स्ट्रेस कम करने में मदद कर सकता है। यहां ऐसे ही 6 बेहतरीन कैजुअल शूज उपलब्ध हैं, जो रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करने के लिए परफेक्ट रहेंगे। इनमें पैरों को बेहतर सपोर्ट और कंफर्ट मिलता है, जिससे इन जूते को लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होती! तो आइए जानते हैं इन जूतों की विशेषता।

ऑफिस वियर के लिए ट्राई करें ये 6 आरामदायक जूते, जो देंगे दिनभर का आराम

ऑफिस वियर के लिएआरामदायक जूते

Liberty Force 10 ROKKY-4 वॉकिंग शूज हल्का और आरामदायक विकल्प है। ये आप सभी को पसंद आएगा। रोजाना ऑफिस जाने के लिए इसे इस्तेमाल करें, खासकर अगर आप लंबा ट्रैवल करते हैं, तो ये विकल्प बढ़िया रहेगा। इस जूते का गद्देदार और सपोर्टिव सोल पैरों पर आरामदायक महसूस होता है, साथ ही बैलेंस मेंटेन रखता है। इस प्रकार थकान कम होती है और आपको बेहतर महसूस होता है। ये जूता हमेशा से डिमांड में रहा है और कंज्यूमर्स ने भी इसे अप्रिशिएट किया है।

Athco का ये आरामदायक जूता आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस आसान बना देगा। ऑफिस वियर के तौर पर इस्तेमाल करने के अलावा आप चाहे तो इसे वॉकिंग और जॉगिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो ये जूता आप आराम से पहन सकते हैं। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, फ्लैक्सिबल होने के साथ ही साथ हवादार भी है। यानी समर्स में आपके पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखती है।

Campus का ये वॉकिंग शूज देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और हवादार है। इस जूते को ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करें, ये आपको पूरे दिन आराम का एहसास देगा। इस जूते की मदद से ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान थकान का अनुभव नहीं होता और आप घर लौटने के बाद एक्टिव रहते हैं। आपको ये जानकार हैरानी होगी, मगर गलत फुटवियर थकान का कारण बन सकती है। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक इसे समर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। यकीन नहीं आता तो खुद आजमा कर देखें।

Reebok का ट्रेनिंग शूज ऑफिस वियर के लिए एक अच्छा विकल्प है। ये जूता हमेशा से डिमांड में रहा है और लोगों ने इसे काफी पसंद किया है। इसका फ्लैक्सिबल रबर सोल पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाता है, जिसकेलंबी जर्नी तय करने पर भी थकान की संभावना कम होती है। ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान जूते पहने रखना आसान नहीं है, मगर जूते का एक अच्छा पेयर आपकी सभी समस्या का समाधान साबित हो सकता है।

U.S. Polo Assn. का स्टाइलिश स्नीकर शूज का लुक कमाल का है। ये देखने में जितना आकर्षक है, ये उतना ही आरामदायक भी है। एवरीडे स्टाइलिंग के लिए ये जूता परफेक्ट रहेगा। ऑफिस जाना हो या कैजुअल आउटफिट के साथ इसे स्टाइल करना हो, ये जूता हर तरह से बेहतरीन विकल्प साबित होगा। अगर आपको स्टाइलिश जूते पसंद हैं, तो बिना सोचे इसे ऑर्डर करें!

Bata का ये वॉकिंग शूज एक आरामदायक फुटवियर है। इसे अपने अनुसार किसी भी मौके पर पहन सकती हैं। खासकर अगर रोजाना ऑफिस के लिए लंबे घंटों ट्रैवल करती हैं, तो ये जूता परफेक्ट रहेगा। गद्देदार सोल और इसकी फ्लैक्सिबल स्टाइल बेहतर बैलेंस और सपोर्ट मेंटेन रखते हैं। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए इसे आर्डर करें। साथ में आप भी इसे वॉकिंग, जॉगिंग या ड्राइविंग जैसी गतिविधियों के दौरान कैरी कर सकते हैं।

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आरामदायक और सही जूते के चयन से ऑफिस में थकान को कम किया जा सकता है।

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हर जूते की विशेषताएं अलग हैं, जिन्हें कार्यक्षमता के अनुसार चुना जा सकता है।

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सही जूते न सिर्फ कार्यालय में, बल्कि अन्य शारीरिक गतिविधियों में भी सहायक होते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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