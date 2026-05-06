2500 के अंदर खरीदो Skechers जूते, समर डील्स का लाभ नहीं उठाया तो अब उठाओ
क्या आपको भी लंबे समय से बजट फ्रेंडली जूतों की तलाश है? अगर हां, तो ये एक अच्छा मौका है। यहां 2500 के अंदर सस्ते में खरीदें ये 8 विकल्प।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
लंबे समय से भाई के लिए बजट फ्रेंडली जूते की तलाश में थी। कोई जूता पसंद आए तो वो बहुत महंगा होता था और सस्ते जूतों की क्वालिटी पसंद नहीं आती थी! ऐसे में Amazon पर प्राइस ड्रॉप डील में मुझे मिलें स्केचर्स के बजट फ्रेंडली जूते 2500 रुपए के अंदर। यहां स्केचर्स के रनिंग शूज से लेकर स्नीकर्स के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे। इस समय टॉप रेटेड जूतों (top rated sneakers shoes) पर 30 से 65% का ऑफ मिल जाएगा। इससे पहले की प्रोडक्ट्स आउट ऑफ़ स्टॉक होना शुरू हों, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
1. Skechers Men Dynamight Sneakers
Skechers का ये जूता बजट फ्रेंडली है। इस स्नीकर शूज को कैजुअल आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकती हैं। मार्केट जाना हो या शॉपिंग पर या फिर कहीं लंबी जर्नी प्लान कर रहे हैं, ये जूता पूरी तरह कंफर्टेबल रहेगा। इसका सपोर्टिव सोल पैरों का बैलेंस बनाए रखना है, जिससे चोट लगने की संभावना बेहद कम हो जाती है। इस समय यह 39% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।
2. Skechers Men Summits Sneakers
वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग हो या कैजुअल आउटिंग पर जाना हो, ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये कंफर्टेबल होने के साथ ही देखने में स्टाइलिश भी है। अगर आपको लेस वाले जूते पसंद नहीं हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए भी ये जूता आर्डर कर सकते हैं। 45% के ऑफ पर इस समय लगभग आधे दाम पर उपलब्ध मिल जाएगा।
3. Skechers Men Summits Louvin Sneakers
Skechers अपने सपोर्ट, स्टाइल और कंफर्ट के लिए जाना जाता है। ये स्नीकर्स शूज आप सभी को पसंद आएगा। इसका गद्दार सोल और इसकी फैब्रिक दोनों की क्वालिटी कमाल की है। खासकर अगर आप गतिविधियों के दौरान बैलेंस मेंटेन रखना चाहते हैं, तो ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका गद्देदार सोल बैलेंस मेंटेन रखता है, साथ ही जॉइंट्स पर कम दबाव डालता है।
4. Skechers Mens Go Run Consistent Running Shoe
समय से बजट फ्रेंडली जूते की तलाश है, तो स्केचर्स का ये जूता ट्राई करें। समर्स में ये लाइटवेट रनिंग शूज आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसकी फैब्रिक हवादार है, पैरों में पसीना जमा नहीं होने देती। रनिंग, जॉगिंग या जिमिंग जैसे शारीरिक गतिविधियों के दौरान इन्हें कैरी करें, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, साथ ही छोट लगने की संभावना भी बेहद कम हो जाती है। इसका गद्देदार सोल बैलेंस मेंटेन रखता है, साथ ही जॉइंट्स पर कम दबाव डालता है।
5. Skechers Men Go Run 400 Running Shoe
Skechers के जूतों पर चल रहे प्राइस ड्रॉप डील्स में इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। ये एक शानदार मौका है, अगर आपका बजट कम है पर बेस्ट जूता ट्राई करना है, तो इसे घर बैठे ऑर्डर करें। इस रनिंग शूज की फैब्रिक फ्लैक्सिबल है, जो पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है। इस प्रकार बैलेंस मेंटेन रखने में मदद मिलेगी और चोट लगने की संभावना भी कम होगी।
6. Skechers Mens Summits Slip-on Running Shoe
पैरों के बेहतर सपोर्ट के लिए स्केचर्स के इस रनिंग शूज से बेहतर भला क्या होगा! इसका गद्देदार सोल पैरों को फुल सपोर्ट देता है, इस तरह गतिविधियों के दौरान चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। ट्रैवलिंग के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। खासकर अगर ड्राइव कर रहे हैं, तो इस तरह का जूता पहनने पर पैरों को सपोर्ट मिलता है। लंबे समय से जूता ढूंढ रहे थे, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डाले 49% के ऑफ पर इस समय बेहद सस्ते में उपलब्ध है।
7. Skechers Men Dynamight Sneakers
Skechers के इस जूते की फैब्रिक हल्की और हवादार है, जिससे पैरों में पसीना जमा नहीं होता और आपको पूरे दिन फ्रेशनेस महसूस होती है। ये जूता समर्स के लिए बेस्ट रहेगा। इस स्नीकर शूज को कैजुअल आउटफिट के साथ कैरी करने के साथ ही ट्रैवलिंग और ड्राइविंग के दौरान भी बेफिक्र होकर कैरी कर सकते हैं। इतना ही नहीं हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करने के लिए भी अच्छा ऑप्शन है।
8. Skechers Men's Go Run 400 Running Shoe
Skechers के इस जूते की फ्री मूविंग फैब्रिक पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है, जिससे लंबे समय तक गतिविधियों में भाग लेने के बाद भी किसी तरह का डिस्कमफर्ट महसूस नहीं होता। शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो या कैजुअल आउटिंग प्लान कर रहे हैं, इसे हर मौके पर कैरी कर सकते हैं। इस जूते में बैलेंस बनाना आसान है साथ ही ये जॉइंट्स पर भी कम दबाव डालता है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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