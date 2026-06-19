Father's Day पर पिता को दें सेहत का तोहफ़ा, ऑर्डर करें वॉकिंग शूज के बेहतरीन विकल्प
बढ़ती उम्र के साथ रोजाना वॉक करना जरूरी है। तो बेहतर सपोर्ट और कंफर्ट के लिए इस Farther's day अपने पापा को गिफ्ट करें बेस्ट वॉकिंग शूज।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
पापा हो या दादा बढ़ती उम्र के साथ सभी की सेहत बिगड़ने लगती है, ऐसे में सेहत की देखभाल बहुत जरूरी है। जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है शारीरिक सक्रियता यानी कि शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना। बढ़ती उम्र के साथ वॉकिंग एक सबसे प्रभावी शारीरिक गतिविधि बन जाती है। तो क्यों न Father's Day के मौके पर अपने पिता को वॉकिंग शूज गिफ्ट करें। इस प्रकार बेहतर सपोर्ट और कंफर्ट के साथ वो अपना डेली टारगेट पूरा कर सकते हैं। वहीं अगर उनके पैरों में दर्द रहता है, तो वाकिंग शूज और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये न केवल टहलने के दौरान बल्कि ट्रैवलिंग या ऑफिस में भी पहनने के काम आएंगे, ताकि पैरों का दर्द ट्रिगर न हो! तो आइए हमारे साथ एक्सप्लोर करें, वॉकिंग शूज के कुछ बेहतरीन विकल्प!
अगर आपके पापा के पैरों में दर्द की शिकायत रहती है, तो Doctor Extra Soft का जूता उनके लिए बेस्ट साबित होगा। खासकर अगर रोजाना वॉकिंग और जॉगिंग जैसी गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो इस जूते से बेतार और कुछ भी नहीं! ये जूता बिना दर्द ट्रिगर किया शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने की आजादी देता है। शारीरिक गतिविधियों के दौरान पहनने के अलावा ऑफिस वियर और ट्रैवलिंग के दौरान कैरी करने के लिए भी ये एक आरामदायक विकल्प है।
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2. Campus Men King Pro Walking Shoes
Campus के इस वॉकिंग शूज को लोगों ने काफी पसंद किया है। ये एक बजट फ्रेंडली विकल्प है। Father's Day पर इसे अपने पिता या दादा जी को गिफ्ट कर सकते हैं, ताकि उन्हें बेहतर सपोर्ट और कंफर्ट मिल सके। ये जूता कम दाम में अपने बेहतर कंफर्टेबल डिजाइन के लिए जाना जाता हैं। इस जूते की बनावट बेहद हल्की है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी हवादार है। इस तरह के हल्के आरामदायक जूते वॉकिंग के दौरान पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखते हैं।
Athco के इस हल्के आरामदायक वॉकिंग शूज को आप गिफ्टिंग के लिए खरीद सकते हैं। इससे पैरों को बेहतर सपोर्ट और आराम मिलता है, ताकि डेली स्टेप काउंट पूरा करने में मदद मिल सके। बढ़ती उम्र के साथ लोगों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हो जाती हैं, अगर आपके फादर को भी ऐसी समस्या है, तो उन्हें ये वाकिंग शूज गिफ्ट करें, इस तरह डेली वॉक करने के लिए उन्हें ।ओटिवेशन मिलेगी। खासकर जो लोग रोजाना 10,000 स्टेप्स पूरे करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन साबित होगा।
Boldfit के इस जूते की बनावट पैरों को बेहतर सपोर्ट और कंफर्ट देती है, जिससे डेली स्टेप काउंट पूरा करने में मदद मिलेगी। समर्स में ये जूता पैरों पर हल्का और हवादार महसूस होगा, इस तरह वॉक करना आसान हो जाता है। वॉकिंग के अलावा लंबा ड्राइव करना हो या शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो, ये जूता पूरी तरह परफेक्ट रहेगा। तो क्या सोच रहे हैं, इस Father's Day इधर-उधर के गिफ्ट्स पर खर्च करने से बेहतर है, इस बार सेहत का तोहफ़ा दिया जाए।
5. SPARX Men Mesh Running Shoes
Sparx का बजट फ्रेंडली जूता एवरीडे वियर के लिए एक अच्छा विकल्प है। ये जूता आपके डेली वॉकिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में मदद करेगा। खासकर ये जूता बड़े बुजुर्गों को गतिविधियों के दौरान बेहतर सपोर्ट देने के लिए जाना जाता है। तो क्यों न इस बार father's day पर इसे अपने पापा को गिफ्ट करें! खासकर अगर रोजाना घंटों ट्रैवल करते हैं, तो इसका गद्देदार सोल पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रहने में मदद करेगा।
6. Bata Men's Slip-on Walking Shoe
Bata का वॉकिंग शूज रोजाना वॉकिंग के अनुभव को मजेदार बना देगा। इसका गद्देदार सोल पैरों को कंफर्टेबल रखता है, साथ ही इसे बेहतर सपोर्ट और बैलेंस के लिए जाना जाता है। इस प्रकार गतिविधियों के दौरान पैर जल्दी नहीं थकते। लंबी जर्नी तय करनी हो या लंबे समय तक ड्राइव करना हो, इस जूते आप आराम से कैरी कर सकते हैं। ये बड़े बुजुर्गों के वॉकिंग एक्सपेरिएंस को आसान बनाने में मदद करेगा।
7. Campus Men's Flynn Walking Shoes
Campus वॉकिंग शूज डेली वियर के लिए एक अच्छा विकल्प है। तो क्यों न इस बार father's day पर इसे अपने पापा को गिफ्ट करें! खासकर अगर रोजाना घंटों ट्रैवल करते हैं, तो इसका गद्देदार सोल पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रहने में मदद करेगा। इतना ही नहीं ऑफिस जाना हो या लंबा ड्राइव करना हो, इस जूते की हल्की और हवादार फैब्रिक पैरों में पसीना जमा नहीं होने देती जिससे पूरे दिन तरोताजगी का एहसास होता है।
8. Campus Men Oxyfit (N) Walking Shoes
Campus का ये जूता हमेशा से डिमांड में रहा है। इस वॉकिंग शूज का कंफर्ट और स्टाइल दोनों कमाल का है। वॉक करना हो या कैजुअल इवेंट अटेंड करनी हो, आप इसे किसी भी मौके पर कैरी कर सकते हैं। अगर आप भी बिना थके अपने 10,000 स्टेप्स पूरा करना चाहते हैं, तो ये विकल्प ऑर्डर करें। इस जूते को लोगों ने बेहद पसंद किया है। इसका स्टाइल और कंफर्ट दोनों कमाल का है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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