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महंगे ब्रांडेड जूतों से कम आरामदायक नहीं हैं कैंपस के ये बजट फ्रेंडली जूते, आज ही खरीदें

May 05, 2026 06:09 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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कैंपस के बजट फ्रेंडली जूते कम पैसों में आपको प्रीमियम फील देंगे। गद्देदार सोल प्रीमियम स्टाइल और फ्लैक्सिबल फैब्रिक इन जूतों को बहुत खास बनाती हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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अगर आपको भी अलग-अलग ब्रांड के जूतों का शौक है, पर आपका बजट हर बार रोक देता है, तो कैंपस के जूते ट्राई करें। कैंपस के बजट फ्रेंडली जूते कम पैसों में आपको प्रीमियम फील देंगे। गद्देदार सोल प्रीमियम स्टाइल और फ्लैक्सिबल फैब्रिक इन जूतों को बहुत खास बनाती हैं। जिम जाना हो या वर्कआउट करना हो या फिर रनिंग और जॉगिंग पर जाना हो, ये जूते बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे (budget friendly campus shoes)। अगर आप किसी को जानते हैं, जो कम दाम में प्रीमियम फूल वाला जूता खरीदना चाहते हैं, तो ये लेख उनके साथ जरूर शेयर करें।

महंगे ब्रांडेड जूतों से कम आरामदायक नहीं हैं कैंपस के ये बजट फ्रेंडली जूते, आज ही खरीदें
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Campus का ये रनिंग शूज मुझे पहली नजर में पसंद आया था। साथ ही इसकी रेटिंग और रिव्यू भी पॉजिटिव हैं, जो इन्हें खरीदने के लिए आपको मजबूर करती हैं। इस जूते का स्टाइल और कंफर्ट दोनों कमाल का है। इसका गद्देदार सोल टखनों को पूरा सपोर्ट देता है। इसे skechers जैसे प्रीमियम जूते से कम न समझे। इस समय 46% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध है, इस मौके का फायदा जरूर उठाएं।

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वर्कआउट और जॉगिंग के लिए परफेक्ट जूते की तलाश है, पर बजट थोड़ा कम है, तो कैंपस का ये जूता क्यों नहीं ट्राई करते! इस जूते को शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करने के अलावा आप कैजुअल आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। रोजाना ऑफिस जाना हो या लॉन्ग ड्राइव पर ये बेस्ट चॉइस है। कम दाम में मजबूत और स्टाइलिश होने के साथ ही आरामदायक भी है।

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Skechers और Asics जैसा कंफर्ट चाहिए वो भी बजट में तो campus के जूते से बेहतर और कुछ भी नहीं! ये सस्ता टिकाऊ ब्रांड है, जिसके जूते केवल स्टाइलिश नहीं बल्कि आरामदायक भी होते हैं। 43% के ऑफ पर केवल 849 में आप इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इसे काफी लोगों ने पसंद किया है और इसकी क्वालिटी को अप्रिशिएट भी किया है।

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अगर आपको ब्रांड से हटकर सस्ते में ब्रांडेड फील चाहिए, तो ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका कलर और डिजाइन कमल का है, इसे शारीरिक गतिविधियों के दौरान सपोर्ट के लिए कैरी करें साथ में कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। इसका गद्देदार सोल पैरों को रिलैक्स रखता है। इसकी फैब्रिक हल्की हवादार है, तो आप इसे गर्मी में भी कैरी कर सकती हैं।

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इस जूते की क्वालिटी और कंफर्ट दोनों कमाल का है। मुझे लंबे समय से जूते की तलाश थी पर Skechers और Asics का बजट नहीं बैठ रहा था, तब मेरी नजर कैंपस पर पड़ी और मेरा काम आसान हो गया। बेस्ट क्वालिटी के जूते बजट फ्रेंडली दाम पर उपलब्ध हैं। जिन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। वर्कआउट, रनिंग, जिमिंग के दौरान कैरी करने के लिए बेस्ट ऑप्शन हैं।

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कैंपस का ये जूता देखने में किसी प्रीमियम ब्रांडेड जूते से कम नहीं है! साथ ही इसका कंफर्टेबल सोल, इसकी क्वालिटी में एक और पॉइंट जोड़ता है। वहीं इसे फ्री मूविंग फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपको भी कम से कम दाम में बेस्ट क्वालिटी का जूता चाहिए, तो इसे इग्नोर न करें।

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Campus का ये रनिंग शूज हल्का और आरामदायक विकल्प है। इस जूते की फ्लैक्सिबल फैब्रिक पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है और बैलेंस मेंटेन रखती है, जिससे शारीरिक गतिविधियों के दौरान चोट लगने की संभावना कम होती है। खासकर रनिंग और वर्कआउट के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका गद्देदार और एंटी स्लिप सोल जैसी प्रॉपर्टीज इसे एक सुरक्षित विकल्प बनाती हैं।

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ये जूता मेरा पर्सनल फेवरेट है, जब बात बजट फ्रेंडली रनिंग शूज की आए तो इसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं। Campus के जूते कम दाम में बेहतर कंफर्ट के लिए जाने जाते हैं। हल्के और हवादार जूते समर्स में बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। अगर आपको गर्मी के लिए लाइटवेट जूता चाहिए तो ये विकल्प परफेक्ट रहेगा। 39% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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