आधे दाम में पाएं स्केचर्स जैसा कंफर्ट, खरीदें कैंपस के 8 बजट फ्रेंडली जूते
अगर आप भी जूतों में स्केचर्स जैसा प्रीमियम कंफर्ट चाहते हैं, मगर बजट कम है, तो कैंपस शूज के ये 8 विकल्प ट्राई कर सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो, या रोजाना वर्कआउट करना हो, अब आपको जूतों पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है! भला ब्रांडेड जूते किसे नहीं चाहिए, मगर हर किसी का बजट इतना ज्यादा नहीं होता! लेकिन इसका एक और सॉल्यूशन है, स्केचर्स ब्रांड के जूतों जैसा कंफर्ट अब आपको मिलेगा आधे दाम में। Campus के टॉप रेटेड जूते ट्राई करें, ये प्रीमियम फील और कंफर्ट देने के साथ ही देखने में भी बेहद स्टाइलिश हैं! अगर आप भी बजट में प्रीमियम जूते खरीदना चाहते हैं, तो यहां मौजूद इन जूतों पर एक नजर जरूर डालें।
यहां खरीदें कैंपस के 8 बेहतरीन जूते
1. Campus Men Abacus Running Shoes
Campus का ये रनिंग शूज आप सभी को पसंद आएगा। कम दाम में मजबूत और स्टाइलिश होने के साथ ही ये आरामदायक भी हैं। प्रीमियम ब्रांड की तुलना में आधे से कम दाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपके पैरों को बेहद आरामदायक एहसास देंगे। अगर आप रोजाना रनिंग पर या जिम जाते हैं, तो बेहतर सपोर्ट और बैलेंस बनाए रखने में ये जूता आपकी मदद करेगा।
किनके लिए अधिक उपयोगी है: इसे सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु खासकर ये एक्सरसाइज और वर्कआउट के दौरान कैरी करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। साथ ही अगर आप रोजाना रनिंग करते हैं, तो ये जूता पैरों को बेहतर सपोर्ट और बैलेंस देता है।
2. Campus Men Terminator (N) Running Shoes
बजट फ्रेंडली दाम में उपलब्ध Campus के इस रनिंग शूज को आप भी ट्राई करें! अगर आपको भी जूते का शौक है, मगर उन पर हजारों रुपए खर्च नहीं करना चाहते, तो ये बजट फ्रेंडली विकल्प ट्राई करें। इस समय ये जूता बेहद सस्ते में उपलब्ध है, जिसे आप केवल 1189 रुपए में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
किनके लिए अधिक उपयोगी है: रनिंग, एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग के दौरान ये जूता आराम से कैरी कर सकते हैं। ये पैरों को बेहतर सपोर्ट और कंफर्ट देंगे।
3. Campus Men's Brisk Sneakers
Campus का स्नीकर्स शूज देखने में जितना स्टाइलिश है, पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। आप इसे आउटिंग शॉपिंग या फिर किसी भी कैजुअल इवेंट पर आराम से स्टाइल कर सकते हैं। लंबी दूरी तय करनी हो या ड्राइव करना हो, ये जूता पैरों पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगा। इसका गद्देदार सोल पैरों को रिलैक्स रखता है।
किनके लिए अधिक उपयोगी है: इस जूते को कैजुअल आउटफिट के साथ स्टाइल करें। इसे आउटिंग, ड्राइविंग या शॉपिंग के दौरान पहन सकते हैं।
4. Campus Men Rodeo-2 Running Shoes
इस रनिंग शूज की फ्लैक्सिबल फैब्रिक और इसका गद्देदार सोल इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। अगर आपको भी जूता लेना है, तो इसे खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। ये रनिंग शूज रोजाना वर्कआउट के लिए परफेक्ट रहेगा। इसका सपोर्टिव सोल बैलेंस मेंटेन रखता है, जिससे चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। ये जूता किसी ब्रांडेड जूते से कम आरामदायक नहीं है!
किनके लिए अधिक उपयोगी है: जो लोग रोजाना रनिंग करते हैं या वर्कआउट में हिस्सा लेते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। वहीं जो लोग डेली ट्रैवल करते हैं, उनके लिए भी ये परफेक्ट रहेगा।
5. Campus Men Hurricane Running Shoes
Campus का ये रनिंग शूज देखने में जितना स्टाइलिश है, उतना ही आरामदायक भी है। कम दाम में ब्रांडेड जूते वाला एहसास चाहिए तो कैंपस का ये जूता आज ही ऑर्डर करें। शारीरिक गतिविधियों के दौरान ये पैरों को बेहतर सपोर्ट देता है, साथ ही इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है और बैलेंस मेंटेन रखती है। इस बजट फ्रेंडली जूते की प्रीमियम क्वालिटी, कंज्यूमर्स को बेहद पसंद आई है।
किनके लिए अधिक उपयोगी है: जो लोग फिटनेस का ध्यान रखते हैं और रोजाना शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, उनके पास एक ऐसा जूता जरूर होना चाहिए। कम दाम में जूते का ये कंफर्टेबल विकल्प पैरों को थकान से बचाएगा और शारीरिक गतिविधियों की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करेगा।
6. Campus Men First Running Shoes
कैंपस का ये टॉप रेटेड रनिंग शूज हमेशा से डिमांड में रहा है। ये किसी प्रीमियम क्वालिटी के जूते से कम नहीं है। इसका एक्स्ट्रा सपोर्ट और इसका गद्देदार सोल इसे एक प्रीमियम जूता बनाता है। साथ ही ये देखने में भी बेहद स्टाइलिश है। अगर आप कम दाम में ब्रांडेड फील चाहते हैं, तो ये जूता आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं और सभी पर 42% का छूट मिल रहा है।
किनके लिए अधिक उपयोगी है: इस जूते को हर कोई कैरी कर सकता है। खासकर वर्कआउट, एक्सरसाइज के लिए ये अधिक प्रभावी साबित होगा। मगर अगर आपको ड्राइव करके कहीं लंबी दूरी तय करनी है, तो इस जूते को कैरी करें, पैरों को बेहतर सपोर्ट मिलेगा। ।
7. Campus Men North Plus Running Shoes
Campus का ये रनिंग शूज आप सभी को बहुत पसंद आएगा। वॉक करना हो या वर्कआउट या फिर कैजुअल आउटिंग पर जाना हो, ये जूता आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। खासकर इस हवादार फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो पैरों में पसीना जमा नहीं होने देते। जिससे गर्मी में फूट इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। साथ ही ये बेहद हल्का है, तो आप इसे गर्मी में भी बेफिक्र होकर कैरी कर सकते हैं।
किनके लिए अधिक उपयोगी है: जिन लोगों के पैर में अधिक पसीना आता उनके लिए हवादार फैब्रिक से तैयार ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। एक्सरसाइज करना हो या रनिंग इसे बेफिक्र होकर कैरी कर सकते हैं।
8. Campus Men Oxyfit (N) Walking Shoes
Campus के इस वॉकिंग शूज के सोल में ग्रिप है, ये पैरों का बैलेंस बनाए रखता है। साथ ही ये लाइटवेट और हवादार है, गर्मी में कैरी करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए भी इसे आर्डर कर सकते हैं। ये उन्हें बेहद पसंद आएंगे। इस समय ये 35% के ऑफ पर केवल 649 रुपए में उपलब्ध मिल है। ये मौका बार-बार नहीं आएगा, इसे हाथ से न जाने दें।
किनके लिए अधिक उपयोगी है: जो लोग रोजाना जॉगिंग और रनिंग करते हैं, उनके लिए यह जूता बेस्ट विकल्प साबित होगा। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग भी इन्हें पहन सकते हैं, क्योंकि ये बैलेंस मेंटेन रखता है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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