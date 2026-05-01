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इस Mother's Day अपनी मां के पैरों को दें आराम, ऑर्डर करें आरामदायक जूते

May 01, 2026 08:49 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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इस Mother's Day अपनी मां को फैंसी गिफ्ट की जगह कंफर्टेबल जूते गिफ्ट करें! ये गिफ्ट उन्हें बेहद पसंद आएगा। शाम को वॉक करना हो या शॉपिंग पर जाना हो या फिर लंबी जर्नी तय करनी हो, ये जूते उन्हें कंफर्ट देंगे।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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क्या पैरों के दर्द के कारण आपकी मां ट्रैवलिंग के दौरान परेशान हो जाती हैं, या थोड़ी दूर चलने पर ही थक जाती हैं! बढ़ती उम्र के साथ ऐसी समस्याएं आम हैं, पर यदि पैरों की सही देखभाल की जाए तो चलना फिरना सब नॉर्मल हो सकता है। इस Mother's Day अपनी मां को फैंसी गिफ्ट की जगह कंफर्टेबल जूते गिफ्ट करें! ये गिफ्ट उन्हें बेहद पसंद आएगा। शाम को वॉक करना हो या शॉपिंग पर जाना हो या फिर लंबी जर्नी तय करनी हो, ये जूते उन्हें कंफर्ट देंगे। यहां 8 बजट फ्रेंडली जूते उपलब्ध हैं, जिन्हें आप डिस्काउंट प्राइस पर ऑर्डर कर सकती हैं।

इस Mother's Day अपनी मां के पैरों को दें आराम, ऑर्डर करें आरामदायक जूते
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Doctor Extra Soft का फ्लैक्सिबल मेमोरी फोम वाकिंग शूज हल्का और आरामदायक है। अगर आपकी मां रोजाना वॉकिंग और जॉगिंग पर जाती हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वहीं वर्किंग महिलाएं भी इसे रोजाना कैरी कर सकती हैं। ये पैरों को पूरी तरह सपोर्ट देते हैं, जिससे जॉइंट्स पर कम दबाव पड़ता है और पैरों का दर्द ट्रिगर नहीं होता।

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Sparx पुल ऑन स्नीकर शूज आपकी मां का पसंदीदा जूता बन जाएगा। ये बजट फ्रेंडली जूता सस्ता है, परंतु उतना ही आरामदायक भी है। इसका गद्देदार सोल टखनों को सपोर्ट करता है, लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती। पैरों के दर्द से पीड़ित महिलाएं इसे जरूर ऑर्डर करें।

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Bata का slipon कैजुअल शूज महिलाओं के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसका कंफर्टेबल स्टाइल इसे एवरीडे फुटवियर बनाता है। मार्केट जाना हो या वॉक करना हो ये जूता आराम से कैरी कर सकती हैं। लंबी जर्नी के दौरान भी ये पैरों को रिलैक्स रखता है। इस समय 27% के ऑफ पर उपलब्ध है, इस बजट फ्रेंडली विकल्प को हाथ से न जाने दें।

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Mother's Day पर फैंसी गिफ्ट की जगह इस बार ये आरामदायक जूता गिफ्ट करें। बढ़ती उम्र के साथ पैरों से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती है, इसलिए फुटवियर बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए। गद्देदार सोल के साथ ये जूता पैरों को बेहतर सपोर्ट देता है, जिससे चोट लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। साथ ही साथ ये जॉइंट्स पर भी कम दबाव डालता है। ये टखनों को पूरी तरह कंफर्टेबल रखता है।

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Campus वॉकिंग शूज रोजाना कैरी करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। महिलाएं एवं लड़कियां इसे दोनों कैरी कर सकती हैं। Mother's Day आ रहा है, अपनी मां को ये आरामदायक जूता गिफ्ट करें! ये उनके लिए परफेक्ट रहेगा। वॉक करना हो या जॉगिंग या फिर शॉपिंग, इसे कभी भी कैरी कर सकती हैं। लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी किसी तरह का डिस्कंफर्ट महसूस नहीं होने देगा।

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Campus का वॉकिंग शूज 39% के ऑफ पर उपलब्ध है। ये एक बजट फ्रेंडली विकल्प है, जिसे आप घर बैठे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। इस बार Mother's Day पर मां, मौसी या दादी के लिए ये कंफर्टेबल जूता आर्डर करें। उनके लिए वॉक करना आसान होगा, साथ ही अगर ट्रैवलिंग के दौरान पैरों में दर्द रहता है, तो ये आरामदायक जूता बिना किसी परेशानी के जर्नी इंजॉय करने में मदद करेगा।

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Campus का कंफर्टेबल वाकिंग शूज Mother's Day पर गिफ्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसे बहुत से लोगों ने आर्डर किया है और इस पर पॉजिटिव रिव्यू भी आए हैं। अगर आपकी मां के पैरों में दर्द रहता है, तो ये टखनों को सपोर्ट देंगे और बैलेंस मेंटेन रखेंगे, जिससे चोट लगने की संभावना कम होती है। साथ ही साथ जॉइंट्स पर कम दबाव डालते हैं, तो पैरों का दर्द भी जल्दी ट्रिगर नहीं होता।

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Mother's Day पर फैंसी गिफ्ट की जगह इस बार ये आरामदायक जूता गिफ्ट करें। बढ़ती उम्र के साथ पैरों से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती है, इसलिए फुटवियर बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए। इसका गद्देदार सोल टखनों को सपोर्ट करता है, लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती। पैरों के दर्द से पीड़ित महिलाएं इसे जरूर ऑर्डर करें।

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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