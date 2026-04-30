Mother's Day पर मां को तोहफे में दें सेहत और आराम, ऑर्डर करें ऑर्थोपेडिक फुटवियर
यहां साधारण स्लीपर से ऑर्थोपेडिक सैंडल के कई विकल्प उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी को भी डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या मदर्स डे की तैयारी शुरू हो गई है, मां के लिए डेट नाइट प्लान कर ली पर गिफ्ट समझ में नहीं आ रहा! तो हर बार आप फैंसी गिफ्ट देते हैं, इस बार सेहत और आराम देने पर विचार करें। सोच रहे हो कैसे तो ऑर्थोपेडिक फुटवियर क्यों नहीं गिफ्ट करते। 45 की उम्र के बाद ज्यादातर महिलाएं घुटने और पैरों के दर्द से परेशान रहती हैं, थोड़ा भी ज्यादा चलने पर पैरों में तकलीफ होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी मां भी इस समस्या से परेशान हैं, तो उन्हें ऑर्थोपेडिक फुटवियर गिफ्ट करें! ये टखने और जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे चलने फिरने के दौरान पैरों का दर्द ट्रिगर नहीं होता। अब आप अपनी मां को शॉपिंग और वॉक पर आराम से ले जा सकती हैं। यहां साधारण स्लीपर से ऑर्थोपेडिक सैंडल के कई विकल्प उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी को भी डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
एक्स्ट्रा साफ्ट फ्लिप फ्लॉप फुटवियर ऑर्थोपेडिक स्लीपर डेली इस्तेमाल के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। किचन में खड़े होकर काम करना हो या घर की सफाई करनी हो या फिर पार्क में वॉक करना हो, ये स्लीपर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये गद्देदार है, जिससे टखनों पर कम भार पड़ता है। साथ ही साथ ये जॉइंट को भी सपोर्ट करता है।
Bata स्लिप ऑन सैंडल अपने कंफर्टेबल सोल के लिए जाना जाता है। इसका गद्देदार सोल पैरों को पूरी तरह सपोर्ट देता है, जिससे दर्द और चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। वहीं जिनके पैरों में अक्सर दर्द रहता है, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। दर्द ट्रिगर नहीं होगा और साथ ही पैरों को आराम मिलेगा।
Doctor Extra Soft फ्लैट मेमोरी फोम सैंडल महिलाओं को बेहद पसंद आया है। ये कैजुअल ऑर्थोपेडिक डायबिटिक लाइटवेट सैंडल उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जो अक्सर अपने पैरों के दर्द से परेशान रहती हैं। बाहर टहलने जाना हो या कहीं पार्टी अटेंड करनी हो, इसे किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं। मदर्स डे पर गिफ्ट करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है।
Doctor Extra Soft स्लीपर अपने कंफर्ट के लिए जाना जाता है। इसका कंफर्टेबल फिटिंग, फ्लैट गद्देदार सोल आपके पैरों पर बेहद आरामदायक महसूस होंगे। रोजाना वॉक करना हो या किचन में काम करना हो ये महिलाओं के लिए बेस्ट फुटवियर है, इसे जरूर ऑर्डर करें। बहुत से लोगों ने इसे खरीदा है और इसकी क्वालिटी को अप्रिशिएट किया है, आप भी ट्राई करें।
Health Fit आर्थो डायबिटिक स्लीपर डेली इस्तेमाल के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मार्केट जाना हो या शॉपिंग पर या फिर वॉक करना हो महिलाएं इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। वहीं पैरों में दर्द रहता है, तो ये टखने को सपोर्ट देगा और जॉइंट्स पर कम दबाव डालेगा, जिससे दर्द ट्रिगर नहीं होता और आप खुलकर अपना वॉक इंजॉय कर सकती हैं।
Doctor Extra Soft डायबिटिक ऑर्थोपेडिक प्रेगनेंसी फ्लैट सुपर कंफर्टेबल स्लीपर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। मदर्स डे पर इसे मां को गिफ्ट करने के अलाव यदि घर में दीदी, भाभी, मौसी कोई भी प्रेग्नेंट है, तो उन्हें ये स्लीपर जरूर गिफ्ट करें। इस तरह प्रेगनेंसी में उनके लिए वॉक करना आसान हो जाएगा। इस समय ये लगभग आधे दाम पर उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
Ortho का फैंसी डॉक्टर स्लीपर कंफर्टेबल और स्टाइलिश ऑप्शन है। जिन महिलाओं के पैरों में अधिक दर्द रहता है, वो पार्टी वियर स्लीपर को लेकर बहुत कंफ्यूज होती हैं, ऐसे में ये ऑप्शन आपकी मदद कर सकता है। 75% के ऑफर से बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर करें। मां के साथ मौसी के लिए भी ऐसे स्लीपर मंगवा सकती हैं।
TRASE एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्लीपर ऑर्थोपेडिक डायबीटिक फुटवियर का गद्दार सोल टखनों को पूरी तरह सपोर्ट करता है और घुटनों पर कम दबाव डालता है। अगर आपकी मदर के पैरों में दर्द रहता है, तो उनके लिए ये विकल्प घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। इस पर ज्यादातर महिलाओं ने पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं और इसके कंफर्ट और क्वालिटी को भी अप्रिशिएट किया है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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