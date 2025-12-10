15 दिन में छूमंतर हो जाएगी पेट और जांघ की चर्बी, फिटनेस कोच ने बताया- डेली 100 बार करें ये एक्सरसाइज
पेट, पैर, हाथ की चर्बी अक्सर लुक को बिगाड़ देती है। फिटनेस कोच ने सिर्फ 1 एक्सरसाइज बताई है, जिससे चर्बी 15 दिनों में गायब हो जाएगी। आपको ये एक्सरसाइज एक दिन में 100 बार करनी है। चलिए इसे करने के टिप्स देते हैं।
फिट रहने के लिए हम घंटों जिम में पसीना बहाते हैं और डायट में भी समझौता कर लेते हैं। पेट, हिप या जांघों की चर्बी के कारण अक्सर अच्छे कपड़े पहनने के बाद शर्मिंदगी होती है। डिलीवरी के बाद ज्यादातर महिलाओं का वजन बढ़ जाता है और ऐसे में उन्हें समय भी नहीं मिलता कि वह जिम जाएं। ऐसे में आप एक एक्सरसाइज अपने घर पर ही कर सकती हैं। जी हां, फिटनेस कोच रितिका के बलूजा ने ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताया है, जिसे करने से आपके पेट, हिप, जांघ, हाथों की चर्बी गायब हो जाएगी।
कौन सी है ये एक्सरसाइज
फिटनेस कोच रितिका ने अपने इंस्टाग्राम पर हाई नी लिफ्ट एक्सरसाइज करते हुए वीडियो शेयर किया है। इस एक्सरसाइज से पेट, आर्म, जांघ, हिप की चर्बी या मोटापा 15 दिन में गायब हो जाएगी। इस एक्सरसाइज को करना भी काफी आसान है। कोच के मुताबिक, आपको इस एक्सरसाइज को 15 दिनों तक रोजाना 100 बार करना है।
कैसे करें
आपको सीधा खड़ा होना है और सीढ़ी चढ़ते हुए पोजिशन में एक पैर को उठाना है और साथ में दोनों हाथों को सीधी दिशा में रखते हुए कमर तक लाना है। एक पैर के साथ 50 बार ऐसे ही करें और फिर दूसरे पैर के साथ भी 50 बार ऐसे ही करना है। आप इस एक्सरसाइज को सुबह या शाम के समय कर सकते हैं, लेकिन 15 दिनों तक रेगुलर करना होगा।
फायदे भी बताए
- इस एक्सरसाइज को करने से चर्बी के साथ शरीर का दर्द भी गायब हो जाएगी।
- जो औरतें बैक पेन से परेशान रहती हैं, उन्हें ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए।
- हाई नी लिफ्ट करने से शरीर की मसल्स, हड्डियां भी मजबूत होती हैं।
- पैरों की मजबूती के लिए भी ये एक्सरसाइज फायदेमंद है।
- अगर आप घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करती हैं, तो ये एक्सरसाइज पोस्चर सुधारने में भी हेल्प करेगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।