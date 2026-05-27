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गर्मी में प्रोडक्टिव रहना है तो ट्राई करें हल्के आरामदायक जूते, यहां खरीदें टॉप रेटेड विकल्प

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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Amazon पर समर फ्रेंडली लाइटवेट जूतों की वैरायटी उपलब्ध है, जिन्हें आप डिस्काउंटेड प्राइस पर बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं।

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गर्म मौसम में भारी भरकम हैवी जूते कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर शारीरिक गतिविधियों के दौरान ऐसे जूते पैरों में असहज महसूस होते हैं। तो इस मौसम हल्के आरामदायक जूते ट्राई करें! Amazon पर समर फ्रेंडली लाइटवेट जूतों की वैरायटी उपलब्ध है, जिन्हें आप डिस्काउंटेड प्राइस पर बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। ये जूते हल्के हैं, साथ ही इनकी फैब्रिक भी काफी हवादार है, जो पैरों पर पसीना जमा नहीं होने देती और गर्मी में फुट इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। यहां जूतों के 6 विकल्प उपलब्ध हैं और सभी पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है।

गर्मी में प्रोडक्टिव रहना है तो ट्राई करें हल्के आरामदायक जूते, यहां खरीदें टॉप रेटेड विकल्प
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Skechers का स्नीकर शूज डेली वियर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ये बेहद हल्का है, जिससे पैरों पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होता है। साथ ही इसकी हवादार फैब्रिक पैरों में हवा का बहाव बनाए रखती है और आपको पूरे दिन रिलैक्स महसूस होता है। शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो या कैजुअल आउटिंग या ट्रिप का प्लान हो, इस जूते को किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं। इस समय ये 45% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा।

Sparx का रनिंग शूज एवरीडे वियर के लिए एक कंफर्टेबल ऑप्शन है। अगर आपको गर्मी में जूते पहनने में आफत आती है, तो ये हल्का जूता आपकी समस्या का समाधान है। इसकी हवादार फैब्रिक पैरों में हवा का बहाव बनाए रखती है, इस प्रकार पसीना नहीं आता और न ही आपको अनकंफरटेबल महसूस होता है। साथ ही ये एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी है, अगर कम बजट में अच्छा जूता चाहिए तो इसे जरूर ऑर्डर करें।

Asian Wind Pro वॉकिंग शूज गर्म मौसम में पैरों के लिए एक आरामदायक ऑप्शन है। इसका गद्देदार सोल और इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक किसी भी शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखती है। साथ हो ये जूता हवादार है, यानी पैरों में हवा का बहाव बरकरार रहता है, जिससे पसीना पैरों में चिपकता नहीं है! इसमें अन्य कोई कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार कोई भी विकल्प बंपर डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकते हैं।

Bacca Bucci का ये जूता एवरीडे स्टाइलिंग के लिए अच्छा ऑप्शन है। वॉक पर जाना हो या जॉगिंग करना हो या फिर ऑफिस या कैजुअल इवेंट्स अटेंड करने हो आप इसे आराम से कैरी कर सकते हैं। ये न केवल कंफर्टेबल है, बल्कि बेहतर बैलेंस और सपोर्ट भी देता है। इस समय 60% के ऑफ पर उपलब्ध है। इस अट्रैक्टिव समर डील का फायदा उठाना न भूले।

Bacca Bucci का रनिंग शूज शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ये हल्का और हवादार जूता है, जिसे आप गर्मी के मौसम में बेफिक्र होकर कैरी कर सकते हैं। जिम जाना हो या रनिंग करना हो ये जूता पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखता है, साथ ही बेहतर कंफर्ट देता है, ताकि पैर जल्दी न थके। कम बजट में प्रीमियम फील के लिए ये जूता ट्राई कर सकते हैं।

Doctor Extra Soft का स्पोर्ट्स शूज का गद्दार सोल इसे आपका पसंदीदा विकल्प बना देगा। ये पैरों पर बेहद आरामदायक महसूस होता है। वर्कआउट हो या रनिंग पैरों को किसी तरह की परेशानी नहीं होती। साथ ही अगर आप रोजाना दो से तीन घंटा ड्राइव करते हैं, तो ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। क्योंकि ड्राइविंग के दौरान भी एक अच्छा जूता पहनना आपकी थकान की इंटेंसिटी बढ़ा या घटा सकता है।

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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