खाने पर भी नहीं बढ़ रहा वजन? रोजाना कर लें ये 5 काम, कुछ ही दिनों में दिखेगा असर Tried everything but still underweight? Follow these 5 daily habits by Yogacharya to gain weight naturally, फिटनेस टिप्स - Hindustan
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फिटनेसTried everything but still underweight? Follow these 5 daily habits by Yogacharya to gain weight naturally

वर्कआउट, डाइट सबकुछ करने के बाद भी लोगों की शिकायत रहती है कि उनका वजन उनकी उम्र से काफी कम है। अगर आप भी कुछ ऐसा ही फेस कर रहे हैं, तो योगाचार्य उमंग त्यागी की बताई कुछ टिप्स आपके बड़े काम आ सकती हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 01:03 PM
जैसे वजन कम करना लोगों के लिए चुनौती है, उसी तरह वजन बढ़ाना भी कई लोगों के लिए आफत का काम है। भूख से ज्यादा खाने के बाद भी कई लोगों का वजन बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। वर्कआउट, डाइट सबकुछ करने के बाद भी लोगों की शिकायत रहती है कि उनका वजन उनकी उम्र से काफी कम है। अगर आप भी कुछ ऐसा ही फेस कर रहे हैं, तो योगाचार्य उमंग त्यागी की बताई कुछ टिप्स आपके बड़े काम आ सकती हैं। ये छोटे छोटे बदलाव अगर आप अपने लाइफस्टाइल में करते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपको फायदा होगा और हां, इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे।

रोजाना पृथ्वी मुद्रा लगाएं

योगाचार्य कहते हैं कि अगर वजन जल्दी बढ़ाना है, तो रोजाना कम से कम तीन से पांच मिनट के लिए पृथ्वी मुद्रा जरूर लगाएं। इसमें आपको अपनी रिंग फिंगर को अंगूठे से टच करना है। यह बहुत ही आसान और इफेक्टिव तरीका है। योगाचार्य कहते हैं कि आपकी बॉडी में पृथ्वी तत्व को बैलेंस करती है, जिससे वजन बढ़ाने में फायदा मिलता है।

अश्वगंधा और शतावर चूर्ण लें

योगाचार्य सलाह देते हैं कि यदि आप जल्दी वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो रोजाना आधा चम्मच अश्वगंधा और आधा चम्मच शतावर चूर्ण लें। इन दोनों को रात में सोने से पहले दूध के साथ लेना है। ये बहुत ही असरदार आयुर्वेदिक उपाय है, जो आपका वजन तेजी से बढ़ाने में मदद करता है।

दूध के साथ केला लें

योगाचार्य उमंग कहते हैं कि आपको अपनी डेली डाइट में दूध और केला जरूर शामिल करना चाहिए। आप दूध और केले की शेक बना सकते हैं या फिर यूं ही खा सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे आपको इनका सेवन हमेशा दिन में ही करना है, रात्रि में बिल्कुल भी नहीं। ये एक सस्ता, सरल और बहुत ही असरदार तरीका है, वजन बढ़ाने का।

रोजाना प्राणायाम करें

अपने डेली रूटीन में कुछ प्राणायाम जरूर शामिल करें। योगाचार्य सलाह देते हैं कि आपको रोजाना कपालभाति, अनुलोम-विलोम और भ्रामरी प्राणायाम तो जरूर करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम आपके पाचन को बेहतर करेगा, वहीं भ्रामरी और अनुलोम विलोम आपके मेटाबॉलिज्म और वजन ना बढ़ने के कारण जैसे स्ट्रेस आदि को कम करेंगे। ये आपके शरीर में हार्मोनल बैलेंस भी बनाए रखते हैं, जिससे शरीर की ग्रोथ अच्छी होती है।

ये घरेलू नुस्खा ट्राई करें

योगाचार्य कहते हैं कि जिसका वजन नहीं बढ़ रहा है, उसे ये एक घरेलू नुस्खा तो जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके लिए 4-5 किशमिश, 3 अंजीर और 8-10 बादाम रात को दूध में भिगोकर रख दें। अब सुबह उठकर दूध को गर्म करें और सभी चीजों को चबा-चबाकर खाएं। ऐसा कुछ ही दिन करने से आपका वजन अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा।

