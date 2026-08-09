महंगे जूते भूल जाइए: कैंपस के ये 8 जूते देंगे प्रीमियम कंफर्ट, वो भी आधे दाम में
अगर आप भी जूतों में स्केचर्स के जैसा प्रीमियम कंफर्ट चाहते हैं, लेकिन बजट स्केचर्स के आधे से भी कम है, तो कैंपस के जूते खरीदें। कम दाम में कंफर्ट और स्टाइल दोनों मिलेगा।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आपको भी कम दाम में स्केचर्स जैसा कंफर्टेबल जूता चाहिए? अगर हां, तो आपकी ये खोज यही खत्म हुई। शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो, या रोजाना वर्कआउट करना हो, अब आपको जूतों पर अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं है! भला ब्रांडेड जूते किसे नहीं चाहिए, मगर हर कोई जूतों पर हजारों रुपए खर्च नहीं कर सकता। अगर हम आपको बताएं कि स्केचर्स जैसा कंफर्ट और स्टाइल आपको आधे दम में मिल जाएगा।
Campus के टॉप रेटेड जूते प्रीमियम फील और कंफर्ट के साथ आते हैं, ये देखने में भी बेहद स्टाइलिश है। इस समय Amazon Great Freedom Sale 2026 चल रहा, जहां Campus के जूतों पर मिल रहा है 50 से 80% का ऑफ। इतना ही नहीं, डिस्काउंट के साथ ही एडिशनल बेनिफिट्स जैसे कैश बैक और बैंक ऑफर्स भी मिल जाएंगे। तो इंतजार कैसा, आज ही मंगवाएं अपना पसंदीदा जूता वो भी सस्ते में!
1. Campus Men Terminator (N) Running Shoes
Campus का ये रनिंग शूज आप सभी को पसंद आएगा। कम दाम में मजबूत और स्टाइलिश होने के साथ ही ये आरामदायक भी है। अगर आप स्केचर्स जैसे प्रीमियम ब्रांड से तुलना करें, तो उनके मुकाबले आधे दाम में ये पैरों को पूरा सपोर्ट देगा। वहीं Freedom Sale चल रहा, जहां एडिशनल डिस्काउंट ऑफर्स भी मिल जाएंगे, इस तरह आप इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
किनके लिए अधिक उपयोगी है:
ये एक्सरसाइज और वर्कआउट के दौरान कैरी करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। साथ ही अगर आप रोजाना रनिंग करते हैं, तो ये पैरों को बेहतर संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं।
2. Campus Men's DRIVO Running Shoes
बजट फ्रेंडली जूते की तलाश में मुझे मिला Campus का ये मजबूत और टिकाऊ जूता जो आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इस रनिंग शूज का डिजाइन और इसकी बनावट दोनों कमाल के हैं, ये पैरों पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगा। अगर आपको भी जूते का शौक है, मगर उनपर हजारों रुपए खर्च नहीं करना चाहते, तो ये बजट फ्रेंडली विकल्प ट्राई करें।
किनके लिए अधिक उपयोगी है:
रोजाना किसी भी शारीरिक गतिविधियों के दौरान इसे पहन सकते हैं। साथ ही ये देखने में भी आकर्षक है, कैजुअल आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं।
3. Campus Men Crysta Pro Running Shoes
Campus का रनिंग शूज देखने में जितना स्टाइलिश है, पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। अगर आप भी लंबे समय से जूते की तलाश में हैं, तो इस विकल्प को एक मौका जरूर दें। ये कम दाम में प्रीमियम एहसास देगा। इसका डिजाइन भी आकर्षक है, इसे आउटिंग, शॉपिंग या फिर किसी भी कैजुअल इवेंट पर स्टाइल कर सकते हैं। लंबी दूरी तय करनी हो या ड्राइव पर जाना हो, ये जूता पैरों पर बेहद आरामदायक महसूस होगा। वहीं इसका गद्देदार सोल पैरों को लंबे समय तक सक्रिय रहने में मदद करता है।
किनके लिए अधिक उपयोगी है:
इसे शारीरिक गतिविधियों के दौरान पहनने के साथ, ऑफिस वियर या ड्राइविंग के दौरान भी पहन सकते हैं। साथ ही इसे कैजुअल आउटफिट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं।
4. Campus Men Camp-Glacier Running Shoes
Campus का ये रनिंग शूज एक फ्लैक्सिबल विकल्प है, ये पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाता है, इस प्रकार गतिविधियों के दौरान चोट लगने की संभावना बेहद कम हो जाती है। इसकी फैब्रिक और गद्देदार सोल इसे एक आरामदायक विकल्प बनाते हैं। अगर आपको भी जूता लेना है, तो इसे खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। ये रनिंग शूज रोजाना वर्कआउट के लिए परफेक्ट रहेगा।
किनके लिए अधिक उपयोगी है:
जो लोग रोजाना रनिंग करते हैं या वर्कआउट में हिस्सा लेते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है।
5. Campus Men Hurricane Running Shoes
अगर स्केचर्स के जूते पसंद आते हैं, मगर बजट कम है, तो Campus का जूता ट्राई करें। इस ब्रांड के जूते कम दाम में अपने प्रीमियम एहसास के लिए जाने जाते हैं। Campus के जूते देखने में जितने स्टाइलिश हैं, उतने ही आरामदायक भी हैं। इस बजट फ्रेंडली जूते की प्रीमियम क्वालिटी, कंज्यूमर्स को बेहद पसंद आई है। Freedom Sale डील्स में इस समय ये लगभग आधे दाम में उपलब्ध मिल जाएगा, मैके का लाभ जरूर उठाएं।
किनके लिए उपयोगी है:
वर्कआउट या रनिंग के लिए ये जूता एक अच्छा विकल्प है। साथ ही इसे कैजुअल आउटफिट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं।
6. Campus Men First Running Shoes
कम दाम में जूते का ये कंफर्टेबल विकल्प पैरों को थकान से बचाता है और शारीरिक गतिविधियों के दौरान उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही ये देखने में भी बेहद स्टाइलिश है। अगर आप कम दाम में ब्रांडेड फील चाहते हैं, तो ये जूता आपके लिए परफेक्ट रहेगा। Amazon Great Freedom Sale डील्स में इसपर 42% का ऑफ उपलब्ध है। ये मौका हाथ से न जाने दें।
किनके लिए उपयोगी है:
18000 से अधिक उपभोक्ताओं का पसंदीदा जूता, वर्कआउट और अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए एक प्रभावी विकल्प है।
7. Campus Men North Plus Running Shoes
कैंपस का टॉप रेटेड रनिंग शूज हमेशा से डिमांड में रहा है। ये किसी प्रीमियम क्वालिटी के जूते से कम नहीं है। इस तरह के जूते कम दाम में आपको प्रीमियम एहसास देंगे। इसका बनावट और गद्देदार सोल इसे एक आरामदायक जूता बनाता है। साथ ही ये देखने में भी बेहद स्टाइलिश है। अगर आप कम दाम में ब्रांडेड फील चाहते हैं, तो ये जूता आपके लिए परफेक्ट रहेगा। Freedom Sale डील्स में इसपर 43% का ऑफ उपलब्ध है, मौके का लाभ जरूर उठाएं।
किनके लिए अधिक उपयोगी है:
जिन लोगों के पैर में अधिक पसीना आता है, उन्हें इसकी हवादार फैब्रिक पसंद आएगी। किसी भी शारीरिक गतिविधि के दौरान आप इसे पहन सकते हैं।
8. Campus Men Oxyfit (N) Walking Shoes
Campus का वॉकिंग शूज आप सभी को बेहद पसंद आएगा। वॉक करना हो या वर्कआउट या फिर कैजुअल आउटिंग पर जाना हो, ये जूता आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। साथ ही ये लाइटवेट और हवादार है, गर्मी में कैरी करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए भी इसे आर्डर कर सकते हैं। ये जूता उन्हें पसंद आएगा।
किनके लिए उपयोगी है:
जो लोग रोजाना 10,000 स्टेप्स का लक्ष्य रखते हैं, उनके लिए ये जूता बेस्ट विकल्प साबित होगा। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग भी इन्हें पहन सकते हैं, क्योंकि ये बैलेंस मेंटेन रखता है।
Campus के जूतों में स्केचर्स की तरह कंफर्ट और स्टाइल मिलता है।
Freedom Sale में 50-80% का बड़ा डिस्काउंट उपलब्ध है।
ये जूते वर्कआउट और कैजुअल दोनों मौके के लिए उपयुक्त हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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